Společnost Unisys provedla v loňském roce průzkum týkající se bankovní bezpečnosti. Zúčastnilo se ho přes 3000 klientů finančních institucí v USA, Velké Británii, Francii, Německu, Brazílii, Mexiku, Austrálii a Hongkongu. Vyplynulo z něj mimo jiné to, že lidé jsou znepokojeni otázkou bezpečnosti a téměř třetina (30 %) Evropanů je ochotna si připlatit za vyšší bezpečnost v bankách.

Dvě třetiny respondentů oslovených v průzkumu přitom označili za upřednostňovaný způsob boje proti podvodům biometrii, tedy technologie založené na potvrzení identity pomocí fyziologické jedinečnosti každého jedince – typicky pomocí otisku prstu, obrazu duhovky, ale také například i hlasu.

Myslíte si, že je využití biometrie při placení hudbou budoucnosti? Omyl! Biometrické platební systémy již ve světě fungují. Jednou z prvních společností, která takový systém vyvinula a hlavně aplikovala v praxi, byla společnost Pay by Touch (plať dotykem). Vyvinula řešení, kdy se zákazníci mohou zaplatit pouhým dotykem prstu.

Jak to funguje? Samotný nákup je jednoduchý. U pokladny obchodníka zahrnutého do sítě Pay by Touch přiložíte prst ke scanneru na platebním terminálu a zadáte vyhledávací číslo, kterým je obyčejně telefonní číslo. Terminál vás autentizuje a nabídne vám způsob platby z vaší „peněženky“, tedy jakéhosi účtu, který si v rámci systému Pay-by-Touch otevřete (karta, účet, šek..) u některého z partnerských obchodníků. Možné způsoby platby budou záviset nejen na tom, které účty jste si do vaší peněženky zaregistrovali (viz dále), ale také na množství platebních prostředků, které akceptuje daný obchodník – tedy které způsoby platby vám povolí. Všichni přijímají platby tzv. elektronickým šekem (přímá platba z vašeho účtu), debetní nebo kreditní karty ovšem již jen někteří.

Terminál umožňující biometrickou autentizaci v kamenném obchodě

.. a při nákupu přes internet

Zdroj: www.PaybyTouch.com

Poté potvrdíte částku nákupu a transakce je provedena, aniž byste museli předložit kartu či vytahovat peněženku. Systém přitom umí rozpoznat různé věrnostní programy a může vám tedy přiznat případné bonusy či slevy. Takováto platba má urychlit provoz v obchodě – údajně trvá jednu minutu. Pro zákazníka je zdarma a vyplatí se i obchodníkovi - kromě úspory času může ušetřit díky snížení nákladů na transakci (zejména u tzv. elektronických šeků), zajímavá je pro něj i možnost implementace zmíněných věrnostních programů či rozlišení zákazníků např. podle věku. Biometrická autentizace platby je samozřejmě bezpečnější a pro zákazníka i pohodlnější – nemusí s sebou nic nosit a pamatovat si hesla či PINy.

Postup samozřejmě funguje pouze u obchodníků, se kterými má společnost smlouvu, často jde o lokální obchodní řetězce, ve kterých lidé kupují například potraviny. Jde o obchody v zemích, ve kterých má společnost pobočky, tedy v USA a Velké Británii.

Pro to, aby zákazník mohl autentizovat platby dotykem prstu, se samozřejmě musí v systému zaregistrovat – u obchodníka spolupracujícího s Pay by Touch navštíví kiosek nebo oddělení, kde je mu nascanován otisk prstu, přičemž klient předloží průkaz totožnosti (v USA typicky řidičský průkaz), karty (kreditní, debetní, věrnostní) či čísla účtů, které chce do svého účtu Pay-by-Touch zahrnout. Společnost tvrdí, že celý proces registrace trvá cca 2 minuty. Do 21 dnů pak musíte aktivovat svou „peněženku“, jinak bude deaktivována.

Poté, co se zaregistruje, si může klient upravovat svůj účet (neboli peněženku) na webu – odebírat či přidávat účty (totéž můžete udělat u obchodníků). Pay by Touch systém vlastně nepracuje s otisky prstů – sbírá pouze určité specifické znaky, které jsou u každého unikátní. Z těch údajně nemůže být zpětně zkonstruován celý otisk, čímž by měl být systém bezpečnější. Data jsou zašifrována a skladována v databázích IBM.

Společnost Pay by Touch (a nejen ona) přitom pokračuje ve vývoji řešení biometrických platebních systémů a odborníci vidí v tomto odvětví velkou budoucnost. Jak a kdy se rozšíří placení dotykem prstu? Kdy přijde k nám? Jaká jsou rizika vyplývající z tohoto způsobu placení a uchovávání ohromného množství biometrických dat? To vše ukáže čas.

Uvítali byste možnost platit pomocí otisku prstu?