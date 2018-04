Platba kartou přes internet bude bezpečnější

ČSOB začala ve spolupráci se společností MUZO nabízet realizaci on-line plateb kartou v internetových obchodech prostřednictvím nové služby E-commerce ČSOB. Služba je založena na technologickém řešení 3D Secure, které podporují dvě největší karetní asociace, MasterCard a Visa. Řešení umožňuje ověřit během internetové transakce držitele karty u jeho vydavatelské banky, snižuje tedy riziko reklamací transakce ze strany držitele karty.

Údaje o platbách jsou předávány zabezpečenou cestou, navíc obchodník nemá přístup k informacím o platební kartě klienta. Systém představuje stejnou míru bezpečnosti jako při platbě kartou v "kamenných" obchodech. Je zneužitelný pouze při odcizení karty (pokud ještě není zablokována), případně při vyzrazení identifikačních prvků – s číslem karty a datem ukončení platnosti byste proto měli zacházet jako s vysoce citlivými údaji, chránit je a například nenechávat nikde volně ležet účtenku od platby kartou.

Kolik služba stojí?

Jako při placení v "kamenných" obchodech záleží na konkrétním obchodníkovi. Vzhledem k fixním nákladům na autorizaci transakce jsou provize bance vyšší (cca o 0,5 až 1 %, než by byla provize v kamenném obchodě) a závisí na průměrné hodnotě kupovaného zboží/služby a celkovém objemu transakcí. Banka uvádí rozmezí 2,5 – 3,5 % z každé uskutečněné transakce. Například při průměrném nákupu ve výši 500 korun se bude provize pohybovat zhruba kolem tří procent, zatímco kupříkladu cestovní kancelář s průměrným nákupem v hodnotě desetitisíců má šanci dosáhnout minima. Dále obchodník zaplatí bance implementační poplatek a poté každý měsíc udržovací poplatek. Základem je podnikatelský účet vedený u ČSOB v korunách a samozřejmě uzavření smlouvy s bankou.

Jak platba probíhá?

Podmínkou je, aby klient byl držitelem platební karty VISA či MasterCard ke svému účtu vedenému k jakékoliv měně u kterékoliv banky na světě. Na internetových stránkách obchodníka (cestovní kanceláře, internetového obchodu či poskytovatele služeb) vybere zboží či službu a zvolí jako platební metodu platbu kartou (platbu je možné uskutečnit pouze v korunách). Zobrazí se mu formulář s údaji o objednávce, do kterého doplní číslo karty a datum konce platnosti (obchodník k nim nemá přístup - pro náhled formuláře klikněte ZDE). Údaje jsou předány platební bráně banky, která ověří držitele přes karetní asociaci a vydavatelskou banku (3-D Secure autentikace). Pokud je výsledek kladný, proběhne autorizace platby a peníze se v daném okamžiku zablokují na účtu klienta. Na účet obchodníka v bance jsou zúčtovány obvykle do 2-5 pracovních dnů. Výsledek transakce je zobrazen klientovi a předán obchodníkovi. Prvním obchodem, kde byla služba zprovozněna, je Internetmall.cz.

Kdo zaplatí za platbu kartou? Jaké náklady jsou spojeny s karetními transakcemi a kdo je hradí? ZDE .

Systém lze z hlediska bezpečnosti vylepšit o další bezpečnostní prvek (ověření) – pokud jej vydavatel karty vyžaduje, resp. je vybaven daným technologickým řešením. Pak je celý proces prodloužen o jeden důležitý krok – vyplnění dalších citlivých údajů ze strany klienta (např. hesla, které by měl znát pouze on). Řešení této "nadstavby" ČSOB připravuje.

Klient by měl mít na paměti následující:

- české banky neumožňují platbu elektronickou kartou přes internet

- pro internetové transakce může být karta zablokována (dočasně i trvale), případně těmto transakcím spolu s MO/TO transakcemi mohou být standardně přiděleny velmi nízké limity (záleží na vydavatelské bance a jejím přístupu k internetovým transakcím)

Rady pro platbu kartou přes internet naleznete ZDE.

Co chystá v nejbližší době konkurence?

Česká spořitelna v současné době akceptaci plateb u internetových obchodníků připravuje, spuštění pilotního provozu s vybranými obchodníky plánuje v nejbližších týdnech. Bližší podrobnosti s ohledem na konkurenci nechce sdělovat.

Komerční banka neuzavírá smlouvy s novými obchodníky (o akceptaci karet přes internet), připravuje však nový systém. V současné době probíhá závěrečná fáze jeho testování. V letních měsících plánuje banka s obchodníky, kteří obchodují přes internet, přechod na nový systém 3D Secure.

Je karta standardně uzamčena pro internetové platby? Citibank ne Česká spořitelna ne ČSOB ne eBanka ano GE Capital Bank ano HVB Bank ano Komerční banka ano Raiffeisenbank ne Volksbank ano Živnobanka ano Jaká alternativa pro obchodníky v ČR existuje k systému 3D Secure?

Jde o MO/TO transakce (Mail Order/Telephone Order). Jak název napovídá, jedná se o objednávku realizovanou na dálku, nemusí tedy jít jen o internetové obchody. Po učinění objednávky klient zašle na obchodní místo fax s údaji o objednaném zboží či službě a o kartě, kterou chce platit. Tento způsob úhrady je samozřejmě nebezpečnější. Zatímco u 3D Secure je při zneužití dokazování na klientovi (držiteli karty), při MO/TO transakcích leží na obchodníkovi (banka může za tímto účelem vyžadovat po obchodníkovi složení určité zálohy). Někteří internetoví obchodníci umožňující tento typ platby navíc mohou po svých zákaznících chtít zaslání citlivých dat e-mailem, či jejich vyplnění do formuláře na internetových stránkách, přičemž přenos dat může být zcela nezabezpečen.

Platit na internetu lze i nákupními úvěrovými kartami - kartou Aura, Yes kartou či O.K. kartou. Například pro akceptaci O.K. karty musí obchodník uzavřít smlouvu s GE Capital Multiservis, čímž dostává přístup do on-line autorizačního centra společnosti. Klient poté při placení zvolí metodu placení O.K. kartou a vyplní její číslo (přenos dat je šifrován). Je ovšem nutné následné osobní převzetí, neboť při tom je ověřena totožnost klienta a předložena daná karta. Obchodník neplatí společnosti žádnou provizi. Nákup se ovšem nemusí vyplatit klientovi - nákupní úvěrové karty nemívají bezúročné období a jejich úroková sazba se pohybuje kolem 25 procent.

Do oblasti ochrany v souvislosti s platbami na internetu patří i vydávání internetových karet určených pouze a jedině pro internetové transakce. Jejich výhoda ovšem spočívá především v tom, že nemohou být zneužity fyzicky (tedy při platbách a pro platby v "kamenných" obchodech) a transakcím jimi učiněným může banka selektivně věnovat vyšší pozornost. Jinak zůstává riziko zneužití přes internet stejné.

eBanka nabízí zajímavou službu – zamykání platebních karet pro on-line transakce. Jako pohodlnou alternativu placení na internetu lze dále zmínit její platební bránu umístěnou na webových stránkách obchodu (nabízí i Živnobanka). Ve virtuálním obchodě můžete samozřejmě dále zaplatit i pomocí GSM bankovnictví, stejně jako jiným způsobem převodu peněz.

Jaké jsou způsoby e-plateb u nás i ve světě?

Za dostatečné zabezpečení e-plateb je uznáván protokol SSL (Secure Sockets Layer), který zabezpečuje data během jejich přenosu přes internet pomocí šifrování, či protokol SET (Secure Electronic Transaction) - ten navíc zajišťuje, že všechny zúčastněné strany mají k dispozici pouze ty informace, které k provedení transakce nutně potřebují. Toto zabezpečení u nás nabízela (a stávajícím obchodníkům stále zajišťuje) Komerční banka (viz výše).

Platební karta na klíčích: co nás čeká na poli platebních karet? Čtěte ZDE Chcete vědět, proč si Češi oblíbili zlaté karty? Klikněte ZDE .

3D Secure je nejvyšším typem zabezpečení. Oproti SSL umožňuje vnést do transakce další bezpečnostní prvek - ověření klienta podle určité informace, kterou by měl znát pouze on (např. heslo). Dále zajišťuje, že se obchodník nedostane k údajům o kartě a nemůže je tedy zneužít. Na druhou stranu není při transakci zadáván kód CVV, resp. CVC - číslo z podpisového proužku.

Podle materiálů zveřejněných Sdružením pro bankovní karty by se mohl protokol 3D Secure díky dohodě asociací Visa a MasterCard stát novým globálním standardem. Protokol získává na oblibě v USA, v EU není dosud globálně rozšířen. Rychlejšímu rozvoji e-plateb brání zatím stále obavy spotřebitelů z možných podvodů, a to podvodů karetních i zneužití osobních a finančních údajů. Je zajímavé, že tyto obavy se neodrážejí např. v rychlém rozvoji plateb za levné letenky, které se prodávají převážně on-line (typicky EasyJet).

Po nářcích českých obchodníků lze předpokládat nemalý zájem internetových obchodů o nové služby akceptace karet. Zároveň je očekáván vyšší zájem o tento způsob placení ze strany klientů. Na úroveň Anglie, kde platí kartou přes internet cca 70% držitelů karet, se zřejmě Česko ještě dlouho nedostane, přesto se díky novinkám stanou platby kartou přes internet běžnějšími.

Láká vás možnost platit přes internet kartou, nebo máte obavy ze zneužití? Vítáte představenou novinku? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.