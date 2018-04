Platby do zahraničí: 2400 Kč nebo desetkrát méně

Platby do zahraničí ne každý z nás využívá dnes a denně. Kdo si však například zaplatil v zahraničí jazykový kurz, anebo pracoval u nadnárodní společnosti, která mu vyplácí ze zahraničí důchod, může být výší poplatků za platby přes hranice nemile překvapen. V porovnání s tuzemským platebním stykem se totiž platba do zahraničí několikanásobně prodraží. ČSOB se však rozhodla vymknout současnému standardu a od 1.6. 2004 zavádí pro zahraniční platební styk zvýhodněné sazby. Jsou tyto nové ceny skutečně výhodné?

Většina našich bank dosud se vstupem do EU nepřipravila svým klientům žádné výraznější změny pro platby v eurech. Výjimkou je ČSOB, která od 1. června upravila ceny za zahraniční platby do EHS (Evropský hospodářský prostor), což se dotkne nejen drobných klientů, ale také malých firem. Především ty totiž pravidelný zahraniční styk využívají, ačkoli jednorázově nepřevádějí příliš vysoké sumy.

Jednotlivé cenové podmínky bank stran zahraniční plateb se od sebe v zásadě nijak výrazně neliší. Téměř všem bankám zaplatíte za takovou platbu zhruba jedno procento z převáděné částky, a to vždy v rozpětí stanovené minimální a maximální hranice poplatku. I u nízkých finančních transakcí se ovšem platba do zahraničí stává celkem nákladnou finanční záležitostí.

J sou novinky od ČSOB skutečně tak výhodné?

Zbytečných poplatků navíc se klienty snaží ušetřit nový jednotný poplatek ČSOB ve výši 250 Kč, který se vztahuje pouze na odešlé platby zadané elektronicky. Podmínkou pro tuto zvýhodněnou sazbu je, že transakce nepřesáhne výši 12 500 eur. Pokud se jedná o částku vyšší, klient zaplatí poplatek ve výši 1 % (min. 200 Kč, max. 1 500 Kč) z převáděné částky.

Aby však elektronicky zadaná transakce mohla proběhnout, musí klient znát a zadat do systému kód IBAN (jednotný formát čísla účtu příjemce) a BIC (swiftová adresa banky příjemce). Svůj IBAN najde každý zákazník na svém bankovním výpisu, v platebním příkazu se zadává do kolonky bankovní spojení příjemce a je nutnou součástí k identifikaci příjemce (skládá se z písmen a čísel). Swiftový kód se pak skládá z osmi písmen a jednoznačně identifikuje bankovní ústav příjemce. Má jej přidělena každá banka a jeho použití je mnohem bezpečnější než zadání adresy banky. Pokud máte swiftový kód banky, její adresa vás nemusí vůbec zajímat.

Tato zvýhodněná fixní sazba není jedinou novinkou, se kterou se můžete stran zahraničních plateb u ČSOB setkat. Snížil se také poplatek za zahraniční platební styk směřující do zemí mimo EU, nebo v platbě jiné než euro. Klient opět musí na transakci výrazně spolupracovat. Pokud zadá platbu elektronicky, vloží správně swiftovou adresu a BIC kód, zaplatí místo současného 1 % pouze 0,7 % (maximálně však 750 Kč). Dříve tento poplatek dosahoval výše až 1 700 Kč.

U ostatních převodů kamkoli do ciziny ČSOB snížila horní hranici poplatku z původních 1 700 Kč na 1 500 Kč. Výjimkou je pouze transakce mezi tuzemskou sítí ČSOB a ČSOB na Slovensku. Ta zůstala jako dosud zpoplatněna sazbou domácího platebního styku – tedy 9 korunami za odchozí platbu a 7 korunami za platbu příchozí.

Také tuzemští příjemci zahraničních plateb ze zemí EU/EHP ušetří. Místo současného 1 % (min. 100 Kč, max. 1000 Kč) zaplatí od počátku června pouze částku ve výši 150 Kč (platba musí být zadána opět elektronicky). V ostatních případech zůstává poplatek ve výši 1 % (min. 150 korun, max. 1 000 Kč). V následující tabulce se máte možnost přesvědčit jak si nyní stojí ČSOB co do poplatků za platby v rámci EU oproti ostatním bankám.

Odešlá platba do zahraničí (v rámci EU) zadaná elektronicky ČSOB ČS eBanka * KB GECB Citi- bank Raiffeisen- bank HVB Bank Živno- banka Poplatek 250 Kč 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0,25 % 0,9 % 0,8 % Minimum (Kč) - 200 200 200 220 300 500 500 200 Maximum (Kč) - 1500 1500 1700 1500 2000 - 2400 1000

Pozn.: * do zemí EHP navíc poplatek 300 Kč

Došlá platba ze zahraničí (v rámci EU) zadaná elektronicky ČSOB Citi- bank KB GECB eBanka HVB Bank ČS Raiffeisen- bank Živno- banka Poplatek 150 Kč 0 1 % 1 % 1 % 0,9 % 1 % 0,25 % 1 % Minimum (Kč) - - 100 100 100 350 400 500 200 Maximum (Kč) - - 950 1000 1000 2 200 2000 - 1000

Zdroj: banky

Zahraničních plateb, které ČSOB zlevnila, dosud využívala ve větší míře pouze malá část klientů. Spolu s naším vstupem do EU se však dá očekávat jejich nárůst, a proto je velká pravděpodobnost, že cestou zlevňování zahraničních plateb (minimálně pro oblast EU) půjdou brzy také další bankovní domy, což je určitě třeba. Jak se můžete přesvědčit z tabulek výše, poplatek za odešlou platbu se může vyšplhat do výše 2 400 korun, ale i mnohem výše. Některé z bank totiž nemají stanovenu maximální hranici poplatku, tzn. že pokud jste klientem Živnobanky nebo například Raiffeisenbank a posílali byste do zahraničí půl milionu korun, poplatek bance by vás přišel na 5 000 Kč.

V současnosti lze pokládat ČSOB stran odešlých zahraničních plateb skutečně za nejlevnější, ovšem pouze z určitého pohledu, a to pokud vámi převáděná částka není v přepočtu nižší než 20 000 Kč. Pokud nižší je, pak poplatek 250 Kč rozhodně nepatří mezi nejlevnější a vyplatí se vám využít současné nabídky hned čtyřech konkurentů ČSOB (KB, Česká spořitelna, eBanka, GE Capital bank).

Naprosto stejně můžeme přistupovat k poplatku za platbu došlou. Stopadesátikorunový poplatek ČSOB je při transakci o vyšších objemech rozhodně výhodný, zato však ztrácí na zajímavosti, jedná-li se o sumy pod deset tisíc korun. Jednoznačným favoritem je u došlých zahraničních plateb Citibank, která si za přijetí platby ze zahraničí na klientův účet neřekne ani korunu.

