Pivní fond: za pivo nemusíte jen platit, teď na něm můžete i vydělat

Je až s podivem, že do současné doby vlastně nikdo nepřišel se žádnou investicí, která by umožňovala investovat domácím investorům do něčeho, s čím se prakticky každý Čech (alespoň muži určitě) určitým způsobem ztotožňuje.

Pivo je naše hrdost, náš nejznámější vývozní artikl (i když pivovarů s českým kapitálem jaksi ubývá, ale to je prostě byznys), pro mnohé pravidelný zdroj vitaminů. Oběd bez piva si umí představit málokdo, posezení v hospodě u piva je prakticky národním sportem a při pivu si všichni připadáme tak nějak chytřejší a moudřejší. Teď bude možnost stát se díky němu ještě i bohatší.

Pivní fond poprvé v Čechách

Fond s podobným zaměřením u nás doposud nebyl uveden, a proto bude fond ČSOB Světových pivovarů 1 určitě zajímavým zpestřením portfolií investorů, kteří hledají nové příležitosti pro diverzifikaci svého portfolia a zároveň si oblíbili tento zlatavý mok.

Odvětví piva je ve fondu zastoupeno 16 více či méně renomovanými společnostmi zabývajícími se výrobou piva z celého světa. V portfoliu jsou nicméně zastoupeny společnosti, které patří k lídrům trhu a jimž se v poslední době nadprůměrně dařilo jak v obchodě, tak i na burze (i když dobrá minulá výkonnost neznamená dobrou výkonnost v budoucnu).

V portfoliu tak najdeme společnosti jako InBev, která je největší společností v pivovarnickém sektoru (přes 200 značek v portfoliu, 111 pivovarů ve 30 zemích, zisk v roce 2007 ve výši 14,4 mld. USD, dominuje v Brazílii, Číně, Rusku, Ukrajině), je zde světová dvojka SABMiller (působí v 60 zemích, za rok 2007 vykazuje růst zisku o 22 %), největší evropský výrobce piva Heineken (170 značek, 115 pivovarů v 65 zemích a růst zisku za rok 2007 o 23 %). V portfoliu rovněž najdeme společnosti Anheuser-Busch, největšího rivala společnosti Budvar, australský Foster´s, dánský Carlsberg nebo japonský Asahi.

Pivo má potenciál

Odvětví piva patří spíše mezi defenzivní tituly, kterým by se mělo dařit právě v obdobích nejistoty. Lidé mohou v horších letech omezit takové věci, jako jsou dovolené nebo luxusnější zboží, ale pivo budou pít prakticky pořád (alespoň u nás to bude vždy platit stoprocentně). Právě v současné době tak mohou být akcie pivních společností dobrou volbou, spotřeba piva totiž v posledních letech neustále roste v celosvětovém měřítku.

Více čtěte na Investujeme.cz