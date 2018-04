Placení kartou na internetu: trumf, nebo černý Petr? Jak se ochránit

Platit na internetu kartou má proti bankovnímu převodu jednu velkou výhodu. Rychlost. Vy zaplatíte, obchodník má peníze okamžitě na účtu a ihned posílá zboží. Jenže „trumfové eso“ se rychle může změnit v „černého Petra“, když kartu někdo ukradne nebo okopíruje. Pak vám z účtu může odsát peníze klidně i dítě školou povinné - všechny potřebné informace najde přímo na kartě.

Jak se bránit? Většina bank umožňuje okamžitou změnu limitu na kartě prostřednictvím internetového bankovnictví. Když se rozhodnete kartu použít, limit zvýšíte, zaplatíte a ihned ho zase snížíte na nulu. Můžete se však setkat i s tím, že změna proběhne až po takzvaném nočním zpracování - to je poněkud nepohodlné, platit byste mohli až druhý den, výhoda rychlosti by tak byla k ničemu. Takový postup má třeba Komerční banka. Její pracovníci doporučují limit změnit a pak se hned obrátit na karetní linku, která může transakci „uspíšit“, aby mohla proběhnout ještě ten samý den.

Druhým rizikem může být služba jednoduššího placení. Někteří obchodníci nabízejí možnost registrace vaší karty. Výhodou je, že pak nemusíte stále opisovat její číslo, dobu platnosti a bezpečnostní kód. Je to pohodlné a třeba v případě obchodu Amazon.com i bezpečné. Až do chvíle, kdy omylem kliknete na ikonku „buy now“ místo „add to cart“. Peníze se totiž okamžitě odepíší z vašeho konta a zboží je na cestě k vám. Přitom vy jste se možná chtěli ještě rozmyslet, porovnávat...

Bezpečná platební brána se pozná tak, že je vybavena logy MasterCard SecureCode či Verified by VISA. Nejsou to jen ledajaké obrázky, jejich případné zneužití asociace tvrdě postihují. Pokud je tedy při placení vidíte, můžete být klidní.

Pro bezpečnost můžete udělat i to, že si s bankou domluvíte službu 3D Secure. Díky ní musíte platbu zadanou přes internet kartou potvrdit heslem, které dorazí na váš mobil. Službu však zatím nepodporují všichni obchodníci ani všechny banky. Sjednáte ji například u ČSOB, GE Money, České spořitelny, Raiffeisenbank, UniCredit Bank či Komerční banky.

Výhody platby kartou

Kromě rychlosti je hlavní výhodou možnost reklamace platby. Nemusíte si ani u své banky kupovat nějaké speciální pojištění. Reklamaci platby můžete uplatnit, když vám zboží nedorazí, přijde poškozené, úplně jiné, než bylo inzerované, nebo třeba padělek.

Hlavní podmínkou je to, že se nedomluvíte s obchodníkem po dobrém. Třeba proto, že zkrachoval, nereaguje na e-maily ani telefonáty, nechce uznat vinu. V takovém případě se můžete obrátit na svou banku a podat u ní reklamaci. Ta se zas obrátí na banku příjemce a budou jednat. Výsledkem by mělo být, že vám vrátí peníze. Celé se to jmenuje „zpětné zúčtování platby“ (chargeback).

Jak funguje chargeback Terezu napálil čínský obchodník se svatebními šaty. Jak vymoci peníze zpět? Rozdíl mezi realitou (snímek vlevo) a sliby (snímek vpravo).

Aby klienti tuto možnost nezneužívali, je reklamační řízení poměrně podrobné a může se stát, že jej nakonec banka neuzná. „Řešení žádosti o chargeback může být pro klienty kvůli lhůtám karetních společností někdy zdlouhavé, proto to zpravidla řešíme tak, že klientovi už na začátku dočasně připíšeme reklamovanou částku na účet, jako by byla reklamace uznána. Současně jej však upozorníme, že pokud se reklamace ukáže jako neoprávněná, strhneme si ji zas zpět,“ vysvětluje Vladimír Komjati z Airbank. Bankéři obecně doporučují řešit situaci přímo v pobočce.

Ovšem pozor, této možnosti lze využít opravdu jen při platbě kartou, nikoli když zaplatíte bankovním převodem.

Komu peníze nikdy neposílat: