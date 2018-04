Slušní řidiči doplácejí na piráty miliardu ročně. To se brzy změní

"U nás si řidiči zvykli, že nejdražší povinné ručení, které mohou dostat, je tabulková cena, což je cena průměrného řidiče. Dobrý řidič pak dostává až 50procentní slevu, tedy bonus. Uplatňovat pouze systém slev je však chyba," říká předseda představenstva Allianz pojišťovny Jakub Strnad.

Jakub Strnad, předseda představenstva Allianz Jezdí prakticky bez nehod, na svém kontě má jednu havárii. "Nebyla vážná, ale zavinil jsem ji," říká otevřeně. "Na silnicích strávím spousty hodin. Jsem dynamický řidič. Možnosti auta jsou dané fyzikou. Mladí jezdci si ale myslí, že u drahých vozů fyzika neplatí."



Obdobně jako v Německu je podle Strnada nutné zavést i u nás tak zvaný malus. Tedy citelnou cenovou přirážku pro ty, kdo bourají velmi často. "Povinné ručení se zdraží až třeba o 150 procent a víc. Pojišťovna by měla mít i společenskou roli a přispívat k vyšší zodpovědnosti lidí. Měla by motivovat problematické řidiče k tomu, aby své jízdní návyky změnili."

Už jste některým řidičům oznámili, že budou mít povinné ručení výrazně dražší?

Již takové případy máme. Když jim ale řekneme, že bourají často a povinné ručení jim zdražíme o přirážku, jdou často o dům dál. Jsme totiž jedna z velkých pojišťoven, která přirážku uplatňuje. Některé pojišťovny to po našem vzoru zkusily, ale hned z toho zase ustoupily. Nám to ale nevadí. Jsme přesvědčeni, že přirážka k tabulkové ceně podle individuálního účtu havárií a škod je u špatných řidičů správná a je jen otázkou času, kdy to pochopí celý pojistný trh.

Jestliže mají pojišťovny ve svých stájích větší množství problematických řidičů, jak to řeší?

Jde to na úkor zisku pojišťoven, ale doplácejí na to i dobří řidiči, kteří jezdí bez nehod a kolizí. Ti trvale dotují ty špatné. Tím, že pojišťovny uplatňují pouze systém slev a navíc špatně, přichází trh o více než jednu miliardu korun, což znamená, že neféroví řidiči více než jednu miliardu šetří a ti poctiví o ni přicházejí.

Jak vnímají ostatní pojišťovny, že jste se rozhodli přirážku zavést?

Říkají, že jsme udělali správný krok, který české pojišťovnictví posune do vyspělé Evropy, kde tato pravidla platí již řadu let. Tím to ale končí, zatím se k nám nepřipojují. Začít tvrdě uplatňovat systém přirážek je vážné rozhodnutí a chce to i odvahu pojišťoven. Jsem ale optimista, věřím, že některé pojišťovny začnou systém přirážek uplatňovat ještě letos, nebo v příštím roce.

Jak vysoké přirážky mohou problémoví řidiči dostávat a komu přirážku vyměříte?

Historii každého řidiče lze od roku 2010 zjistit v databázi České kanceláře pojistitelů. Nejde jen o neurvalé piráty silnic, ale i ty, kteří neumějí dobře jezdit a velmi často bourají kvůli osobní nezkušenosti. Jak se systém přirážek a slev nastaví, je vždy otázkou matematického propočtu. Jsem přesvědčen, že v cenících pojišťoven by měla být přirážka až 150 procent.

V Německu nebo v anglosaských zemích je systém přirážek a slev běžný. Jak vysoké přirážky zde mohou řidiči dostat?

V Německu jsou přirážky přes sto procent, v anglosaském světě dvě stě i tři sta procent. Obecně platí, že nejvíce rizikovými jsou mladí řidiči. S přibývajícím věkem a řidičskou zkušeností pak riziko klesá a stoupá opět v seniorském věku.

Kolik českých řidičů označujete za notorické bourače a jak jsou na tom s haváriemi oproti ostatním?

Problematických řidičů, kteří způsobují každoročně škodu, je necelých pět procent. Zhruba čtvrtina řidičů bourá jednou za dva roky až pět let, pětina nahlásí škodu jednou za pět až deset let a řidičů, kteří bourají jednou za více než deset let, těch je zhruba 50 procent.

Na českých silnicích se každých sedm minut stane vážná nehoda. Jaké máte rekordmany co do výše škod a počtu nehod?

Nejdražší škoda, kdy viníkem byl mladý řidič, se stala před třemi lety, kdy náklady na pojistné plnění dosáhly 27 milionů korun. Ve skupině drahých škod se vyskytují i senioři nad 80 let, celkem 32 těchto řidičů způsobilo v uplynulých třech letech škody za více než 97 milionů korun. Co do počtu škod je rekordmanem řidič, který má od roku 2003 na svém kontě 18 škod v celkové výši 270 tisíc korun.

Pokud se k vám přidají další pojišťovny, myslíte, že čeští řidiči najdou nějakou kličku, jak se přirážce vyhnout?

Určitě ano. I na západ od nás se to děje, například rodiče pojistí auto za svého 20letého potomka, který je pro pojišťovnu jako nezkušený mladý řidič velmi rizikový. Nedělám si iluzi, že to v Čechách bude fungovat nějak jinak, v obcházení dokážeme být velmi kreativní. Je pak na pojišťovnách, aby nastavily systém přirážek a slev u povinného ručení optimálně a nikoliv agresivně. Pokud se tento systém začne používat, většina řidičů bude moci platit méně.