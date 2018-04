Plat: Jak si říci o víc peněz

Chcete-li požádat o zvýšení platu, je potřeba takový krok nejprve promyslet. Odvedená práce, vztahy s nadřízeným, atmosféra ve firmě - to všechno rozhoduje. Přišla společnost o významného klienta? Chystá se zahraniční vlastník vyměnit vedení? Společnost nedosahuje dřívějších výsledků? To je jen krátký výčet situací, které cestu za navýšením mzdy určitě zkomplikují.

"Impulzem pro zvýšení platu by neměla být ani závist nebo porovnávání platu s kolegy. Pracovník by neměl žádat o nárůst ve chvíli, kdy nemá dostatek informací a pádných argumentů, kterými by svoji žádost podpořil," radí Rostya Gordon-Smithová, ředitelka pro lidské zdroje Českého Telecomu.

Připravte si argumenty

Nedostatek financí v rodinném rozpočtu způsobený zadlužením domácnosti nejspíš před šéfem jako důvod neobstojí. Zato konkrétní výsledky, pečlivě odvedená práce, nárůst pravomocí, větší důvěra ze strany vedení nebo třeba získání nových klientů už zní podstatně lépe.

Petr Šebek z personální agentury Index Nosluš říká: "Pracovník by měl zvážit své silné stránky, svůj přínos firmě a také si uvědomit, zda je ohodnocen srovnatelně v daném oboru."

Hrozbami ničeho nedosáhnete

Vyplatí se nejen připomenout dosavadní úspěchy, ale třeba i plány do budoucna. Nikdy neuškodí zdůraznit, že práce zaměstnance baví. Zároveň je nutné se vyvarovat siláckých gest a stranou nechat neslušné chování spolu s vydíráním. "Například vyjednávat s tím, že pokud se nepodaří dohoda, zaměstnanec odejde, to není zrovna ideální. Taková snaha nikam nepovede," vysvětluje Petr Šebek.

Hlavně správně načasovat

Spolu s přesvědčivými argumenty je stejně důležité i načasování. Začátek a konec týdne, odjezd vedoucího pracovníka na služební cestu, období hromadných dovolených a dokončování významných projektů rozhodně nepatří mezi vhodné chvíle.

Přitom je důležité zvolit správnou taktiku a diskusi přizpůsobit tomu, jak se šéf zrovna chová. Každý zaměstnanec by měl navíc pamatovat na to, že platové ohodnocení patří mezi citlivé údaje. Důležité je jednat s vedoucím za zavřenými dveřmi a beze svědků.

Co když firma plat nezvýší?

Vždy záleží na tom, co si pracovník od nárůstu mzdy sliboval. Zda je změna platu klíčová a rozhoduje o jeho dalším setrvání ve firmě, nebo šlo jen o zkoušku, jestli vedení na navržené podmínky přistoupí.

"V případě neúspěchu rozhodně není namístě arogantní nebo opovržlivá reakce," říká Rostya Gordon-Smithová. Její slova potvrzuje i Petr Šebek: "Když to se zvýšením platu nevyjde, lze celou situaci přejít, pokračovat v dobré práci a za nějakou dobu to zkusit znovu. Pokud je otázka platu pro pracovníka velmi klíčová, může si hledat lépe placené místo." Nebo se nejprve zamyslet nad důvody, které vedly k zamítnutí žádosti. Současný plat totiž může být maximem, které firma na danou pozici vypisuje. Nebo pracovník neodvádí výsledky, jak si myslí. Zapomínat se nesmí ani na to, že součástí platového ohodnocení bývá i řada benefitů, které mzdové náklady zaměstnavatele výrazně zvyšují. Například mobilní telefon, možnost využívat služební vůz i pro soukromé účely nebo příspěvky na penzijní připojištění jsou často brány jako samozřejmost. Zaměstnavatel ovšem nemusí poskytnout nic z toho.

Jak požádat o zvýšení