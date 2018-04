Platby do zahraničí: s kým ušetříte tisíce?

Zahraniční platební styk je mnohem složitější než tuzemský, což se odráží ve výši poplatků. Ty rozhodně nepatří k nejnižším, a tak mnoho klientů jistě zajímá, jak se bude jejich výše vyvíjet v budoucnu.

Banky shodně potvrzují, že většina zahraničních plateb klientů je denominována v eurech. Právě těchto plateb se týká nařízení EU, které říká, že v rámci EU musí být převody v eurech (nyní do 12 500 EUR, od 1.6.2006 do 50 000 EUR) zpoplatněny stejně jako převody v EUR v rámci země – při stejné transakci prováděné stejnou institucí. Nařízení zahrnuje nejen platby jako takové, ale i např. výběry z bankomatu (opět v eurech; týká se rovněž šeků). Týká se však pouze zemí eurozóny; bude tedy pro ČR platit až po přijetí eura za domácí měnu. Přesto banky v Česku začaly již vyvíjet aktivitu k postupnému slaďování.

Zatímco poplatky za výběr z bankomatu v zahraničí zůstávají stále na stejné, poměrně vysoké úrovni, na poli zpoplatnění zahraničních plateb jsme již od minulého roku svědky určitého zlevňování plateb v eurech. O prvním kroku ČSOB jsme vás v polovině loňského roku informovali. Které další banky ke změnám přistoupily a v jaké míře?

Kromě již zmíněné ČSOB jde o Českou spořitelnu, GE Money Bank a Komerční banku (viz tabulka). Změnou je (s výjimkou GE Money Bank) stanovení paušálního poplatku za ty platby, které splňují předpoklady dané výše zmíněnou směrnicí EU (vyjmenované mimo jiné v poznámce pod tabulkou). Přitom se některé banky snaží naučit své klienty používat k zahraničním platbám kanály přímého bankovnictví, ať již jde o podmínku pro uplatnění „zlevněné“ eurové platby (pouze ČSOB), či formu příplatku za zadání příkazu přes pobočku ke standardním platbám, který dosahuje řádu několika set korun (např. opět ČSOB či KB). Živnobanka rozlišila v tomto směru daný poplatek procentem z částky a účtovaným maximem. V tabulce jsou uvedeny poplatky za platby odeslané/přijaté do/ze zahraničí v Kč nebo cizí měně.

Banka Odchozí platba Příchozí platba Citibank 1%, 300 - 2000 Kč 0 Kč ČS 220* / 1%, 220 - 1500 220* / 1%, 100 - 950 ČSOB** 250 / 1%, 250 - 1500 150 / 1%, 150-1000 eBanka 1%, 200 - 1500 1%, 100 - 1000

+ výlohy zahraničních bank mimo banky příkazce GE Money Bank 1%, 220-1500 (-50 Kč)***/ 1%, 220-1500 1 %, 100 - 1 000 HVB Bank 0,9%, 500 - 2400 0,9%, 350 - 2200 / 200 Kč**** Komerční banka 225** / 0,9%, 250-1500 100***** / 225** / 0,9%, 225 - 1095 Raiffeisenbank 0,25 %, min. 500 0,25 %, min. 500 Volksbank 1%, 300-1700 0,5%, 100-750 Živnostenská banka 1%, 200 - 2000 / 0,8%, 200- 1500****** 1%, 200 - 1500

Pozn.: údaje v Kč, jedná se o jednorázové platby se zadáním SHA; *) v rámci zemí EHP v EUR, do výše 12 500,- EUR, s typem poplatku SHA, s uvedením IBAN a BIC; **) v rámci zemí EHP v EUR, do výše 12 500,- EUR, s typem poplatku SHA, s uvedením IBAN a BIC zadané elektronicky / standardní převod zadaný elektronicky - příplatek za zadání písemnou formou pak činí 250 Kč; ***) platba v EUR do EHP splňující podmínku správného IBAN a BIC; ****) úhrada do výše 2 000 Kč včetně; *****) úhrada ze zahraničí do 10 tisíc Kč, 1 za měsíc; ******) elektronicky nebo přes tel. bankéře; zdroj: banky

Je vidět, že rozdíly mohou překvapit – kalkulace nákladů při častějších platbách může odhalit několikatisícovou propast mezi nejlevnějšími a nejdražšími bankami. Kromě procenta z převáděné částky je třeba si všímat zejména minimálních a maximálních plateb. V tomto ohledu je pro klienty HVB Bank či Raiffeisenbank jistě alarmující, že minimální platba činí za standardních podmínek 500 Kč. U druhé z jmenovaných bank poté není určeno maximum, což může být rovněž pro někoho poněkud znepokojivé. Ojedinělý je potom i přístup Citibank, která došlé platby ze zahraničí nezpoplatňuje vůbec.



Důležitý je aspekt správně vyplněných údajů (zejména IBAN a BIC – čísla účtu v mezinárodních formátech), které v rámci zvýhodněných plateb zdůrazňují všechny zmíněné banky. Při nesplnění těchto podmínek nejenže „sleva“ neplatí, ale zaplatíte navíc leckde jakousi pokutu za zásah pracovníka do transakce (v řádech několika set korun). Již z předchozího textu je dále zřejmé, že se jedná o „evropské platby“ (v rámci EHP, do částky 12 500 eur – výjimkou je pouze GE Money Bank, kde výše není v sazebníku omezena).

U poplatků se bavíme o platbách typu SHA (SHARE), které patří k nejběžnějším. Pro zopakování jsme pro vás připravili tabulku typů poplatků pro převody do zahraničí (pokud klient neoznačí typ poplatku, bývá stanoven typ poplatku SHA):

· BEN - veškeré poplatky hradí příjemce · SHA - plátce hradí poplatky banky plátce, příjemce hradí poplatky banky příjemce, popř. zprostředkujících bank · OUR - veškeré související poplatky hradí plátce S poplatky souvisí nově vzniklá konvence pro platební styk, která mimo jiné zaručuje, že platební příkazy nemohou být v průběhu transakce sníženy o další poplatky za zprostředkování. Konvenci dodržuje většina bank v EU, v ČR k ní zatím přistoupila jen ČSOB.

Zamyslet se nad výběrem banky se dále vyplatí těm, kteří chtějí posílat peníze v rámci bývalé federace. Při platebním styku se Slovenskem mohou být totiž u sesterských bank poplatky za platbu v rámci České a Slovenské republiky zvýhodněny. Zvýhodnění tak ale platí vždy jen v rámci dané finanční skupiny (viz tabulka).

Banka Odchozí platba Příchozí platba Specifikace Č eská spořitelna 50 0 v rámci ČS a Slovenské sporitelny ČSOB 9 7 v rámci ČSOB Komerční banka 10 7 v rámci KB Živnobanka 50 0 v CZK a SKK mezi ŽB a Unibankou Raiffeisenbank 50 0 platba v SKK do Tatrabanky/přijatá platba v Kč z Tatra banky Volksbank 240 0 v SKK, CZK v rámci Volkbank ČR a Ludové

banky

Pozn.: údaje v Kč; z droj: banky

Je vidět, že v rámci zahraničního platebního styku se vyplatí vybírat. Ten, kdo posílá často příkazy do zahraničí, by se měl při výběru banky zaměřit i na poplatky za tyto služby. Rozdíly jsou totiž závratné. Tři největší banky již k úpravám přistoupily, avšak je vidět, že i u plateb v eurech splňujících dané podmínky rozdíl oproti předchozímu stavu pocítí pouze ti, kteří posílají vyšší částky. Jinak totiž obvykle „zvýhodněný poplatek“ představuje přibližně minimum pro ostatní, standardní zahraniční platby. S přibližujícím se termínem pro přijetí eura bude jistě zajímavé sledovat, jak se poplatky budou vyvíjet dále u těchto i ostatních bank v ČR.

Jaké jsou vaše zkušenosti s platbami do zahraničí? Co si myslíte o výši poplatků bank? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.