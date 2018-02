Domov seniorů naúčtoval stravné i za den, kdy už klient nežil

Pan Kozel pobýval v domově sedm let, 31. října loňského roku se zhoršil jeho zdravotní stav a byl hospitalizován v nemocnici v Havířově, kde o 14 dní později, 13. listopadu 2017 zemřel. „V domově seniorů nebyl tatínek v listopadu ani minutu, takže jsem očekávala, že mi domov celou platbu vrátí,“ podivuje se paní Zdeňka a dodává: „Ale v den, kdy už měl vyvěšené parte, mu domov ještě účtoval snídani, oběd a dvě večeře, není to paradox?“

Vyúčtování Domova seniorů Havířov

Podle vyúčtování, které má naše redakce k dispozici, činí úhrada za bydlení 200 Kč denně a celodenní diabetická strava stojí 161 Kč na den pobytu. Domov seniorů vrátil pouze část stravného, 91 Kč na den. „Podle mě je to přinejmenším zarážející, má na to domov vůbec právo?“ ptá se čtenářka.

Klient byl s pravidly pro vyúčtování seznámen

A tak jsme o vyjádření požádali vedení Domova seniorů Havířov. Podle ředitele je vyúčtování poskytnutých služeb v naprostém pořádku, protože odpovídá předpisům, schváleným zřizovatelem organizace, statutárním městem Havířov.



„Uživateli, jež má nasmlouvanou stravu, se v případě neodebrané stravy vrací pouze poměrná část, a to ve výši nákladů na potraviny, přičemž režijní náklady zůstávají zařízení, tedy Domovu seniorů Havířov,“ vysvětluje ředitel Domova seniorů Havířov Milan Dlábek. U diabetické stravy činí stanovená vratka za den neodebrané celodenní stravy 91 Kč.

Podle zkušeností odborníků některé domovy v případě nepřítomnosti klienta v zařízení vrací i poměrnou část příspěvku na péči či poměrnou část úhrady za ubytování a také část režijních nákladů za přípravu jídla. „Ohledně vracení nákladů na potraviny by nemělo být sporu o tom, že vráceny být mají, jsme ale toho názoru, že pokud domov nějaký náklad nevrací, měl by být schopný rozumně odůvodnit, proč tomu tak je a jaké náklady mu v případě nepřítomnosti uživatele vznikají,“ podotýká vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

„Pan Kozel byl seznámen s pravidly pro úhradu a výpočet vratek v Domově seniorů Havířov, jak individuálně sociálním pracovníkem, tak na společných besedách s vedením domova. Seznámení s těmito pravidly stvrdil pan Kozel svým podpisem v prohlášení o seznámení. Pan Kozel byl zcela lucidní, kdy byl plně schopen těmto pravidlům porozumět. Praxe je tudíž následující: pokud má uživatel smluvně nasmlouvanou stravu, reflektuje tato pravidla, jež jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování sociálních služeb v domově pro seniory,“ doplňuje ředitel.

Zákon vracení úhrad neřeší

Poskytování služeb v domovech pro seniory obecně upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ten stanoví, že mezi osobou, která požaduje sociální službu (seniorem), a poskytovatelem služeb (domovem pro seniory) musí být uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby. Zákon dále specifikuje náležitosti smlouvy, přičemž jednou z nich je výše úhrady za sociální služby a způsob jejího placení, včetně způsobu vyúčtování. Ohledně vracení úhrady bohužel zákon nestanoví nic, ujednání o vratkách je ale v tomto případě obsaženo v pravidlech pro úhradu a výpočet vratek.

„Vzhledem ke znění pravidel bychom účtování nákladů za den 13. listopadu 2017, tj. za den úmrtí pana Kozla, hodnotili jako problematické,“ říká Zelený. Pravidla totiž v případě vracení počítají s náklady ve vztahu k neodebraným jídlům, mělo by tedy jít o náklady za jídla, která by byla odebrána, pokud by senior v domově byl. Vzhledem k tomu, že pan Kozel již nežil v době vydávání snídaně ani dalších jídel v průběhu dne 13. listopadu 2017, nebylo možné, aby jídla odebral a aby byl v domově vůbec přítomný. „Zde je otázkou, zdali i v takovém případě nějaké režijní náklady vůbec vznikly, případné náklady by měl domov seniorů prokázat,“ doplňuje.

Snad nám tedy vzniklé náklady vysvětlí zřizovatel domova. „Informační systém používaný domovem počítá úhrady za poskytované služby až do dne úmrtí uživatele, a to včetně. Personál domova dostal informaci o úmrtí pana Kozla v odpoledních hodinách, a následně byl informační systém pro zapisování údajů o poskytování sociálních služeb uzamčen a dle nastavených dat informační systém automaticky spočítal finanční vratky. Domov seniorů Havířov postupoval v souladu s vnitřními pravidly, se kterým byl uživatel seznámen,“ uvádí primátorka města Havířova Jana Feberová.

„Nejde mi o těch pár korun, ale z etického hlediska je přinejmenším k zamyšlení, že mrtvému klientovi (tatínek zemřel ve tři hodiny ráno) účtují snídani, oběd a dvě večeře,“ uzavírá paní Zdeňka.

A co si myslíte vy? Je postup domova seniorů při výpočtu vratky správný?