Rodiny přicházejí zhruba o 80 tisíc ročně. Kdo za to může? Ženy přece

Víte, kolik vydělá váš mužský kolega? A štve vás, že za stejnou práci dostáváte podstatně méně? Není divu. I sociologové přiznávají, že tato nerovnost vyvolává v lidech pocit znevýhodnění. V nejnovějším reprezentativním průzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR si na platy nejvíce stěžovali muži. Přitom se ukazuje, že daleko větší důvod ke stížnostem mají jejich kolegyně.



České ženy vydělávají průměrně o 22 procent méně než muži. A netrápí to jen dámské peněženky, ale celé rodinné rozpočty. „Kvůli nerovnému odměňování přicházejí české rodiny v průměru o šest až sedm tisíc korun měsíčně, což představuje zhruba osmdesát tisíc za rok,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Evropský den rovného odměňování je pohyblivý „svátek“. Každý rok připadne na den, od kterého ženy v Evropské unii ve srovnání s muži pracují až do konce roku zadarmo. To znamená, že jejich plat je v průměru o tolik menší. Letos připadl na 3. listopad. Není tomu tak všude. V České republice se „slavilo“ 13. října. „Nerovnost v České republice je ve srovnání s ostatními zeměmi EU téměř nejvyšší,“ řekla ministryně.

Kolik vydělávají (medián hrubé mzdy) profese muži ženy učitelé 1. stupně ZŠ 31 235 31 859 učitelé SŠ a 2 st. ZŠ 31 580 31 771 nákupčí 34 694 29 857 redaktoři, novináři 31 681 28 614 psychologové 37 173 32 790 herci 28 548 27 349 šéfkuchaři, šéfcukráři 28 629 20 596 pekaři, cukráři 18 483 17 209 řidiči MHD 31 341 29 915

prodavači 21 528 17 370 policisté 34 343 30 699 všeobecné sestry se spec. 40 597 36 955 obchodní zástupci 32 116 28 370 stavební inženýři 35 879 30 530 Zdroj: Struktura mezd zaměstnanců, 2017. ČSÚ, MPSV

Nejohroženější jsou ženy mezi 30 a 44 lety

Jak však zjistit skutečný stav věci, zda se vás finanční znevýhodnění také týká? Přímo na pracovišti je to mnohdy nereálné, jednak nemusejí být kolegové sdílní, jednak mlčenlivost o platech mnohde podepisujete už v pracovní smlouvě. Vodítkem mohou být případy, kdy se tak děje nejčastěji. Je vám pětatřicet, jste vyučená a pracujete na Znojemsku či Ústecku? Pak zpozorněte.

„Z hlediska věku jsou nejohroženější skupinou ženy ve věku třicet až čtyřiačtyřicet let - v této skupině uvedlo zkušenost se znevýhodněním 70,2 procenta, zatímco muži v této věkové kategorii vykazují výrazně nižší četnost s touto zkušeností než ostatní skupiny mužů,“ shrnuje výsledky projektu Jak na rovnost v odměňování aneb Pozor na nezamýšlené důsledky! jedna z autorek Alena Křížková. Nerovný plat se podle ní častěji týká pracujících ze základním vzděláním či po vyučení a také v regionech s vysokou nezaměstnaností.

Kolik vydělávají v Brně a Praze profese

Brno Praha knihovník 21 719 22 819 knihovnice 19 696 20 796 kuchař 22 372 25 865 kuchařka 19 024 22 517 policista 32 132 35 888 policistka 30 218 33 974 ředitel školy 45 108 60 401 ředitelka školy 30 831 46 124 finanční ředitel 100 789 116 082 finanční ředitelka 86 512 101 805 mzdový účetní 31 499 36 772 mzdová účetní 28 101 33 374 kontrolor kvality 27 668 30 265 kontrolorka kvality 25 733 28 330

Pozn. průměrná hrubá mzda v Kč

Někde jde jen o pár stovek, jinde o mnoho tisíc, ale menší plat u žen se objevuje napříč všemi profesemi i kraji. Podle portálu Platy.cz si například brněnský knihovník přijde na 21 719 korun hrubého i se všemi příplatky a bonusy. Jeho kolegyně má ale v průměru o 2 023 korun méně. Stejný rozdíl panuje i mezi platy knihovníků v Praze.

Mnohem více se však nůžky rozevírají například u platu finančního ředitele a ředitelky. Zatímco pražský manažer si vydělá 116 082 korun, jeho konkurentka i se všemi příplatky taktak překročí hranici sta tisíc.

Muži přece živí rodinu

„Obecným pravidlem je, že obory, kde převažují početně muži, se vyznačují větší genderovou nerovností v odměňování. Ale neplatí to opačně o feminizovaných oborech, protože tam zase muži převažují v řídicích pozicích a jejich mzdy jsou vyšší i v důsledku této segregace,“ míní socioložka Křížková. A má ještě jednu teorii z praxe. „Ve feminizovaných oborech jsou muži finančně zvýhodněni jednoduše proto, aby tam zůstali. Zaměstnavatelé si je tam chtějí udržet, funguje tam stereotyp o tom, že muž živí rodinu, a proto potřebuje vyšší mzdu a podobně,“ vysvětluje Křížková.

Její postřeh dokládá i platový průzkum, který každoročně uveřejňují ministerstvo práce a sociálních věcí a Český statistický úřad. V něm se uvádí, že například i v takové profesi, jako je všeobecná sestra se specializací, si muži v průměru vydělají o tři a půl tisíce více než jejich kolegyně.

Největší rozdíl je u těch, kteří obsluhují stroje a zařízení

Bylo běžné dávat menší plat do souvislosti s rodičovskou dovolenou, kdy mají ženy několikaroční výpadek, nebo péčí o děti, kdy často musí zůstávat s nemocnými dětmi doma a odpracují tak méně. Průzkumy to však vyvracejí. „Největší rozdíl je patrný u pracovníků, kteří obsluhují stroje a zařízení. V této třídě muži pracují v průměru o pět hodin měsíčně více než ženy. V ostatních pracovních pozicích muži odpracují maximálně o jednu hodinu měsíčně více než ženy. Ženy mají zase vyšší průměrný počet odpracovaných hodin mezi řídicími pracovníky, a to o jednu hodinu měsíčně. Rozdíly v průměrném počtu odpracovaných hodin mezi ženami a muži jsou však celkově velmi malé a rozhodně nemůžou vysvětlit tak vysoký genderový rozdíl v odměňování, který Česká republika v současnosti má,“ vyvrací jeden z mýtů Křížková.

Za lepším platem šla i původně vyučená kuchařka Markéta. Ze závodní jídelny zamířila rovnou k CNC stroji. „Když dělali nábor, přihlásila jsem se s tím, že to buď dám, nebo ne. Nic hrozného se stát nemůže. Ale obsluhu stroje jsem zvládla a práce se mi líbí, i to, že mám mezi kolegy samé muže,“ říká třiatřicetiletá Markéta. A jaký má plat ve srovnání se spolupracovníky? „O platech se nebavíme, ale občas dostaneme prémie, a to všichni stejné. Já si každopádně oproti kuchařce polepšila o několik tisíc,“ pochvaluje si mladá maminka šestiletého syna.

Kolik berou v krajích (medián hrubé mzdy) kraj muži ženy Praha 34 722 29 648 Plzeňský kraj 30 351 25 222 Liberecký kraj 28 690 24 586 Středočeský kraj 30 428 24 522 Jihomoravský kraj 28 645 24 034 Královéhradecký kraj 27 611 23 601 Ústecký kraj 27 559 23 503 Pardubický kraj 27 487 23 240 Jihočeský kraj 27 581 23 053 Moravskoslezský kraj 27 744 22 984

Kraj Vysočina 28 106 22 680 Olomoucký kraj 26 639 22 652 Karlovarský kraj 26 987 22 618 Zlínský kraj 27 271 22 091 Zdroj: Struktura mezd zaměstnanců, 2017. ČSÚ, MPSV

Za vyšším platem do armády nebo na úřady

Existují i pozice, kde ženy nejsou nijak postiženy nerovným platem. Sotva však ovlivní výběr budoucího povolání dnešních školaček. „Větší mzdy mohou mít ženy na vysoce specializovaných pozicích, například v armádě,“ říká socioložka.

„V nové studii jsme zjistili, že na stejné pozici u stejného zaměstnavatele se platy ve veřejné sféře liší v průměru o pět procent, ale v soukromé sféře je rozdíl mezd na stejné pozici u stejného zaměstnavatele v průměru jedenáct procent. Je to dáno tím, že ve veřejné sféře je odměňování založeno na platových tabulkách. Ale ani tak, nebo možná právě proto, není ten rozdíl vůbec zanedbatelný,“ objasňuje socioložka Alena Křížková.



Stát už několik let pracuje na tom, aby se rozdíly mezi platy obou pohlaví stíraly. „Některá ministerstva se zapojila do testování švýcarského nástroje Logib. Ten umožňuje podat detailní přehled o případných mzdových nerovnostech,“ říká Radan Šafařík z odboru rovnosti mužů a žen Úřadu vlády ČR. Poté jej chce stát dát bezplatně k dispozici českým firmám, aby si mohly anonymně otestovat, jestli mají správně nastavené odměňování.