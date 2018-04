Popelnici sice nemají, ale za odpady platí dokonce dvakrát

Část cizinců, kteří pracují v dolech OKD, bydlí ve frýdecko-místeckém hotelovém domě Paskov. Ke svému překvapení dostali nedávno složenku, aby zaplatili roční poplatek za odpady, a to zpětně za tři roky. To se jim nelíbí. Jsou přesvědčeni, že částka za odpady je už zahrnuta v platbě za hotel.

Nelíbí se to ani Milanu Pustkovi, jednateli společnosti, která zaměstnává kromě Čechů lidi z Ukrajiny, Polska a Slovenska. „Zajímavé je, že složenku zaplatit za odpady dostali jen čtyři z nich, a to zpětně za tři roky. Náš argument, že řádně platí za hotel a služby s tím spojené, tedy teplo, teplou vodu, světlo, výměnu ložního prádla, úklid včetně vysypání koše, prostě to, z čeho se celková cena za hotelový pokoj odvíjí, město nezajímá,“ rozhořčuje se Pustka.

Hoteliéři: Budou platit hosté i vodné a stočné?

Pustka argumentuje také tím, že hotel, kde cizinci bydlí, platí za odvoz odpadů 10 tisíc korun měsíčně, ročně tedy 120 tisíc korun. „To rozhodně není malá částka, tak ať nám někdo vysvětlí logiku této vyhlášky. Možná zítra přijde někdo s tím, že když host používá v hotelu WC a sprchu, měl by platit i vodné a stočné,“ upozorňuje Milan Pustka. Nejen on si myslí, že tyto dvojí poplatky odporují zdravému selskému rozumu. „Jednali jsme o tom už s primátorem města, ten nám ale sdělil, ať si stěžujeme u zákonodárců. Na dotaz, zda dostanou naši zaměstnanci od města vlastní popelnice, primátor řekl, že na to nemají právo,“ popisuje anabázi dobrat se logiky věci Milan Pustka.

Zákon je zákon a platí i pro hotelové hosty

Ale zdá se, že právo je na straně města. Podle novely zákona o místních poplatcích, která vstoupila v platnost od ledna 2013, musí nově za odvoz odpadků z popelnic platit i cizinci.

V téměř šedesátitisícovém Frýdku-Místku se tato povinnost týká celkem 1 412 cizinců. Trvalý pobyt má v tomto dvojměstí hlášeno 670 z nich, zbytek tvoří cizinci s přechodným bydlištěm. Za rok zaplatí každý z nich 492 korun.

Poplatky se v městech a obcích různí a záleží, jakou částku si v tomto případě stanoví. Tak například v Opavě platí občané, tedy i cizinci, ročně 495 korun, V Novém Jičíně 552 korun, v Prostějově 600 korun, v Olomouci 660 korun.

Mluvčí Ministerstva vnitra Petra Kučerová redakci iDNES.cz řekla, že poplatky za odpady platí všichni, kteří mají v dané městě trvalý pobyt a dále ti, kterým byl na území ČR povolen trvalý pobyt, nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, nebo přechodně pobývají v České republice po dobu delší než tři měsíce. Za odpady platí i ti, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl, nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

Pokud fyzická osoba splňuje některou z uvedených podmínek, je podle zákona o místních poplatcích poplatníkem, a to bez ohledu na skutečnost, kde se reálně zdržuje, či v jakém zařízení na území obce pobývá.

„Poplatníkem je i v případě, kdy se zdržuje v hotelovém komplexu, kde za ní likvidaci komunálního odpadu fakticky zajišťuje tento provozovatel, a poplatek tak platí prakticky dvakrát,“ připouští dvojí platbu Kučerová. Dodává, že podle zákona je poplatníkem i fyzická osoba s pobytem v obci, která v ní fakticky vůbec nezdržuje a odpad zde neprodukuje.

Vyhláška může osvobodit, ale jak koho

Neplatit za odpady mohou jen ty skupiny lidí, které město či obec ze zákonné povinnosti takzvaně osvobodí, a to na základě rovných a nediskriminačních kritérií. „Města a obce mohou z vyhlášky vyjmout také ty, kteří pobývají v zařízeních, kde jim ubytovatel likvidaci odpadu zajišťuje. Jedná se většinou o domovy pro seniory nebo ústavní zařízení pro děti a mládež,“ vysvětluje Petra Kučerová. Právě tyto skupiny většina měst a obcí od zmíněného poplatku osvobozuje. Například v Novém Jičíně jsou od poplatku automaticky osvobozeni klienti domovů důchodců a také sociálního zařízení Zámek Nová Horka. „Mají tam totiž trvalý pobyt,“ vysvětluje novojičínská mluvčí Marie Machková.

A to je podle Milana Pustky jádro problému. „Hotely také zajišťují svým hostům likvidaci odpadu, takže se ptám, proč jedni musí platit dvakrát a jiní jsou od poplatku osvobození. Jakou to má logiku? Ta novela je evidentně ušitá horkou jehlou a nikdo mi to nevymluví,“ dodává.

Jak to tedy je?

To, že by cizince mohla města a obce od poplatků za odpady teoreticky osvobodit, pak nepřímo připouští i Ministerstvo vnitra. „Stanovení osvobození od místních poplatků spadá do samostatné působnosti obcí, a je proto pouze na jejich rozhodnutí, zda určitým osobám osvobození poskytnou, či nikoliv. Město Frýdek-Místek stanovilo osvobození v článku 6 své obecně závazné vyhlášky, přičemž osoby pobývající v hotelových komplexech, které jsou současně poplatníky místního poplatku za svoz komunálního odpadu, osvobozeny nejsou,“ dodává Petra Kučerová.

Skutečnost, že tyto osoby platí na základě smluvního vztahu úhradu za poskytované služby provozovateli hotelového zařízení, pak nemá podle Kučerové na poplatkovou povinnost podle zákona o místních poplatcích žádný vliv.

Město neřeší, kdo, kde a jak dlouho bydlí

Mluvčí frýdecko-místecké radnice Jana Matějíková vysvětluje, že podle zákona jsou hotely, restaurace, obchody a poskytovatelé služeb povinni na své vlastní náklady zajistit před svou provozovnou popelnice či kontejnery a následně jejich svoz, přičemž ten může provádět jakákoliv společnost, která má oprávnění k nakládání s odpady. „Zda podnikatelé náklady na svoz odpadu následně promítají do ceny, kterou hradí klient či zákazník, je plně na jejich uvážení,“ říká Matějíková.

Podle ní je to stejné, jako když se chce mladý člověk osamostatnit a po dobu, kdy hledá byt, dočasně bydlí v hotelu. „Jelikož má trvalý pobyt na území města, musí platit poplatek za odpad a je jedno, zda je to Čech, nebo cizinec a zda bydlí v hotelu, nebo ve svém bytě či domě. Město neřeší kde, kdo a jak dlouho bydlí. Město se řídí zákonem, podle kterého všichni s trvalým nebo přechodným pobytem ve městě musí hradit poplatek za odpad,“ uzavírá Matějíková.