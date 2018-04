Plastová kartička vám přístup k penězům zdraží i o tisíce korun ročně

Jen to, že ji máte v peněžence vás může přijít na tisíce korun ročně. Platíte za to, že ji vůbec máte, i za to, že když vám ji ukradnou nebo ji zničíte, banka vám vystaví novou. Platíte pochopitelně i tehdy, když chcete své peníze ochránit před zneužitím.

Rozdíl mezi debetní a kreditní kartou Debetní karta je karta, kterou máte ke svému běžnému účtu (jsou to vaše peníze) a kreditní kartou vás banka úvěruje, tedy půjčuje vám peníze.

K balíčku karta zdarma, jinak i za sedm tisíc ročně

V bankách se často setkáte s tím, že vám k účtu či balíčku nabídnou jednu i více debetních karet. Záleží na tom, o jaký typ účtu nebo balíčku jde, kolik máte v jeho rámci sjednáno služeb a také jaký typ karty vlastníte. Poté bude v měsíčním poplatku za vedení účtu zahrnuto i držení debetní karty.

Poplatky za držení karet, které nejsou zahrnuty v ceně účtu, se pohybují od pár stokorun až po několik tisícovek ročně. Výši poplatku zohledňuje typ karty, kterou klient vlastní. Nejméně - zhruba 240 korun ročně - zaplatíte například za karty Maestro či Visa Electron. Za karty typu Visa Gold či Visa Platinum (nabízí pouze UniCredit Bank) vám banka strhne od zhruba čtyř tisíc až po sedm tisíc korun ročně.

Roční poplatek za držení debetní karty Banka Výše ročního poplatku (v Kč) Citibank zdarma Česká spořitelna od 200 do 3 700 ČSOB od 240 do 4 200 Fio banka od 240 do 2 000 (1) GE Money Bank od 468 do 4 788 Komerční banka od 200 do 490 LBBW Bank od 240 do 3 600 mBank zdarma Poštovní spořitelna od 96 do 504 Raiffeisenbank od 300 do 4 200 UniCredit Bank od 200 do 7 000 Volksbank od 240 do 4 200 Zdroj informací: banky; Poznámka: poplatky se liší podle typu karty (účtu); (1) karta Maestro Fio Chip zdarma

Naprostá většina bank klientům strhává poplatek za držení karty každý měsíc. Výjimku tvoří například Česká spořitelna, Komerční banka či UniCredit Bank, kde poplatek hradíte ročně.

Za blokaci nic neplatíte, nová karta je i za 500 korun

V případě, že kartu ztratíte nebo vám ji někdo ukradne, za blokaci bance nic neplatíte. Zákon o platebním styku před rokem a půl tento poplatek zrušil. Ovšem připravte se na to, že po vás některé banky budou chtít peníze za vystavení nové debetní karty.

Novou (resp. obnovenou) kartu vám banka vystaví i tehdy, pokud jste si tu původní vlastní vinou zničili či poškodili. Jaké komplikace vás s obnovou poškozené karty mohou potkat, si podrobněji přečtěte v našem předchozím článku.

Poplatek za vystavení nové (obnovené) debetní karty v důsledku krádeže či zničení Banka Výše poplatku (v Kč) Citibank zdarma vystavení po krádeži, 150 za vystavení při zničení vlastní vinou Česká spořitelna zdarma vystavení po krádeži, 200 za vystavení při zničení vlastní vinou ČSOB 250 Fio banka 250 GE Money Bank 150 Komerční banka 200 LBBW Bank zdarma vystavení po krádeži, jinak 200 mBank zdarma Poštovní spořitelna od 200 do 500 (1) Raiffeisenbank 500 UniCredit Bank zdarma nebo 200 (1) Volksbank zdarma Zdroj informací: banky; Poznámka: (1) poplatky se liší podle typu karty (účtu)

Poplatek je jednorázový a některé banky rozlišují, jestli jste kartu ztratili nebo vám byla zcizena. Například Citibank, Česká spořitelna nebo LBBW Bank od vás žádný poplatek nevybere, když vám původní kartu ukradli.

Pojištění karty může ochránit i osobní věci

Na to, že kartu nemáte, nemusíte přijít hned a než ji stačíte zablokovat, může být pozdě. Zloděj či nálezce s ní stihl vybrat či zaplatit v obchodě nemalou částku.

Řešením může být pojištění karty proti zneužití. Banky nabízejí různé druhy tohoto pojištění, kdy výše pojistného je odstupňována v závislosti na výši pojistných limitů i na typu karty, kterou vlastníte.

Pojištění proti zneužití debetní karty Banka Výše ročního pojistného (v Kč) Citibank klienti Citigold zdarma, ostatní 948 Česká spořitelna od 170 do 780 (1) ČSOB od 150 do 1 300 (1) Fio banka od 150 do 1 080 (1) GE Money Bank zdarma nebo 180 (2) Komerční banka 276 LBBW Bank zdarma (3) mBank 228 Poštovní spořitelna od 132 do 1 300 (2) Raiffeisenbank od 180 do 828 (1) UniCredit Bank 480 (4) Volksbank od 180 do 1 440 (1) Zdroj informací: banky; Poznámka: (1) cena za pojištění je odstupňována podle výše limitů plnění; (2) podle typu karty; (3) pojištění je zahrnuto v ceně karty, pojistné limity podle typu karty; (4) pojištění zdarma u Visa Platinum

Vzhledem k tomu, že spolu s kartou bývají často odcizeny i další osobní věci (např. mobil, klíče, peněženka, kabelka), nabízejí některé banky v pojistném produktu i jejich ochranu. Pojištění karty a osobních věcí si můžete sjednat například v České spořitelně, Komerční bance či mBank.

Se zajímavou nabídkou přišla Raiffeisenbank. "Raiffeisenbank nabízí svým klientům zamykání platební karty. Klient může mít kartu trvale ve stavu zamčená a před platbou či výběrem z bankomatu ji pomocí šifrované SMS odemkne," upozorňuje Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí banky. Funguje to tak, že klient posílá přednastavenou zprávu a zpět mu přijde potvrzení o tom, že zamknutí/odemknutí karty bylo provedeno. Odemknutí debetní karty vás přijde na 3,90 korun, zamknutí karty je zdarma.

Také klienti České spořitelny mohou své karty zamknout, resp. odemknout. Banka si ovšem účtuje mnohem vyšší poplatky než Raiffeisenbank, cena za odemknutí a následné zamknutí karty je 30 korun. "Odemknutí či zamknutí karty klienti využijí v případech, kdy počítají s jednorázovým nákupem ve vyšší částce a nechtějí mít z bezpečnostních důvodů k platební kartě trvale nastavené vysoké limity," upřesňuje Klára Pačesová z tiskového centra banky.

Pokud tedy klient ví, že ho čeká větší platba, než je jeho limit na kartě, je dobré, aby dopředu požádal o odemknutí (tedy navýšení limitu) a určil si, na jakou dobu potřebuje kartu odemknout. Po uplynutí doby se karta automaticky zamkne, tedy limit se vrátí na původní výši.