Platby v zahraničí: nejlepší jsou karty

Cesta a ubytování na dovolené stály „majlant“ a teď ještě ta útrata na místě! I když vás nakonec možná přese všechna předsevzetí bude stát pobyt v zahraničí víc, než jste čekali, vyhněte se alespoň zbytečným poplatkům za výměnu peněz.



Platit kartou u obchodníků, v restauracích a u benzinek, penězi v hotovosti na trhu a v cukrárně a raději dál od bankomatů – tak se dají charakterizovat zásady ekonomického zacházení s penězi v cizině.



Platební karta vítězí

Jednoznačně nejlepším způsobem placení na zahraniční dovolené je bankovní karta. Když místo hotovosti podáte u pokladny prodavačce kartu, neplatíte za to žádný poplatek a platba je navíc zúčtována výhodnějším devizovým kurzem. Všechny karty vydávané tuzemskými bankami jsou až na nepatrné výjimky mezinárodní, takže je budou obchodníci v zahraničí akceptovat. Použitelnější než elektronické jsou přitom takzvané embosované karty, na nichž je vytlačeno plasticky číslo karty.



Drahé bankomaty

Co ušetříte při placení kartou na nákupech, můžete nahnat u bankomatů. Vybírání peněz je drahé – obvykle 100 korun poplatku + 0,5 až 1 procento z vybírané částky. Pokud tedy k bankomatu musíte, tak raději pro vyšší částku. Slevu mají klienti České spořitelny při výběrech z bankomatu Erste Bank Group na území Rakouska, Slovenska, Chorvatska a Maďarska. Levnější výběry mají i zákazníci Volksbank – díky speciální kartě Holiday mohou vybírat u kteréhokoliv bankomatu v zahraničí za 29 korun bez dalších poplatků.

Ještě dražší než bankomat je obvykle vybírání hotovosti na přepážce za hranicemi. Pevná částka se může vyšplhat až na 200 korun a z vybírané částky si banka srazí až 2,5 procenta.



Kam s hotovostí?

S kartou do místního koloniálu na řeckém ostrově? Zapomeňte. Platby kartami nejsou úplnou samozřejmostí ani v Chorvatsku a v Bulharsku, i když bankomatů je tam relativně dost. A neuspějete ani v ostatních zemích při nákupech na tržištích. A v některých exotických zemích ještě platební kartu nikdy neviděli. Bez hotovosti se prostě neobejdete, mohli byste ji potřebovat i u lékaře v zahraničí.

Když směnárna, tak pouliční

Kam jít pro hotové peníze? Z velkého testu Fincentra vyplynulo, že nejlevněji nakoupíte cizí měnu v pouličních směnárnách, které vedle dobrého kurzu neúčtují většinou ani poplatky za směnu. Z 22 testovaných směnáren patřilo prvních 12 míst v pořadí právě pouličním, banky propadly. Rozdíl mezi první a poslední navštívenou směnárnou byl na 100 eur 145 korun. Na druhou stranu v bankách nenarazíte s největší pravděpodobností na padělek.

Banky jsou drahé, i když směnárenské poplatky také klientům občas odpouštějí. Po celý rok to platí pro Volksbank a o prázdninách je to třeba i Česká spořitelna a Raiffeisenbank. Spořitelna poplatky do 30. září anulovala při výměně všech měn, které jsou na kurzovním lístku, Raiffeisenbank jen při směně korun za chorvatské kuny.