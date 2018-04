Platby o svátcích cestují i pět dní

Peníze měly putovat přes sedm bank, k sedmi dnům na posílání jsme připočetli soboty a neděle. Výsledek? Kolečko se za jedenáct dní nepodařilo uzavřít. Zbýval poslední přesun.... Přitom jsme používali moderní způsoby - internetbanking a telefonní bankovnictví, zdaleka jsme se vyhnuli problematickým sběrným boxům.

Současně jsme poslali peníze z jedné banky na ostatní účty. Zkusili jsme to o víkendu i ve všední den. Ve všech případech se nejvíce problematická ukázala Komerční banka. Peníze připisuje pozdě a klient se o nich dozví až s denním zpožděním.

Jak testování dopadlo?

Potvrdilo se, že platba poslaná uprostřed týdne v průběhu pracovní doby dorazí na účet příjemce hned druhý den. Peníze poslané do stejné banky doputují ten samý den, v rámci Raiffeisenbank dokonce během jedné minuty.

Zdržení nastalo hlavně u plateb posílaných v pátek večer či během víkendu. Banky totiž peníze během víkendu neposílají, a to ani v případě, že máte internetové bankovnictví. Příkaz musíte posunout až na pondělí. Během víkendu je možné posílat jen peníze v rámci banky. Obdobné je to o svátcích.

Peníze až za 5 dní?

Platba může v krajním případě mezi vámi a příjemcem putovat až pět dní. A stále je to podle zákona.

- pošlete příkaz v pátek odpoledne, po konci pracovního dne banky,

- o víkendu se nic neděje, peníze máte na účtu, ale jsou blokované,

- v pondělí banka posílá peníze do ČNB ke zpracování,

- v úterý dostává peníze přijímací banka a připíše je na účet klienta. Měla by to udělat neprodleně. Mnohé banky si však termín "neprodleně" vykládají tak, že peníze připíší do půlnoci;

- ve středu ráno příjemce zjistí, že má peníze od úterý večer na účtu.

Vše by přitom mohlo být rychlejší. "V posledních letech se zásadně změnily technologie, počítače zvládají vše bez nutnosti něco přepisovat a kontrolovat. V internetbankingu není třeba autorizace pracovníkem banky, která celý proces prodlužovala. Přesun peněz by mohl být otázkou několika minut, případně hodin," upozorňuje Patrik Nacher ze serveru www.bankovnipoplatky.com.

Klientům doporučuje všechny platby, které přesáhnou zákonné lhůty, reklamovat. "I když v danou chvíli dosáhnou třeba jen omluvy, tak alespoň dají najevo, že jim to není jedno," dodává Nacher.

Kdy banky připisují vklady?

Až na výjimky, jakou je třeba Raiffeisenbank, nemáte šanci zjistit přesný čas, kdy vám vaše banka na účet peníze připsala. Peníze možná na účtu leží už několik hodin, ale aby se to klient dozvěděl, musí sedět u počítače a účet neustále kontrolovat.

Ani ten, kdo si nechává posílat SMS zprávy o pohybech na účtu, nemá vyhráno. Kolegovi, který má účet u Komerční banky, esemeska nepřišla. Když se ptal po došlé pětikoruně přímo v bance, řekli mu nejprve, že žádnou příchozí platbu nevidí, teprve na jeho naléhání ji operátorka našla. Bohužel až další den, kvůli tomu se posílání zbytečně zdrželo.

Telefonem se čas nedozvíte

Ani na infolince se přesný čas, kdy vám banka částku na účet připsala, nedozvíte. Zjistíte to buď osobně na pobočce, nebo musíte poslat písemnou žádost. To je ale dost dlouhé vyřizování zvláště v případě, že na peníze úpěnlivě čekáte, abyste je mohli co nejrychleji poslat dál.

Jak dlouho šly peníze V pracovní den z Raiffeisenbank, odesláno v úterý v 10:46 dorazilo do * Raiffeisenbank, úterý v 10.46 * Česká spořitelna, středa ráno * mBank, středa ráno * ČSOB, středa dopoledne * Poštovní spořitelna, středa dopoledne * GE Money Bank, středa dopoledne * Komerční banka, středa večer O víkendu z České spořitelny, odesláno v neděli v 11.00 dorazilo do * Česká spořitelna, neděle 11.14 * Raiffeisenbank, úterý ve 2.54 * mBank, úterý ráno * ČSOB, úterý ráno * Poštovní spořitelna, úterý ráno * GE Money Bank, úterý dopoledne * Komerční banka, úterý večer

Co jsme zjistili:

Všechny platby přišly do bank v zákonném limitu

- peníze poslané v pracovní době dorazily na účet příjemce druhý den, ty poslané večer až třetí den ráno

- platby mezi účty jedné banky dorazily tentýž den

- banky peníze na účet klienta připisují v různou dobu

- v kolik hodin peníze připisují, se kromě Raiffeisenbank zjistit nepodařilo, někde až před půlnocí, takže fakticky jsou pro klienta peníze k dispozici až následující den