Plat nic moc. Ale práce nás baví

Spokojenost má mnoho podob

Tři čtvrtiny Čechů si pochvalují, že mají zajímavou, nijak obtížnou práci. Navíc se v ní potkávají s lidmi, s nimiž si rozumějí. Vadí jim však nízké platy a nulová šance na tom cokoli změnit. Černě vidí i své vyhlídky na postup.Drtivá většina českých zaměstnanců si v prvé řadě pochvaluje zajímavost své práce a to, jak v ní využijí svou odbornost. Na třetím místě v míře spokojenosti se umístily vztahy mezi lidmi. Z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) dále vyplývá, že více než polovině lidí vyhovuje namáhavost práce, vybavení pracoviště i počet hodin, které v zaměstnání stráví.Dobrá zpráva pro všechny: v práci je takto spokojeno 62 procent Čechů! Špatná zpráva pro šéfy: neznamená to, že se všichni samou horlivostí přetrhnou.

Co třeba znamená být spokojený se zajímavostí práce? Propadnout jí na deset hodin denně, aniž by vám to bylo zatěžko? Anebo dělat tu, která se těší všeobecné prestiži či vám dovolí v pracovní době stahovat filmy z internetu? Podobně spokojenost s využitím odborných znalostí může pramenit z toho, že člověk využívá ty, které má. A to stačí. Bez ohledu na jejich hloubku, aktuálnost, množství. Neznamená to tedy, že když narazíte na spokojeného úředníka, bude skutečně tím pravým na svém místě. Bezmála 70 procent dotázaných si chválilo i namáhavost práce. "Je jasné, že její míru má každý nastavenu jinak. To, co jednomu připadá jako maximální vytížení, druhý považuje za normální. Z průzkumu jen vyplývá, že se lidé necítí přetěžováni," říká Jan Červenka, analytik z CVVM. "Spokojený zaměstnanec nemusí být výkonný," shrnuje psycholog práce Vladimír Täubner. "Nemusí dělat svou práci rád a dobře. Často jde o někoho, kdo v pracovní době činnost předstírá a daří se mu uniknout před požadavky svého nadřízeného," upozorňuje.

Kdo nadává nejméně a proč?

Trojici těch, kteří si na práci nejméně stěžují, tvoří vedoucí pracovníci, odborníci a podnikatelé. "Jsou to lidé, kteří rozhodují sami o sobě. Mají hlubší vztah k práci, berou ji jako seberealizaci, poslání. Mnozí z nich také vydělávají dost na to, aby se cítili spokojeni," říká Jan Červenka.

Nezávislost, možnost rozhodovat sám o sobě a nést odpovědnost za svou práci jsou pro ně hnacím pohonem. Podle loňského výzkumu TNS AISA o motivaci na českých pracovištích se však řadoví zaměstnanci odpovědnosti a rozhodování docela rádi vzdají. Alespoň v porovnání se svými evropskými kolegy. Někdy tak činí z pohodlnosti, ale dost často i proto, že vyhlídky na zvýšení platu či odměny za větší úsilí jsou v řadě firem v nedohlednu. O nejasných pravidlech postupu v kariéře ani nemluvě. "I když člověka práce baví, pokud nevidí perspektivu, sotva se donutí přidat na výkonu a dělat víc, než je nutné," poznamenává personalistka Jana Lamačová. Podle ní proto řadě českých zaměstnanců chybí elán. Jejich spokojenost v mnohých případech znamená mít svůj klid.



K olik je spokojených mezi ...?

šéfy a odborníky 87 %

podnikateli 82 %

zaměstnanci 58 %

kvalifikovanými dělníky 35 %

dělníky bez kvalifikace 35 %

P roč jste rádi v práci?

Nikdo toho ode mě moc nechce 25 %

Mám svou práci jistou 8 %

Mám plat, který mi stačí 16 %

To, co dělám, mě baví 51 %

