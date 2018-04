Platební karty pro bohaté: stojí vám za to?

Zlaté a platinové karty symbolizují určitou prestiž, postavení a úspěch. Jsou spolu s titanovými kartami nejméně dostupným druhem platebních karet. Banky je nabízejí důvěryhodným klientům, kteří hodně utrácejí (nebo by mohli utrácet) díky výši svého konta.

V České republice vydávají všechny banky zlaté platební karty od společností VISA nebo MasterCard. Platinovou debetní kartu od společnosti VISA pak můžete získat u Živnostenské banky. Velmi prestižní karty rovněž může zájemce mít od společnosti Diners Club nebo American Express – platinovou kartu a její nadstupeň – American Express International Dollar Centurion Card. V čem spočívají výhody těchto karet a kolik za ně zaplatíte?

Zlaté karty jsou v nabídce bankovních domů určené klientům, kteří mají v průměru sto tisíc korun na svém běžném účtu. Podmínky vydání takové karty se liší banku od banky, stejně jako poplatky a také výhody, které jsou se „zlatým“ plastikem spojeny. Více o poplatcích a výhodách naleznete ZDE.

Zlato všude, platina v Živnobance

Platinovou kartu u nás nabízí Živnostenská banka. Jde o mezinárodní debetní kartu VISA Platinum, která je definovaná jako luxusní prestižní karta určená nepodnikajícím fyzickým osobám s nejvyššími nároky na špičkovou kvalitu služeb. Denní limit u karty VISA Platinum je v případě bezhotovostních plateb až 280 tisíc korun, u výběrů z bankomatů platí limit až 60 tisíc korun denně. V případě ztráty nebo odcizení karty můžete využít asistenční a informační služby sítě VISA, pomocí kterých získáte náhradní kartu nebo hotovost v průběhu jednoho pracovního dne.

VISA Platinum v sobě zahrnuje následující výhody: - rozsáhlé cestovní a úrazové pojištění Everyday, které je platné celosvětově 24 hodin denně s vyššími limity pojistného plnění než u zlaté karty

- program Priority Pass s přístupem do více než 300 nejexkluzivnějších V.I.P. salonků na letištích

- členství v exkluzivní mezinárodní společnosti Executive Club International s garantovanou slevou v mezinárodních hotelech a půjčovnách aut

- služba Živnobanka Assistance

Platební kartu VISA Platinum můžete získat, pokud máte u Živnostenské banky otevřený běžný účet v Kč nebo cizí měně s průměrným zůstatkem 1 000 000 korun. Roční poplatek za vedení karty je 7 000 Kč.

American Express a černý Centurion

Další u nás dostupná platinová karta je charge karta od společnosti American Express (AmEx), která svému majiteli poskytuje bezúročný úvěr v délce až 39 dnů. Ten, kdo si ji pořídí, získá výhody jako úrazové pojištění na cestách a roční celosvětové cestovní pojištění s krytím až do výše 2,6 milionů USD na lékařské výdaje, a to i pro své děti a pro majitele dodatkových karet. Dále mu umožní přístup do exkluzivních salonků na letištích bez ohledu na cestovní třídu vystavené letenky nebo leteckou společnost, čestné členství Starwood, atd. Více

Nejprestižnější kartu společnosti AmEx - International Dollar Centurion Card získáte pouze pokud jste již vlastníkem karty platinové - a k tomu zase potřebujete vlastnictví zlaté karty. Pro získání AmEx Gold karty je podmínkou mít minimálně rok účet u banky a hrubý roční příjem ve výši 50 000 USD. I pro Centurion a Platinum jsou samozřejmě nastavena minima hrubých ročních příjmů, a to ve výši 150 000 – 500 000 USD (respektive 100 000 USD) nebo ekvivalentu.

Roční poplatky spojené s American Express Vstupní poplatek do klubu AmEx 80 USD American Express Card (Personal Green Card) 100 USD – dodatková karta 50 USD Gold Card 200 USD – dodatková karta 100 USD Platinum card 700 USD – dodatková karta bez poplatku Centurion card 1000 USD – dodatková karta bez poplatku Blokace platební karty AmEx bez poplatku Výběr hotovosti 4 % z částky Bezhotovostní nákup bez poplatku

Zdroj: sazebník Živnobanky

Mezi kartou VISA Platinum a platinovou kartou American Express je zásadní rozdíl již vzhledem k pohledu na samotnou podstatu karet – jedna karta je debetní, druhá je charge kartou. Platinová karta American Express zahrnuje cestovní a úrazové pojištění ve větším rozsahu (i pro děti), pojistné limity se pohybují v řádech stovek tisíc dolarů. Dále poskytuje větší množství výsad. Ovšem otázkou je, kolik klientů si bude moci kartu dovolit a jestli (popřípadě nakolik) nakonec výhody využije. Mezi zlatou a platinovou kartou American Express spočívá rozdíl především v ročním celosvětovém cestovním pojištění, ve vyšších limitech a počtu prestižních výhod (např. dodatková karta AmEx Platinum zdarma, či VIP členství Hilton HHonours).

Diners Club - prestižní charge karta

Poslední z prestižních karet je charge karta Diners Club (DC). Získat ji lze u poměrně velkého počtu českých bank (např. ČSOB, Česká spořitelna, HVB Bank). Standardní karta nabízí opět řadu výhod a bonusů, a to za cenu 5 000 korun ročně. O tisíc korun více pak stojí karta vydávaná ve spolupráci s ČSA a karta DC pro milovníky golfu. Tyto karty nesou speciální výhody vztahující se k příslušné společnosti a sportu. DC ČSA například umožňuje využívat bonusový program, který slibuje výhody za nalétané míle, DC Golf pak nabízí pojištění golfové výstroje a slevy na vstup na vybraná hřiště nebo na nákup v prodejnách s golfovým vybavením.

Roční poplatky spojené s Diners Club Soukromá karta Diners Club 5 000 Kč – dodatková karta 2 500 Kč Soukromá karta Diners Club/ČSA 6 000 Kč – dodatková karta DC/ČSA 3 000 Kč Soukromá karta Diners Club/Golf 6 000 Kč – dodatková karta DC/Golf 3 000 Kč Zasílání měsíčních výpisů zdarma Volba, aktivace, změna PIN zdarma Blokace a stoplistace karty zdarma Výběr hotovosti 4 % z částky pozdní úhrada transakcí 2,5 % z částky

Zdroj: sazebník Diners Club

Jak je z podmínek nutných pro získání patrné, mohou si platinové karty dovolit opravdu jen někteří. Bonusy s nimi spojené se většinou týkají spíše osobního komfortu na cestách než přímých finančních výhod. Výjimkou je různý rozsah pojištění s vysokými pojistnými limity, který se jistě může vyplatit.





Porovnáváme-li Visa Platinum se „zlatými“ produkty ostatních bank, pak roční poplatek za vedení zlaté debetní karty se u většiny bank pohybuje mezi čtyřmi a pěti tisíci korun, kdežto platinová karta vás vyjde na sedm tisíc korun. Nárok na získání zlaté karty má obvykle klient až po určité době, kdy má u banky účet. K tomu se většinou váže požadavek určité výše měsíčního zůstatku nebo čistého měsíčního platu.

Pokud tedy skutečně chcete vlastnit nějakou prestižnější debetní platební kartu, můžete sáhnout po některé ze zlatých debetních karet v nabídkách tuzemských bank, které kromě cestovního pojištění nabízejí rovněž různé výhody v podobě slev, přednostních služeb a bonus programů. Některé dokonce slibují v určitém ohledu více než VISA Platinum, a to tím, že pojišťují nejen držitele karty, ale i rodinné příslušníky, kteří s ním cestují (u karty VISA Platinum je omezeno pouze na držitele karet).

Líbí se vám výhody spojené s exklusivními kartami, nebo se vám zdají zbytečné? Vlastníte některou z prestižních platebních karet? Napište nám své názory.