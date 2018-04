Platební karta pod kůží

Dobám, kdy jste o svou platební kartu mohli snadno přijít v důsledku ztráty či krádeže a museli jste se bát jejího zneužití, pomalu zvoní hrana. Brzy již nebudou žádné ztráty karet, žádné zapomenutí karty doma, žádné zadávání PINu či kontrolního podpisu při platbě u obchodníka. Maximální pohodlí a bezpečí – to jsou hlavní atributy nového platebního čipu, který díky svým kvalitám předbíhá bankami nově zaváděné plastové čipové karty, jež se možná na trhu ani neohřejí.

Po operaci bez karet a dokladů

Nový platební čip, který bude kulovitého tvaru o průměru půl milimetru, bude klientovi banky aplikován nebo přesněji vpíchnut pod kůži na ruce v oblasti zápěstí. Celá operace, která bude provedena speciální pistolí, přitom není nijak bolestivá. Ucítíte pouze jemné píchnutí podobné injekci u doktora. Pak už jen dezinfekce a náplast, která zajistí bezpečný srůst kůže po vpichu. Ihned po aplikaci čipu jej banka aktivuje po přiložení vaší ruky s čipem ke speciálnímu terminálu. Ještě týž den můžete čipem platit nebo díky němu vybírat hotovost z bankomatu.

Všechny operace, které budete s kartou provádět jsou bezdotykové. Ať už se budeme bavit o bankomatu nebo o pokladně v obchodě, k provedení transakce vždy stačí držet ruku s čipem ve vzdálenosti do třiceti centimetrů od čidla, které bude umístěno vedle klávesnice bankomatu, v obchodech pak v těsné blízkosti pokladen.

Ptáte se, co bude pro klienta znamenat změna banky z pohledu na čip, který bude mít voperován v ruce? Rozhodně by bylo chybou uvažovat nad absolutní loajalitou jednotlivých klientům k bankám, které mu čip poskytli. Celá situace by měla být zjednodušena tím, že platební čip bude univerzální pro jakoukoli banku na trhu. Data, která budou do čipu jednou bankou zanesena, mohou být také stejnou bankou smazána. Současně jsou možnosti platebního čipu na takové úrovni, že každý jednotlivý čip může být platebním prostředkem pro několik bank současně. Čip bude přitom sloužit nejen jako platební karta, ale otevírají se dveře takovým oblastem, jakou je například elektronický identifikátor (analogie občanského průkazu či pasu) nebo nezaměnitelný elektronický podpis. To již však hovoříme o budoucnosti v řádu pěti až deseti let.

V současné době visí otazník nad tím, kdo bude v bankách aplikace čipů klientům provádět. Jedná se v podstatě o lékařský zákrok, což vnímá především Ministerstvo zdravotnictví jako zásadní problém. Je na něm, aby rozhodlo, zda budou banky nuceny zaměstnávat zdravotnické pracovníky, nebo zda jejím současným zaměstnancům postačí pouze určitý zdravotnický kurz.

Otázkou také je, jak novinku, která jako by vypadla ze sci-fi filmu, přijmou klienti. Přistoupí na cestu maximálního pohodlí, kterou platební čip bezesporu slibuje, nebo nebudou ochotni tolerovat cizí částečku v těle a tím pádem i jistý zásah do svého soukromí? Odpověď by měla podle odhadu odborníků přijít velice brzy – v horizontu dvou let, kdy banky začnou platební čipy klientům nabízet.

Připadá vám platební čip pod kůží jako dobrý nápad jak zjednodušit celou řadu platebních a identifikačních operací? Pořídíte si jej až vám jej banka nabídne? Těšíme se na vaše názory a připomínky.