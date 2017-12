Nenechávejte platby až na Silvestra, můžou vás vyjít pěkně draho

Každoroční klasika: v té záplavě starostí o prskavky a vanilkové rohlíčky jste zapomněli poslat vklad na stavební spoření či penzijní připojištění. Musíte to stihnout do konce roku, abyste nepřišli o státní podporu či daňové úlevy. Nebo chcete jen vrátit půjčku kamarádovi, abyste do nového roku vstupovali bez dluhů.

Rychlá platba už dnes není žádný problém. Pokud máte s příjemcem stejnou banku a zaplatíte prostřednictvím internetu, má peníze na kontě do pár minut. I když však posíláte peníze do jiného ústavu, máte šanci, že se to stihne během téhož dne. Zadáte-li platební příkaz ráno či dopoledne všedního dne, nebudete za to v mnoha případech ani připlácet.

Třeba klienti banky Creditas mohou vypsat platební příkaz až do 12:30 a banka odešle peníze tak, aby je příjemce z jiné banky ještě ten den měl. Tyto zrychlené platby je třeba zadat nejpozději kolem poledního, u mBank a Raiffeisenbank si musí klienti přivstat a příkaz naťukat do osmi ráno.

Nicméně banky upozorňují, že tuto službu negarantují. Je to tak, že pošlou peníze včas, aby je banka příjemce mohla připsat na správný účet ještě ten samý den. A většinou se tak i stane. Když však chcete mít jistotu, je třeba si připlatit za expresní platbu.

Expres za 30 i za 300 korun

Expresní platba neznamená, že si můžete vzpomenout ve dvě ráno, zaplatit a očekávat, že partner bude mít peníze během deseti minut. I zde jsou limity. Přes internet je možné garantovat zaplacení ve stejný den třeba až do 14 hodin, tento nejpozdější termín nabízejí tři banky: klient za to zaplatí u České spořitelny 125, u Fio 100 a u Komerční banky 90 korun.

Ještě víc se prohne ten, kdo spěchá s expresní platbou na pobočku. Třeba u Expobank je internetový expres za 99 korun (do 12 hodin), ale u přepážky klient zaplatí tři stovky (do 12:30). Nejlevnější expres má Equa, za 29 korun (do 12 hodin).

Naposled už osmadvacátého

Jestli to skutečně nejde dříve, řešte poslání peněz 28. prosince. A to dokonce i když budete platit přes internet. Některé banky sice přijmou i příkazy zadané v pátek 29. prosince, ale jen dopoledne. Nespoléhejte ani na to, že posíláte peníze v rámci banky - například UniCredit a ČSOB končí internetové „bankování“ 29. prosince ve 20 hodin. A Komerční banka dokonce o den dřív ve 20:30.

Pokud míříte s hotovostí k přepážce a nebudete vkládat peníze na vlastní účet, počítejte s poplatkem. Ten se pohybuje od 70 do 100 korun. Jen Creditas a Sberbank přijmou bankovky od cizího člověka zdarma.

Ve dvou případech uspějete s hotovostí i na Silvestra. Do vkladomatů mohou klienti Buřinky a penzijních společností NN, KB a Conseq vložit peníze do stroje České spořitelny 31. 12. do 23 hodin, u UniCredit Bank (depozitář penzijních společností ČP, ČSOB a Axa) budou na Silvestra vkladomaty fungovat do 20 hodin.

V kolik hodin musí člověk zadat v internetbankingu platbu, aby příjemce (klient jiné banky) peníze obdržel v ten samý pracovní den?