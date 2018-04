Placení kartou na internetu je stále oblíbenější, má ale svá rizika

desatero bezpečného používání platební karty 1. Chránit se začínáte už při převzetí karty

Při převzetí kartu ihned podepište a pořiďte si kopii podepsaného podpisového proužku. 2. Karta je pouze vaše

Kartu nikomu nepůjčujte - držení karty neoprávněnou osobou zakládá podstatu trestného činu. 3. Chraňte PIN a údaje o kartě

PIN nikomu nesdělujte a v žádném případě ho neukládejte v blízkosti karty, nepište si ho na kartu. Zásadně nereagujte na e-mailové či telefonické požadavky o sdělení údajů o platební kartě (číslo karty, platnost, bezpečnostní kód ze zadní strany karty, případně i PIN) 4. U bankomatu buďte opatrní

Prohlédněte si bankomat, ze kterého chcete vybírat. Při zadávání PIN dbejte, aby nikdo za vašimi zády nemohl PIN odpozorovat. Pokud se bankomat chová nestandardně nebo je na něm připevněno nějaké neobvyklé přídavné zařízení, informujte správce bankomatu a raději jděte vybrat jinam. V případě problémů při výběru nepřijímejte v žádném případě "pomoc" cizích osob (např. rady na opakované zadání PIN). V případě, že bankomat nevydá bankovky, zkontrolujte pro jistotu, zda nebyl na výdejní otvor instalován falešný kryt. 5. Poškozená karta přestává sloužit

Chraňte magnetický proužek a kontakty čipu karty před mechanickým poškozením (poškrábáním) a před zmagnetizováním (mobilním telefonem, magnetickým zapínáním kabelek, počítačem aj.). 6. Ztrátu karty je třeba odhalit co nejdříve

Kartu noste odděleně od osobních dokladů a pravidelně kontrolujte, zda je na svém místě. Ke kartě se chovejte vždy se stejnou pozorností jako ke svým penězům. 7. Při placení kartou buďte pozorní

Při placení kartou sledujte personál obchodu. Dbejte na to, aby vaše karta byla použita pouze na jednom čtecím zařízení a aby k jedné platbě byl vyhotoven pouze jeden prodejní doklad. Personál prodejny či restaurace by neměl s kartou odcházet mimo váš dohled. Také zkontrolujte, zda vám personál vrátil skutečně vaši kartu. Pokud pojmete podezření, že s platbou nemuselo být vše v pořádku, raději si co nejdřív ověřte, zda transakce byla zúčtována správně. Při jakékoli nesrovnalosti informujte banku. 8. Nákupy bez návštěvy obchodu šetří čas, ale zvyšují riziko

Pokud máte při platbě kartou přes internet nebo telefon jakékoli pochybnosti o obchodníkovi, raději zvolte jiný způsob úhrady než platební kartou. Nejbezpečnější jsou internetové obchody, na jejichž stránkách naleznete loga "Verified by Visa", resp. "MasterCard Secure Code". 9. Sledujte své výpisy z účtu

Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu a při jakékoli nesrovnalosti neprodleně informujte banku. 10. Pokud dojde k nejhoršímu, jednejte co nejrychleji

Při ztrátě nebo odcizení kartu ihned zablokujte. (Blokace karet České spořitelny na tel. 800 207 207, ze zahraničí: +420 582 405 405). Zdroj: www.csas.cz