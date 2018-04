Plat za práci na mateřské? 51 tisíc

Přesto to tak je. Dokazuje to projekt, který běžel hned v několika zemích Evropské unie zároveň a který zaplatil Evropský sociální fond. Jeho cílem bylo dokázat, že žena na mateřské dovolené neztrácí své schopnosti, ale naopak získává řadu nových dovedností. Namátkou: organizační schopnosti, umění komunikovat, řídit tým lidí, odolnost proti stresu a vysoké zátěži...

Všechny tyto dovednosti se dají obodovat a žena se jimi může chlubit při návratu do práce. Což je praxe, která je třeba v Americe běžná. Oproti tomu je v Česku pro kariéru ženy doba strávená péčí o dítě stále ještě velkým minusem. Něco se však mění. „V Rakousku už vznikly Certifikáty rodinných kompetencí, což je papír, který dokazuje, co všechno se žena díky mateřské naučila,“ říká Marie Oujezdská z Národního centra pro rodinu.

Ženy v Rakousku musí půl roku navštěvovat speciální kurz v síti poraden řízených tamním ministerstvem pro rodinu a poté zvládnout test pro pracovníky střední úrovně státní správy. „Poté dostanou certifikát, který dokazuje, že jsou třeba schopné organizátorky. Doklad je pak součástí jejich životopisu. Ve švýcarském Bernu tamní úřady vydaly instrukci, že tento doklad bude při přijímaní do zaměstnání hrát významnou roli,“ popisuje Christine Nusshartová z německého Jugendinstitutu, která na projektu Evropské unie v Německu spolupracovala.

„A cos, prosím tě, celý den dělala?“ Věta, kterou na mateřské alespoň jednou slyšela asi každá žena. Jenže vysvětlovat, že péče o dítě je náročná jako každá jiná práce, je bez pádných argumentů těžké. Pokud však sečtete, co všechno musí člověk s dítětem doma zvládnout, a tuto práci převedete na peníze, vyjdou překvapivá čísla.

Tu práci si dalo Národní centrum pro rodinu. Zjistilo, že hodnota toho, co matka či otec pečující doma o dítě každý měsíc vytváří, je měsíčně 51 tisíc korun. Tento výpočet vznikl v rámci projektu financovaného Evropským sociálním fondem a ministerstvem práce a sociálních věcí, který má pomoci ženám v návratu do práce po mateřské.

Teoreticky lze říct, že tolik peněz by měl dostat za svou práci rodič, který je doma s dítětem. Tedy za to, že žehlí, pere, vaří, nakupuje, myje nádobí, hraje si s dítětem a vychovává ho, ale i za „noční směny“, kdy musí vstávat k nemocnému potomkovi.

Počítají se i nehmatatelné věci

Když se před časem o podobný výpočet pokusila MF DNES, dospěla k číslu jen o pár tisíc nižšímu. Odborníci z centra pro rodinu však do „mzdy“ matky či otce na rodičovské dovolené započítali a na peníze převedli i tak těžce změřitelné hodnoty, jako je třeba udržování rodinných kontaktů s příbuznými nebo schopnost zorganizovat řadu věcí.

„A nejen to: kdyby se to, co žena vytvoří doma při péči o dítě, započítalo do hrubého domácího produktu, tak by se podle nedávné rakouské studie HDP Rakouska zdvojnásobil,“ řekla Christine Nusshartová z Deutsches Jugendinstitut, která se zabývá návratem žen po mateřské do práce.

Není to jen hra s čísly. Podobnou metodu použily úřady důchodového pojištění, když se muži po druhé světové válce vraceli domů. Úřady musely vypočítat, jakou hodnotu mají těmto „odpracovaným“ létům dát. Národní centrum pro rodinu také pořádá speciální kurzy pro ženy na mateřské, které se vracejí do práce. „Jejich cílem je dodat ženám sebevědomí a naučit je, aby se nebály pochlubit, že byly na mateřské a díky tomu získaly řadu dovedností,“ říká Marie Oujezdská z centra. Kurzy už prošlo šest set žen a poptávka je vyšší, než kolik je volných míst.

„Výsledky jsou úžasné,“ říká Marie Oujezdská. „Měli jsme třeba prodavačku, která byla dvacet let doma s dětmi. Prošla školením a potom vyprávěla, jak šokovala při pohovoru zaměstnavatele. Když se zeptal: To je krásné, co tady vyprávíte o své kvalifikaci, ale kde na vás mohu vzít reference? Ona řekla: to je jednoduché. Zavolejte mému dětskému lékaři – ten vám řekne, jak jsem pečlivá. A to místo dostala.“

Práce pro rodinu kolik stojí?

Vaření jídla

Denně 150 minut (rodič by za to dostal 310 korun). Zároveň tím rozvíjí svou tvořivost, schopnost improvizace, pečlivost a schopnost hospodařit.

Nákupy

Denně 90 minut (75 korun). Rozvíjí schopnost snášet zátěž, rychlost, flexibilitu a efektivitu.

Úklid

Denně 60 minut (100 korun). Rozvíjí organizační schopnosti, pečlivost, schopnost delegovat pravomoci.

Noční směny při péči o dítě

Denně asi 30 minut (75 korun). Rozvíjí schopnost snášet zátěž, odolnost vůči stresu, flexibilitu.

Zdroj: Národní centrum pro rodinu