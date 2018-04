Platby: mnoho závazků a málo peněz, jak z toho ven

Stavební spoření

Pravidelné měsíční platby můžete bez problémů přerušit. Na vašem účtu však musí být takový zůstatek, aby bylo na poplatek za vedení účtu, kolem 300 korun ročně. I tak je lepší svůj záměr oznámit stavební spořitelně předem, nebudou vám psát dopisy s dotazem "co se děje?". Když na účet nepošlete žádné peníze, nedostanete za daný rok ani státní podporu.

Závěr: lze přerušit

Životní pojištění

Platíte-li si pouze rizikové pojištění, tedy nic nespoříte – můžete smlouvu vypovědět. Pozor však, pokud musíte mít pojištění kvůli splácení hypotéky, s jeho výpovědí musí souhlasit banka, která vám půjčila.

Když máte kapitálové či investiční životní pojištění, tedy část splátek jde na spoření – můžete požádat o snížení pojistné částky, případně smlouvu předčasně vypovědět, a to vždy šest týdnů před datem uzavření pojistky. Pak vám pojišťovna vypočítá takzvané odbytné. Pokud to však uděláte přibližně do poloviny předem dohodnuté doby, dostanete mnohem méně peněz, než kolik jste už do pojištění vložili.

Závěr: u spořicích pojistek plaťte dál, jinak proděláte

Penzijní připojištění

Pravidelné platby do fondu můžete přerušit, musíte to však instituci nahlásit. Doba přerušení se vám nepočítá do délky spoření. Je-li vám 55 let a víc, oddálíte tím termín, kdy se dostanete k naspořeným penězům.

Připojištění nemusíte hned přerušovat, stačí snížit pravidelnou měsíční úložku. Minimum, které si musíte do fondu platit, je stokoruna.

Závěr: lze přerušit nebo snížit úložku

Pojištění úrazu, zdraví

Máte-li pojistku, na které si nespoříte, můžete ji ukončit. Nepřijdete o žádné našetřené peníze, ale také nebudete pojištěni. Jednostranně můžete pojistku vypovědět maximálně 6 týdnů před výročím uzavření, jinak se s pojišťovnou musíte dohodnout. Kdybyste jen jednoduše přestali platit, byli byste pojištěni ještě 6 měsíců a pojišťovna by od vás peníze vymáhala.

Závěr: pojistku můžete po dohodě ukončit

Pojištění majetku

Pojistky majetku, které platíte, můžete písemně vypovědět. Kdybyste jen přestali platit, bude pojišťovna od vás dlužnou částku vymáhat. Jedinou výjimkou je povinné ručení na auto. To je ze zákona povinné a přestat platit ho můžete, jen když auto dočasně nebo trvale odhlásíte z registru vozidel.

Závěr: pojistku lze vypovědět

Investice

Spoříte-li pravidelně v podílových fondech, není problém zasílání peněz přerušit.

Závěr: kdykoli můžete přestat spořit, nemusíte nic oznamovat

Hypotéky, úvěry, půjčky

Pravidelnou splátku nemůžete přestat posílat. Pokud se dostanete do platební neschopnosti, zkuste se s bankou domluvit na snížení či dočasném přerušení splátek.