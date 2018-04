Rozdíly v platech lékařů jdou do desítek tisíc, nejhůř jsou na tom mladí

Podle Sdružení praktických lékařů inkasuje ordinace praktického lékaře každý měsíc od pojišťoven a pacientů v hrubém vyjádření zpravidla 112 až 120 tisíc korun. "Z tohoto hrubého příjmu musí ovšem lékař zaplatit svou zdravotní sestru, všechny výdaje za chod a vybavení ordinace včetně materiálu, zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu. Čistý příjem je individuální, může být v rozpětí 25 až 50 tisíc korun," říká Irena Kudrnovská, mluvčí Sdružení praktických lékařů.

Kapitační platba je u praktika základem

Odměna praktika se odvíjí hlavně od toho, o kolik pacientů pečuje. Většinou to bývá tisíc pacientů, v některých oblastech jsou to i dva tisíce. Za každého zaregistrovaného pacienta pobírá praktik každý měsíc tak zvanou kapitační platbu ve výši 47 až 50 korun. Vyšší částka je za prodloužení ordinačních hodin nebo za objednávání pacientů na dohodnutou dobu. Má-li lékař tisíc pacientů, inkasuje tak každý měsíc od pojišťovny až 50 tisíc korun.

K základní kapitační platbě může lékař získat i další částky, například čtyři koruny za to, když v ordinaci školí nového lékaře. Některé pojišťovny, jako třeba VZP, připlácí až pět korun, jestliže lékař začne používat v ordinaci počítač, zapojí se do programu Akord a zkvalitní tak péči o pacienty (čtěte více zde). Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra například odměňuje příplatkem 7 až 10 korun ke kapitační platbě za to, že lékař zapisuje zdravotní údaje do elektronické karty života, kterou si pacient zřídí (čtěte více zde).

Inkasují i další platby a regulační poplatky

Další peníze inkasují praktičtí lékaři za výkony, které nejsou součástí kapitační platby. Jde třeba o komplexní prohlídku pacienta nebo návštěvu pacienta v místě jeho bydliště. Každý takový výkon má určitou hodnotu bodů, které lékař vykáže pojišťovně a dostane další peníze. Hodnota vykázaného bodu se nyní pohybuje podle druhu výkonu ve výši 0,90 a 1,08 korun. Za komplexní vyšetření pacienta, který dbá o prevenci, dostane lékař například dalších 430 korun. Pokud navštíví svého pacienta v místě jeho bydliště, dostane za návštěvu 90 korun.

Co odhalil průzkum Celkem 15 procent Čechů se mylně domnívá, že regulační poplatky jsou příjmem státního rozpočtu a vrací se zpět do zdravotnictví.

Zhruba osm procent lidí si chybně myslí, že regulační poplatky jsou příjmem zdravotních pojišťoven.

Téměř dvě třetiny populace ví, že regulační poplatek je příjmem zdravotnického zařízení, které jej vybralo. zdroj: průzkum STEM/MARK, 2010

Další příjem má praktik z výběru regulačních poplatků, za které podle informací Sdružení praktických lékařů nyní vybere 6 až 10 tisíc korun měsíčně. Pojišťovny vyplácejí lékařům také určité částky za administrativní úkony, například za vystavení a ukončení každé pracovní neschopnosti pět korun. Část příjmů lékaře tvoří i přímé platby od pacientů, například za aplikaci injekce, vstupní vyšetření do zaměstnání či doklad o schopnosti řídit auto, které si lidé platí ze své kapsy.

Zajímavým příjmem praktického lékaře v závěru jeho kariéry může být i to, že svou ordinaci prodá mladšímu kolegovi. Cena za přenechání zaběhnuté praxe se může pohybovat od jednoho do tří milionů korun. Což má samozřejmě i druhou stránku - pro začínajícího praktika představuje tato částka značnou finanční zátěž na startu lékařské dráhy, kterou musí často dlouho splácet.

K výše uvedeným příjmům se navíc musejí praktici teprve propracovat. Nejprve totiž musí projít předatestační přípravou, která v jejich případě trvá tři roky. Teprve pak mohou začít uvažovat o vlastní soukromé praxi. A v těchto počátcích jsou jejich platy dost nízké.

"Praktik-rezident má garantováno v atestační přípravě po celé tříleté období přibližně 12 000 korun hrubého," říká předseda sdružení Mladí praktici Pavel Vychytil.

Platy mladých lékařů jsou podprůměrné

Lékaři zaměstnaní v nemocnicích jsou na rozdíl od praktiků odměňováni podle mzdových nebo platových předpisů, které stanoví zákoník práce a nařízení vlády. V nemocnicích, které zřizuje ministerstvo zdravotnictví, kraje či města, se průměrný plat lékaře pohybuje okolo 48 723 korun. Výše konkrétního platu závisí ale na tom, do jaké platové třídy je lékař s ohledem na délku praxe a odbornost zařazen, v jaké je pozici a kolik přesčasových hodin odpracuje.

Struktura průměrného hrubého měsíčního platu u lékařů

v nemocnicích (v Kč) tarifní plat 23 431 příplatek za vedení 865 za práci ve ztíženém prostředí 93 zvláštní příplatky 561 za práci přesčas 4 812 za pracovní pohotovost 1 345 za soboty a neděle 851 za práci ve svátek 424 za noční práci 660 náhrady mzdy 4 251 osobní příplatek 5 429 odměny 6 001 Plat celkem 48 723 zdroj: ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 32/2010

Nejhůře placení jsou v nemocnicích mladí lékaři, kteří musejí z nízkého platu hradit i nákladnou předatestační přípravu, která trvá u většiny oborů po ukončení medicíny pět až šest let. Teprve po atestaci mají pak lékaři možnost pracovat samostatně a získat i vyšší příjem.

"Absolventi medicíny dostávají po nástupu do fakultních nemocnic plat v 11. platové třídě okolo 17 340 korun hrubého měsíčně, v nestátních zdravotnických zařízeních v rozmezí 15 100 až 18 300 korun," říká předseda sdružení Mladí lékaři Martin Švestka.

"Celkový průměr nástupních platů se tak pohybuje těsně pod hranicí 17 tisíc korun hrubého, což je zhruba 100 korun za hodinu běžné pracovní doby. U lékaře absolventa považujeme za přijatelné, aby pobíral 200 korun za hodinu, neatestovaný lékař s tříletou praxí pak 250 korun za hodinu," dodává Švestka.

Pro srovnání, průměrná mzda v celé České republice loni ve 3. čtvrtletí dosáhla 23 665 korun.

Mladí lékaři zpravidla nemají žádný osobní příplatek, příplatek za vedení ani rizikové příplatky, mohou si tak přivydělat jen dlouhými hodinami přesčasů. Tím si však pomohou jen částečně a navíc to znamená dodatečnou zátěž. Lékaři často odslouží mimo běžnou pracovní dobu dalších 100 až 140 hodin za měsíc a za jednu přesčasovou hodinu dostávají od 90 do 180 korun.

"Na patologii, genetice nebo kožních odděleních, kde se neslouží přesčasy, jsou mladí lékaři odkázání na základní plat a vydělají si tak přibližně 14 tisíc korun čistého měsíčně," poznamenává Švestka.