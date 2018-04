Platební karta: Má reliéfní písmo smysl?

Embosované karty jsou karty vybavené reliéfním písmem. Jejich hlavní výhodou je, že s nimi lze platit i v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem, ale pouze mechanickým snímačem (imprinterem, nebo lidověji „žehličkou“) – mají tedy širší uplatnění. Kolik provozoven v České republice disponuje pouze imprinterem? Podle nejnovějších údajů Sdružení pro bankovní karty je to 18 621, což znamená, že vám při nedostatku hotovosti karta s reliéfním písmem pouze v České republice rozšíří výběr o téměř dvacet tisíc obchodů.

Jaké jsou však další atributy tohoto typu karty? Embosovaná karta má vyšší limity, což ocení zejména lidé, kteří častěji takto bezhotovostně hradí nákupy vyšších hodnot, popřípadě potřebují vybírat větší částky z bankomatu. Vyšší limit se však může hodit i pro nepředvídané události. Rozdíly mezi limity elektronických a embosovaných karet ovšem závisí na vydavatelské bance, u stejných druhů karet jsou v různých bankách různé.

S embosovanou kartou můžete na rozdíl od elektronické zaplatit na internetu. Tento způsob placení však s sebou nese značná rizika, a tak bude karta možná pro tyto platby zablokovaná – o odblokování musíte požádat banku. Bezpečněji zaplatíte kartami virtuálními.

Hledáte informace o platebních kartách? Navštivte naši speciální sekci . K některým embosovaným kartám (opět záleží na bance) patří jako neoddělitelná součást cestovní a úrazové pojištění. Většinou si za něj ale stejně zaplatíte, banka si cenu zahrne do ročního poplatku za kartu. Pojištění se obvykle vztahuje i na rodinné příslušníky, kteří cestují spolu s držitelem karty. Tuto službu ocení lidé, kteří jezdí často do zahraničí.

Držba karty s reliéfním písmem skýtá i další výhody – většina větších bank například spojuje možnost vydání náhradní karty a hotovosti v zahraničí právě s touto kartou. Někde také nemusíte mít možnost elektronickou kartou vybrat hotovost na přepážce. Opět klady embosované karty, které se projeví spíše v případě nouze, ale o to více je pak člověk pravděpodobně ocení. Dále lze říci, že k embosovaným kartám se častěji váží různé programy a slevy. I ty ovšem člověk v případě kobrandovaných karet zaplatí v ceně karty. Navíc mohou být (stejně jako pojištění) spojeny s i kartami elektronickými. Někteří obchodníci embosované karty přijímají raději než karty elektronické a pro některé klienty znamená „emboska“ i určitou vyšší prestiž.

Embosované karty nejsou standardně vydávány automaticky se založením účtu, respektive standardního balíčku finančních služeb. Nabízeny jsou zdarma pouze v rámci balíčků „pro náročnější klientelu“, za které zaplatíte více než za „nižší“ typy. Ve většině případů také klient skládá vyšší minimální vklad. V ostatních případech můžete o kartu požádat, musíte ovšem splňovat určité podmínky. Nejčastěji jde o nutnost mít u banky po určitou dobu založen běžný účet, o požadavek určitého minimálního zůstatku (v době žádosti nebo po určitou dobu) nebo minimálního čistého platu, případně o kombinaci těchto podmínek. Podmínky nebývají pro běžného člověka nesplnitelné.

V České republice je nyní vydáno necelých 470 tisíc embosovaných karet Visa. Elektronických karet je téměř pětkrát více. Asociace Mastercard dosud vydala cca přes 680 tisíc embosovaných karet, zatímco elektronických přes dva milióny. Kolik za „embosku“ zaplatíte? Samozřejmě více, než za elektronickou platební kartu, a to v závislosti na dalších charakteristikách karty (zlaté nebo kreditní či charge karty jsou samozřejmě dražší). Nejběžnějšími embosovanými kartami jsou zřejmě Visa Classic a EC/MC Standard. Ty pořídíte od 350 Kč/rok. Tato částka zřejmě rodinný rozpočet příliš nezatíží (pro srovnání: elektronické karty Visa Electron a Maestro stojí od 150 Kč, bývají však většinou alespoň po nějakou dobu vedeny zdarma v rámci finančních balíčků).

V předchozím textu již byly uvedeny klady karet s reliéfním písmem. Proč ale naopak embosovanou kartu nemít? Hlavním argumentem je možnost zneužití karty po ztrátě či odcizení, která je vyšší než u karet elektronických. Paradoxně souvisí právě s největší předností tohoto produktu, a to možností platit na imprinteru. Podstata placení na něm totiž spočívá v tom, že d íky němu obchodník získá otisk údajů vyražených reliéfním písmem na zákazníkově kartě (ty jsou navíc stvrzeny podpisem). Na základě těchto dat pak obchodník zúčtuje platbu. Transakce tedy není autorizována a v případě odcizení karty může „nový majitel“ pouhým napodobením podpisu za vaše peníze nakupovat.

Co proti tomu lze podniknout? Totéž, co v případě ztráty nebo odcizení elektronické karty – zablokování karty. Tomu se v případě embosovaných karet říká stoplistace a vyjde vás ve většině případů draho. Co se stane poté, co ztrátu nahlásíte? Doba, odkdy za zneužití ručíte, je různá. Drtivá většina bank však přebírá zodpovědnost až o půlnoci dne nahlášení. Spoluúčast při zneužití embosovaných karet má z větších bank pouze Volksbank – 10 000 Kč. Banka vydává pravidelně seznam zakázaných karet (stoplist), který zasílá obchodníkům v domluvené frekvenci. Frekvenci si stanovuje každá banka sama závislosti na vnitřních procedurách. Stoplist pro distribuci poštou je obecně generován každý týden. Dále bývají určeny limity pro autorizaci plateb na mechanických snímačích (stejně jako u elektronických karet a terminálů). Po jejich překročení by měl obchodník volat do banky a embosovanou kartu ověřit. Limit je stanoven karetními asociacemi pro konkrétní stát, stanovení konkrétní hodnoty pro konkrétního obchodníka je však vždy opět dán smlouvou mezi bankou a obchodníkem (při dodržení pravidel asociace).

Banka Poplatek za stoplistaci embosované karty Poplatek za blokaci neembosované karty Komerční banka tuzemská 350 Kč, ostatní 2 000 Kč 150 Kč Česká spořitelna 2 000 Kč, domácí 200 Kč 200 Kč ČSOB, Poštovní spořitelna domácí 400 a zahraniční 2 000 Kč 200 Kč GE Capital Bank všechny embos. karty 2 000 Kč 100 Kč Raiffeisenbank 2 000 Kč 200 HVB Bank 1 000 nebo 3 000 Kč* 1 000 nebo 3000 Kč* eBanka 3 750 Kč 200 Kč Citibank 0 Kč 0 Kč Živnostenská banka 0 Kč 0 Kč Volksbank blokace: 1 000 Kč 500 Kč

Zdroj: banky

Pozn.: *3 000 Kč zaplatíte za blokaci karty EC/MC a VISA, která není kreditní, u karty Maestro je poplatek 1000 Kč

Další problém (kromě potíží při ztrátě karty) se může vyskytnout při zjišťování zůstatku - každý obchodník, který uskutečňuje off-line platby, má s bankou dohodnutou časovou lhůtu od platby, do které musí doručit účtenku na některou z jejích poboček. Činí tak v určitých frekvencích, a tak může mít zúčtování platby větší zpoždění.

Podle statistik Sdružení pro bankovní karty je nyní u nás 44 773 provozoven, kde může zákazník uhradit svůj nákup platební kartou. Z toho 42% (18 621) je vybaveno pouze imprinterem (v roce 2002 to bylo 27 862 – 52%; 2001 – 25 758: 58%. Vybavenost elektronickými terminály vzrůstá – přesto je počet „žehliček“ stále značný. Proč jsou imprintery oblíbené, respektive proč je jich stále tolik? Podle Petra Skály, ředitele oddělení platebních karet ČSOB, je základem problému váha na převážení u obchodníků, kteří se pohybují (dodávkové služby, messengeři apod.), a cena zřízení při ztrátě. Dalším faktorem jsou obraty těchto obchodníků - obvykle mají celkem malou útratu k zaplacení a celkový obrat, a proto se jim nevyplatí platit si komunikační náklady a bance se nevyplácí platit autorizace. V kamenných obchodech zase některé banky dávají jako základ imprinter a až od dosažení určitého obratu přes karty "upgradují" na elektronické zařízení – opět z důvodu nákladů. Někteří obchodníci vyžadují pouze imprinter. V restauracích hraje roli mobilita akceptačního zařízení.

Je zřejmé, že embosovaná karta se nevyplatí všem. Pokud potřebujete co nejširší akceptovatelnost karty a často cestujete do zahraničí, nebude vám karta s reliéfním písmem na škodu. Chcete-li mít vyšší limity než u základní elektronické karty, je pořízení embosované karty jedno z možných řešení (a u standardních embosovaných karet také relativně nejlevnější a nejdostupnější). Pokud trváte na placení platební (nevirtuální) kartou přes internet, také ji budete potřebovat. Používáte-li však kartu převážně k nákupu zboží v „normálních“ cenových relacích na místech, kde s akceptací elektronických karet nejsou potíže (velké obchody, nákupní centra apod.), a nepotřebujete nic navíc, nemá pro vás zřejmě reliéfní písmo smysl. Pouze byste se vystavovali zbytečným potížím v případě ztráty nebo krádeže karty.

Máte zkušenosti s embosovanou kartou, její akceptací, nebo případným zneužitím? Přijde vám reliéfní písmo jako výhoda, nebo spíše zbytečnost? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.