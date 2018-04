Plat nemusí být jedinou odměnou za práci

Až očtvrtinu více peněz než loni vynakládají v letošním roce firmy na zaměstnanecké výhody, stále to však je jen 5,2 procenta z celkových mzdových nákladů. Vyplývá to z platového průzkumu společnosti PricewaterhouseCoopers, provedeného ve více než 160 firmách, převážně se zahraniční účastí. Platí přitom, že rozsah zaměstnaneckých výhod se liší jak v rámci firmy podle jednotlivých pracovních pozic, tak i mezi podniky navzájem. "Podle našich letošních zjištění poskytují firmy na 31 různých zaměstnaneckých výhod," říká Luboš Čmuchař z konzultační společnosti HayGroup. Jejich rozšiřování je motivováno i snahou udržet kvalitní pracovníky ve firmě. Proč? "Zkracuje se délka zaměstnání u jednoho zaměstnavatele a firmy si chtějí výhodami zaměstnance připoutat na delší dobu," míní konzultant Martin Štamposký ze společnosti Grafton Recruitment.Nejrozšířenější výhodou je příspěvek na stravování, který poskytuje většina, podle některých šetření až 80 procent zaměstnavatelů, lhostejno, zda jsou to tuzemské firmy nebo zahraniční společnosti. "Stále více firmy poskytují také delší, pětitýdenní dovolenou," uvádí se ve studii PricewaterhouseCoopers. Jen kvůli delší dovolené a stravenkám však zaměstnanci většinou ve firmě nezůstávají, takže zejména zahraniční firmy nabízejí hlavně pracovníkům na vyšších pozicích celou škálu dalších výhod. Na dnešním trhu práce hrají další výhody stále významnější roli v rozhodování zájemců mezi pracovními nabídkami. Zaměstnavatelé jimi zvyšují atraktivnost pracovních pozic ve firmě," říká Dita Lukavcová, konzultantka divize Robert Half Sales and Marketing. Tak firmy vedle běžných výhod, jako je užití služebních vozů či mobilních telefonů, nabízejí na manažerské úrovni podle Luboše Čmuchaře také například nadstandardní zdravotní a sociální pojištění a snaží se stabilizovat management firmy formou zaměstnaneckých půjček, příspěvků na penzijní připojištění. Mobilní telefon se podle zjištění PricewaterhouseCoopers v případě některých spozic mění ze zaměstnanecké výhody na standardní vybavení, či dokonce nezbytnost.Ačkoliv se to mnohým zdá spíš jako trápení, významnou výhodou je jazyková výuka a další odborné vzdělávání. Tato "investice" se přitom vyplatí jak firmě, tak zaměstnancům. "Pracovní řečí firmy je angličtina. Všichni zaměstnanci mají možnost jazykové výuky na nejrůznějších úrovních pokročilosti a většinou ji také využívají," říká ředitel odboru vnějších vztahů společnosti Unilever Ladislav Červenka. Některé firmy vycházejí vstříc také ženám, které se vracejí po mateřské dovolené do práce. "Umožňujeme jim díky připojení na vnitropodnikovou síť práci z domova nebo flexibilní pracovní dobu, zejména létě a v době prázdnin," doplňuje Ladislav Červenka. Odborníci se shodují, že výsledkem mnohostranné péče zaměstnavatele je rostoucí pocit sounáležitosti pracovníků s firmou. To potvrzuje i manažer Jan Svoboda z Prahy: "I když už jsem několikrát uvažoval o odchodu z firmy za lepším platem, nakonec jsem si to vždycky rozmyslel. Zaměstnavatel mi platí drahé jazykové studium a už jsem byl i na zahraničních stážích, což mi zatím nikde jinde nenabídli." "V mnoha případech se dá dokonce hovořit o hrdosti na to, že zaměstnavatelem je právě ona společnost," říká Martin Štamposký.Přes patrné rozšíření zaměstnaneckých výhod není jejich nabídka pro pracovníky v tuzemsku většinou zdaleka ještě taková, jako je tomu v zahraničí. "Podle našich informací už delší dobu zaměstnavatelé v Evropské unii výhody pro zaměstnance ani nerozšiřují, jejich výběr je stabilizovaný, a v USA je dokonce ještě patrnější trend 'zpět k penězům', říká Eva Formánková ze společnosti PricewaterhouseCoopers. Konzultant Martin Štamposký míní, že je zatím také zásadní rozdíl mezi prezentací výhod v tuzemské a západních ekonomikách: zatímco v USA či Velké Británii je naprosto běžné, že při přijímacím pohovoru sdělí personalista kandidátovi všechny výhody, které mu společnost může nabídnout, a vyjádří je hned v konkrétní částce, kterou lze přičíst k základnímu platu, v tuzemsku to tak není.