Platební karty: jaké jsou letní novinky?

Na začátku léta přišly dvě banky (Citibank a GE Money Bank) s nabídkou kreditní karty zdarma. Podmínkou pro bezplatné vedení karty je splnění podmínek zadaných bankou. Tou nejdůležitější je stanovená roční výše obratu na kartě: 36 tisíc (Citibank), resp. 50 tisíc korun (GE Money Bank).

Česká spořitelna nabízí průhlednou kartu

Následně promluvila do designu platebních karet na českém trhu Česká spořitelna, která začala ke kontu Student+ nabízet průhlednou kartu s motivem kapek. Přestože bankovní asociace každoročně poukazují na velké možnosti v oblasti zpracování „plastiku“, české banky zatím zůstávají u konzervativních designů. Snad jen limitovaná akce Poštovní spořitelny, jež svým mladým klientům nabídla platební kartu s motivem populárních Snowborďáků, tyto stojaté vody rozčeřila.

Česká spořitelna uvedla na trh ještě jednu novinku v oblasti platebních karet – kartu Xtra ke speciálnímu kontu pro mládež ve věku 12-15 let. Jde o kartu platnou pouze v bankomatech ČS a banka doufá, že tento produkt pořídí rodiče svým dětem, aby je naučili hospodařit s penězi a zároveň tak získali i jistý přehled o tom, jak dítě s penězi nakládá.

Komerční banka spolupracuje s velkoobchodem MAKRO

Od 1. července představila zbrusu novou kartu Komerční banka. Vydává ji ve spolupráci s velkoobchodem Makro Cash & Carry. Karta v sobě spojuje tzv. zákaznickou kartu určenou pro vstup do obchodu MAKRO a zároveň standardní embosovanou platební kartu MasterCard pro platby u obchodníků či výběry hotovosti. KB je první bankou na trhu, které se do tohoto velkoobchodu podařilo proniknout s bezhotovostní platbou kartou. Zatím totiž řetězec MAKRO přijímal výhradně platby v hotovosti, nebo na fakturu a platební kartu OK vydávanou splátkovou společností GE Money Multiservis s omezenou možností použití.

Makro platební karta je vydávána držitelům zákaznické karty velkoobchodu, avšak není podmínkou, aby klient měl účet u Komerční banky. Banka společně s vydáním platební karty otevírá i tzv. MAKRO účet. Ten je speciálně určen pro správu karty odděleně od běžného účtu. Karta pak funguje jako předplacená – čerpat z ní lze pouze do výše zůstatku na tomto účtu. Pohyby je možné sledovat pomocí některého z kanálů přímého bankovnictví a sama KB prioritně nabízí internetovou aplikaci mojebanka, za jejíž vedení si měsíčně účtuje 44 Kč. Samotné roční vedení platební karty přijde jejího majitele na 490 Kč, jestliže je klient držitelem zlaté karty MAKRO, pak získá kartu v prvním roce zdarma, v dalších letech zaplatí standardní sazbu.

ČSOB nabídne nový typ MasterCardu

Jak se bránit trikům zlodějů v cizině a na co si dát pozor v jednotlivých zemích? Čtěte v našem aktuálním tématu .

Novinky nabízí v těchto dnech i poslední z „velké trojky“ – ČSOB. V její nabídce se prozatím na zkoušku a od září nastálo zabydluje platební karta MasterCard Unembossed, tj. neembosovaná kreditní karta MastrCard. Karta je tedy použitelná pouze elektronicky – na platebních terminálech u obchodníků, v bankomatech a na internetu. Kartu ČSOB použije k rozšíření své nabídky kreditních karet. Tím, že karta vyžaduje vždy on-line autorizaci platby, zvyšuje nejen bezpečnost transakcí, ale zároveň umožňuje lepší kontrolu banky nad limitem karty.

Kreditní kartu s logem MasterCard Unembossed bude ČSOB nabízet i klientům s nižšími příjmy, neboť úvěrové limity budou začínat na 5 000 korunách. Jinak se její parametry budou shodovat plně s její stávající nabídkou ČSOB: bezúročné období 45 dní (pro platbu kartou i výběr hotovosti), minimální splátka 5 % z čerpané částky a možnost automatické splátky.

ČSOB také začala spolupracovat s deníkem Metro a členům jejího klubu vydává platební kartu VISA Elektron, která zároveň slouží jako karta klubová. Členové Metra ji mohou získat po předložení klubové karty na kterékoli pobočce banky, musí si však založit standardní produkt Osobní konto Plus za běžnou cenu 50 Kč bez jakéhokoli dalšího zvýhňování.

Závěrem...

Jestliže bychom chtěli zhodnotit přínosnost předvedených nabídek, pak rozhodně velmi zajímavou je nabídka KB, která otevřela velkoobchod MAKRO bezhotovostním platbám. Vzhled platební karty není hlavním kritériem, podle kterého by si měl někdo vybírat produkt, v záplavě standardních nabídek však působí neotřele studentská karta ČS. A u neembosované platební karty MasterCard čas ukáže, zda ČSOB pomocí něho osloví více klientů toužících po kreditní kartě, či nikoli.

Líbí se vám některá z platebních karet v nabídce bank? Uvažujete o tom, že byste si ji pořídili? Napište nám své názory.