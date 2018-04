Platební karty nabírají na internetu tempo

Zatímco dosud jste při placení sdělovali číslo své karty obchodníkovi, nyní se obchodník dozví pouze to, že byla platba uskutečněna. Číslo karty tak zůstane jen v rukou banky, což je z pohledu zákazníků o poznání bezpečnější. „Spotřebitelé se díky novému systému nemusí obávat zneužití platební karty,“ potvrzuje generální ředitel MasterCard Europe Ján Čarný.

K artou plaťte v důvěryhodném obchodě

Zabezpečený způsob on-line placení zaručuje, že je platba autorizována přímo v zákazníkově bance a probíhá pomocí hesla, které zná jen kupující. „Před provedením prvního nákupu a před zadáním údajů o platební kartě by si měl klient zjistit o internetovém obchodu co nejvíce podrobností a informací prostřednictvím informačních stránek,“ doporučuje odborník z Fincentra. „Vhodné je zaměřit se především na informace ohledně zabezpečení komunikace - především, zda obchodník používá pro přenos čísla karty bezpečnou šifrovanou komunikaci. Údaje o platební kartě by při přenosu neměly být čitelné. Za dostatečné zabezpečení je uznáván protokol SSL. Nejvyšší úroveň zabezpečení nabízí protokol 3D Secure, který je prezentován pod obchodní značkou Verified by Visa nebo MasterCard Secure Code,“ dodává.

K ontrolujte výpis z účtu

Možnost bezpečnějšího placení má výsledky. Během letošního roku vzrostl podíl použití platebních karet na placení na internetu místy až o 100 procent, což se ještě může s nastupujícími Vánocemi výrazně změnit. „Za první čtvrtletí 2004 utratili čeští držitelé karet Visa po internetu více než 2,9 milionu USD, tedy dvakrát více než loni,“ říká Miloslav Kozler z Visa Europe. Bez zabezpečovacího systému může být placení kartou riskantní a odborníci od něj zrazují. Ti, kdo hradí nákupy po síti kartou, by měli vždy pravidelně kontrolovat své výpisy z účtu a při nesrovnalosti se ihned obrátit na svoji banku a požádat o prověření transakce.

J ak vybrat vhodný obchod

Aby obchodníci předešli problémům, které mohou při nákupu na internetu nastat, a zejména usnadnit zákazníkům orientaci v širokém množství obchodů, rozhodli se vytvořit sdružení, ve kterém by prosazovali společné zájmy. Jedním z cílů tohoto sdružení je certifikace internetových obchodů. Pokud obchod splňuje podmínky, může používat označení „bezpečný nákup“, které by mělo být pro zákazníka jedním ze základních orientačních bodů. Současný stav certifikovaných obchodů není ještě optimální, ne všechny splňují základní požadavky. To se ale má změnit. „Momentálně pracujeme na nových certifikacích, které poběží od příštího roku,“ komentuje Nikola Rafaj, ředitel sdružení APEK, což je asociace pro elektronickou komerci, kterou ustanovili velcí prodejci.

Certifikace není samoúčelná záležitost, potvrzuje i Vít Kovalovský z francouzské firmy Nomatika, která díky volnému trhu EU připravila svůj webový obchod i v češtině: „O certifikaci začínáme velmi vážně uvažovat, zejména kvůli zdůvěryhodnění v očích zákazníků.“



C o by měl splňovat internetový obchod:

adresu firmy včetně identifikačních údajů (IČ a DIČ)

prohlášení o ochraně osobních údajů

reklamační řád

nákupní řád

formy placení

způsob doručení zboží

Zdroj: APEK