Plánujete dítě? Můžete dostávat až 11 400 korun za měsíc

Díky reformě můžete dostávat zatím nejvyšší rodičovský příspěvek. Aby vám ale každý měsíc přišlo od státu necelých dvanáct tisíc, musíte splnit několik důležitých podmínek: mít nárok na mateřskou a navíc brát plat větší než 16 tisíc korun měsíčně. Také se musíte rozhodnout, že s potomkem zůstanete doma jen dva roky.

To si dobře rozmyslete. V momentě, kdy podáte žádost, se vaše rozhodnutí už nedá vzít zpátky. Nejvyšší měsíční rodičák je tedy výhodný především pro maminky, které se nechtějí vzdát zaměstnání na dlouho a počítají s tím, že se o jejich dvouleté děti postarají jesle či paní na hlídání. Nejvyšší měsíční příspěvek ale neznamená, že dostanete od státu ve výsledku nejvíce peněz. Nejvýhodněji vychází varianta klasická, tříletá, kdy budete dostávat peněz sice méně, ale zato déle.

Bohužel z možnosti volby rychlé a klasické varianty jsou vyřazeny maminky, které si jako podnikatelky neplatí dobrovolné nemocenské pojištění. Těm zbývá smířit se pouze s formou nejpomalejší, ale zase vyplácenou až do čtyř let věku dítěte. I ony však mohou po novu dát své tříleté dítě do školky na pět dní v měsíci na celý den. Mohou pak pracovat nárazově klidně od nevidím do nevidím a přitom brát rodičovský příspěvek. Možnost libovolného přivýdělku totiž platí dál.



