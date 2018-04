Platební karta: jak netrpět kvůli limitům

Možná se vám někdy stalo, že jste potřebovali vybrat z bankomatu hotovost, ale nastavený limit karty byl nižší než vámi požadovaná částka. Co dělat, když peníze potřebujete a bankomat přitom tvrdošíjně trvá na svém, neboť platební karta má pevně nastavený limit?

Nejjednodušší řešení je vybrat požadovanou hotovost v delším časovém úseku (nechceme-li využít služeb své banky a příslušnou částku vybrat u přepážky s vyšším poplatkem jednorázově), nebo nastavené limitní hodnoty na kartě změnit. Jak na to a kolik vás taková změna může stát?

Limity – proč a nač

Limity u platebních karet jsou bezpečnostním prvkem. Bezpochyby je to první věc, která držitele karty zajímá v případě ztráty, nebo odcizení. Jedná se o částky, které lze použít ať už pro výběr hotovosti z bankomatu (ATM), tak pro platby u obchodníků, případně také k platbám kartou na internetu. Objevují se v nabídkách bank nejčastěji jako standardní (případně doporučené) s možností úpravy dle individuálních potřeb a přání klienta.

A s jakými limity se u platebních karet můžete setkat? V první řadě s limitem omezujícím výběr hotovosti v bankomatech. Nastavené krajní hodnoty se liší zejména v závislosti na druhu platební karty a jsou udávané buď jako denní, nebo týdenní. Zpravidla nižší limity nabízejí platební karty vydávané k dětským, příp. studentským kontům (do 18 let věku), naopak nejvyšší pak karty zlaté a platinové.



Nejnižší limity se pohybují od několika set korun, maximální až do stovek tisíc korun týdně. Ty nejvyšší jsou obvykle výsledkem určitého sledování vývoje klientovy bonity, případně stavu účtu v minulých obdobích.



Druhým limitem je omezení výše plateb uskutečnitelných u obchodníka, případně též přes internet. U většiny bank je omezení pro platby u obchodníka odlišné od hodnot pro hotovostní výběry z bankomatu. Jedinou výjimkou jsou platební karty vydávané ČSOB a Poštovní spořitelnou. Zde je limit pro výběry hotovosti z bankomatu a platby u obchodníka sloučen v jedinou částku.

Banky též nabízejí celkový limit účtu (např. BAWAG Bank CZ, Česká spořitelna), tj. hodnotu, kterou v daném období nelze přesáhnout. Znamená to tedy, že v případě, kdy hodnota neodpovídá součtu limitu pro hotovostní výběry a platby u obchodníků, platí maximálně limit účtu.

Jak změnu provést

Všechny banky, které vydávají platební karty, umožňují svým klientům v případě jejich zájmu změnit nastavené limity platebních karet, a to jak směrem dolů, tak nahoru. Obvykle ke změně dochází po podání žádosti klienta (držitele platební karty) v písemné podobě, přes internet (nabízí Citibank), či telefonickou cestou. Zvýšení nastavených, resp. standardních limitů karty, umožňují banky telefonicky pouze po předchozím ověření klienta, tj. je třeba být uživatelem služby přímého bankovnictví.





Změnu ano, ale co za to

Změny nastavených limitů je tedy snadné provést, nicméně je lépe se předem ve své bance informovat, zda tato transakce není zpoplatněna. Poplatky se u jednotlivých bank liší. Rozdíl může dosáhnout až hodnoty 200 Kč, jak uvádí níže uvedená tabulka. Většina peněžních ústavů však už tuto službu nezpoplatňuje v případě první změny, některé banky dokonce vůbec.

Je ovšem zřejmé, že rozhodnete-li se transakční limity měnit častěji, pak v případě bank, které si za to zaplatit nechají a to i těch nejlevnějších (20, 30 Kč), můžete v souhrnu narazit na nezanedbatelné výdaje.



Banka Výše poplatku v Kč Citibank 90 BAWAG 20 / 200 * Česká spořitelna zdarma** / 50 ČSOB 20 eBanka zdarma*** / 50 za položku GE Money Bank zdarma HVB zdarma Komerční banka zdarma Poštovní spořitelna 30**** / 60 Raiffeisenbank zdarma Živnostenská banka 100

Zdroj: banky

Přehled limitů a jejich nastavení naleznete ZDE.

Limity se svou bezpečnostní funkcí jsou důležité, byť někdy mohou poměrně nepříjemně zkomplikovat život, jsou-li nastaveny jinak, než je v daném okamžiku třeba. Nelze tedy než doporučit uvážlivé řešení výše limitů už při podání žádosti o výrobu platební karty, jelikož ona je stále tím naším účtem v kapse. Měnit jejich výši není komplikované, leč už vyžaduje určitou aktivitu a obvykle neřeší situaci dostatečně rychle. Rozhodně nesmíme zapomínat, s odkazem na dostatečně nízké limity, ani na dodržování ostatních pravidel a doporučení, která nabádají k obezřetnému chování při používání platebních karet.



Znáte dobře limity své platební karty? Vyhovuje vám jejich nastavení nebo je často měníte? Těšíme se na vaše názory.