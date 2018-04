Platba mailem má zpoždění

"Hrozně moc se omlouvali, že nastal nějaký technický problém, ale v nejbližších dnech by to prý už mělo jít," řekl Milan Šára, který PayPal pravidelně využívá k odesílání peněz. Tuto transakci na rozdíl od přijímání hotovosti umožňuje českým uživatelům už dva roky.

Zástupci PayPalu zatím netuší, kdy bude služba zcela dostupná. „Bohužel nejsme nyní schopní sdělit, kdy bude systém plně funkční. Mělo by se tak stát co nejdřív,“ odpověděl e-mailem pracovník PayPalu, který se představil jako Andrew. Přestože PayPal ještě v Česku není plně funkční, firma už oznámila výši poplatků za poslání peněz do Česka.

Pokud měsíčně registrovaný uživatel obdrží méně než 2500 eur, zaplatí za každou příchozí platbu 3,4procenta z částky a paušální sazbu 0,35 eura. Čím víc peněz účtem měsíčně proteče, tím nižší poplatky za příjem peněz PayPal bude chtít. Většina uživatelů PayPalu je současně klienty internetové aukční síně eBay. Právě pro placení nízkých částek je virtuální e-mailová banka nejvýhodnější. Do budoucna by mohl PayPal najít využití také při platbách za hry a zvonění do mobilních telefonů nebo v internetových obchodech.

PayPal je výhodný také pro převod peněz ze zahraničí. Zatím však není jasné, jakým způsobem bude v Česku možné peníze z virtuálního účtu vybrat. V některých zemích je lze pouze převést do americké banky nebo použít k dalším platbám. Při transakci stačí zadat pouze e-mailovou adresu příjemce, který také používá PayPal, a peníze se ihned odečtou z konta odesilatele nebo jeho kreditní karty.