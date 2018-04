Platební karty dobývají Česko

Sdružení pro bankovní karty shromažďuje data členských bank (18) a společnosti CCS. Pokrývá tedy naprostou většinu trhu vyjma splátkových prodejců (o těch se zmíníme dále). Co prozrazují statistiky za rok 2003 a jaké je srovnání s rokem předchozím?

Platebních karet bylo na konci roku 2003 v ČR vydáno necelých 6,4 miliónu. Toto číslo znamená po očištění vlivu přistoupení společnosti CCS ke statistice nárůst cca o 15%. V celkovém počtu karet jasně vedou karty elektronické – karty Visa Electron (39,7%) a Maestro (34%) představují téměř 74 % trhu.

Naprostou převahu mají karty mezinárodní a debetní (debetních karet je přes 91%). Došlo však k výraznému nárůstu počtu kreditních karet, a to cca na dvojnásobek počtu z roku 2002. Banky ostatně zahájily v tomto směru frontální útok – většinou ve formě dočasných marketingových akcí nabízejících zvýhodněný poplatek v prvním roce vedení karty (před koncem roku Česká spořitelna, ČSOB a Citibank; dvě

poslední jmenované prodloužily zvýhodnění do února, respektive března, připojila se k nim Poštovní spořitelna). Trvalé snížení ceny u kreditní karty jsme mohli před koncem roku sledovat u Živnostenské banky, která byla následována Komerční bankou.

I u kreditních karet se projevuje obliba elektronické podoby karty - podíl elektronických karet tvoří 37,5% – je tvořen z malé části značkou MasterCard Electronic (karta CCS Kredo), ale především kartami Visa Electron, které vydává Česká spořitelna a HVB Bank. Drtivá většina ovšem připadá na Českou spořitelnu.

Čipových a hybridních karet bylo v ČR ke konci roku přes 1,4 miliónu – v množství jsou ovšem započteny Maxkarty Poštovní spořitelny, které neodpovídají standardu EMV. Ve společnosti MUZO byla v tomto měsíci personalizována půlmiliontá čipová platební karta standardu EMV, ve stejném období činil počet Maxkaret Poštovní spořitelny přes 952 tisíc.

S amotných imprinterů ubývá

Počet provozoven, které přijímají platební karty, se meziročně zvýšil o více než pětinu (z 40 224 na 48 723). Nejvíce akceptovanými kartami jsou karty EC/MC, relativně těsně jsou následovány kartami Visa. V případě elektronických karet dvou největších karetních asociací je tomu obráceně – Visa Electron má o necelých osm tisíc akceptačních míst více než Maestro či MasterCard Electronic.

Embosované karty tedy vcelku logicky obecně přijímá více prodejen. Na druhou stranu máme dobrou zprávu pro majitele elektronických karet – počet prodejen vybavených pouze imprinterem klesá – zatímco v roce 2002 to bylo 52%, v loňském roce se poměr obrátil a elektronickou platební kartou nezaplatíte v pětatřiceti procentech obchodů akceptujících karty.

Kolik utrácíme kartami Rok Počet domácích plateb (mil.) Ćástka (mld. Kč) - domácí platby 2003 65 67 2002 34 37 2001 20 28 2000 8 11 Kolik karet vlastníme Rok Počet karet (mil. Kč) Počet kreditních karet (tis.) 2003 6,4 203 2002 5,3 98 2001 4,7 49 2000 4,4 41 Jak se rozšiřuje bankomatová síť Rok Počet bankomatů Objem transakcí (mld. Kč) 2003 2669 352 2002 2350 292 2001 1909 234 2000 1641 96

Zdroj: Sdružení pro bankovní karty

S íť bankomatů se rozšiřuje

Počet bankomatů se meziročně zvýšil cca o 14%, jejich celkový počet na území ČR nyní činí 2669. Na rozdíl od platebních terminálů se v prodejnách akceptace karet asociace Visa a MasterCard příliš neliší, stejně tak jsou minimální rozdíly v akceptaci elektronických a embosovaných karet.

L idé kartami platí stále více, výběry z bankomatu ovšem stále výrazně převládají

Meziročně se zvýšil počet i objem přímých plateb učiněných kartami vydanými v ČR, a to o necelých 80% a 75%. Tato čísla obsahují i nárůst zahraniční transakcí – čeští klienti si začali uvědomovat výhody platby kartou v zahraničí, totiž větší bezpečnosti, nulových poplatků a výhodnějšího, devizového kurzu.



Zajímavé je srovnání domácích transakcí a výběrů z bankomatu. Uvedli jsme, že dochází k velkému nárůstu přímých plateb, rostou ale (i když daleko mírněji) i výběry z bankomatu. Celková situace poté vypadá takto: za rok 2003 byl počet transakcí v bankomatu zhruba 1,8x vyšší než počet transakcí v obchodech. Co do objemu byl tento rozdíl ještě výraznější – převaha bankomatu je zde více než pětinásobná. Oproti roku 2002 se však tento poměr zlepšil - počet výběrů převyšoval počet plateb více než trojnásobně (v roce 2001 téměř 5x), objem sedminásobně (za rok 2001 více než osminásobek). Vývoj souvisí s rozšiřováním akceptační sitě i "zvykáním si" lidí na bezhotovostní platby.

Podle zkušeností odborníků však někteří lidé stále raději vyberou peníze z bankomatu a zaplatí hotově, i když v daném obchodě mohou platit kartou. Roli ale samozřejmě hraje i nerovnoměrnost rozložení obchodů s platebními terminály či nákupy v řádech desetikorun. Zajímavé jsou i průměrné hodnoty transakce – u výběrů cca 2920 Kč, zatímco u platby kartou je to zhruba 1147 korun.

N ákupní úvěrové karty ve statisících

Jak bylo řečeno, shromažďuje uvedená statistika pouze údaje o bankovních kartách. Jistou výjimkou jsou karty společnosti CCS – tedy kreditní karta CCS Kredo (v mnoha ohledech se podobá bankovním kartám, je ostatně vydávána ve spolupráci s Interbankou) i ostatní produkty společnosti. Jak jsou na tom ale nákupní úvěrové karty? Splátkové společnosti hlásí, podobně jako banky u svých kreditních karet, neustálý nárůst. Trendem, který se u nich projevuje, jsou rostoucí výběry z bankomatu „na splátky“, tedy počet výběrů hotovosti nákupními úvěrovými kartami, a to přes vysoké poplatky účtované za výběr.

Počet aktivních nákupních úvěrových karet (2003) O.K. karta 419 500 Yes karta 280 000 Celkový počet vydaných karet Aura* Aura karta 490 000

Pozn.: *) Cetelem nezveřejňuje počet aktivních karet Aura; počet vydaných a aktivních karet se může díky distribuční politice splátk. společností značně lišit. Např. Homecredit udává, že počet vydaných Yes karet je 450 tis., z nich aktivních 280 tisíc.

Zdroj: splátkové splátkové společnosti

Leader na trhu, společnost GE Capital Multiservis, realizuje nyní 65% poskytnutých úvěrů přes svou O.K. kartu. Počet nákupních úvěrových karet každé značky (O.K. karta, Yes karta – brand Maestro, karta Aura – brand Mastercard Electronic) se pohybuje v řádech statisíců. Nákupní úvěrové karty jsou obdobou kreditních karet vydávaných bankami, postrádají ale bezúročné období a režim splácení je jiný. Historicky však svým zavedením v ČR „předběhly“ nástup bankovních kreditních karet a jsou stále značně rozšířenější.

J aký vývoj lze předpokládat?

Samozřejmě bude docházet k nárůstu počtu karet a jejich užívání. To se bude posouvat více k „sofistikovanému“ využití karet, což by se mělo projevit v dalším snížení převahy bankomatových transakcí bankovními kartami nad přímými platbami. Bude přibývat čipových karet i zařízení vybavených čipovou technologií, k vydávání čipových karet hodlají přistoupit další banky, více budou využívány funkce a možnosti čipu. Zvýší se i počet kreditních karet, další banka chystá letos uvést na trh novou kreditní kartu; ostatní připravují nové varianty současných kreditek či doplňkové služby. Na trhu nákupních úvěrových karet by rovněž měla být vydána nová karta, a to společností Franfinance Consumer Credit, dceřinou společností Komerční banky. U splátkových prodejců lze pozorovat snahu o co největší akceptovatelnost jejich karet.

