Platební karty pro podnikatele: výborný pomocník i pro řízení financí

Obyčejné karty až karty inteligentní

Standardem na trhu je vydání elektronické nebo embosované mezinárodní platební karty k běžnému účtu pro firmy a podnikatele. Tyto základní karty mají většinou debetní funkci - podnikatel s nimi může vybírat hotovost z bankomatu nebo platit pouze do výše zůstatku na běžném účtu.

Řada firemních klientů dnes vyžaduje raději karty, se kterými je spojena určitá forma úvěru. Lze rozlišit dva základní typy těchto karet:

Kreditní karty

Při jejich použití čerpá držitel karty (firma nebo podnikatel) kontokorentní úvěr. Transakce realizované během daného měsíce jsou na konci období shrnuty na výpisu z kreditní karty. Držitel karty má pak na výběr, zda celou částku úvěru splatí během bezúročného období (obvykle 30 až 50 dní) a nezaplatí tak žádný úrok, nebo zda bude úvěr splácet delší dobu. Někdy se bezúročné období vztahuje i na výběry z bankomatu.

Držitel charge karty provádí během měsíce transakce, které jsou pak shrnuty ve výpisu. Do 30 až 50 dní od vystavení výpisu musí držitel karty celou čerpanou částku splatit. Transakce charge kartou tak mají charakter krátkodobého, nulově úročeného úvěru se splatností 30 až 50 dnů.

Firemní platební karty dnes ale umí mnohem více než jen platit, vybírat hotovost nebo poskytnout svému držiteli výhodný a pohotový úvěr. Vyspělé bankovní systémy umožňují omezit platnost firemních platebních karet například pouze na úhradu určitého druhu zboží a služeb (například pouze platba u čerpacích stanic), umí poskytnout firmám detailní přehledy o realizovaných transakcích a dále s nimi analyticky pracovat.

Jak vybrat firemní karty

Před výběrem platební karty by se měl podnikatel a budoucí držitel karty zamyslet, jaké požadavky na kartu primárně má. Výběru karty by mělo předcházet rozhodnutí, zda podnikateli stačí klasická debetní platební karta k běžnému účtu, nebo zda by využil i možnost čerpání výhodného úvěru – v takovém případě se rozhodne nejspíš pro kreditní kartu nebo charge kartu.

Dalšími klíčovými kritérii výběru by měl být rozsah služeb spojených s platební kartou, možnost nastavení limitů maximální částky nákupu či výběru hotovosti. V případě kreditní karty potom délka bezúročného období a fakt, zda se vztahuje také na výběry hotovosti z bankomatu, úroková sazba a ostatní náklady spojené s platební kartou i třída platební karty (karta zlatá, platinová atp.).

. Dvacetkrát méně než soukromých karet Podle dostupných statistik vydaly tuzemské banky ke konci loňského roku již více než 400 000 firemních platebních karet. Soukromých karet byl dosud vydáno 8 300 000.

Zájem o firemní karty v České republice stále roste. Spolu s firemní kartou podnik získává nejen pohodlný nástroj pro bezhotovostní placení za zboží a služby, ale svým způsobem také komplexní systém umožňující efektivní řízení jeho finančních toků. Významným motivem pro pořízení firemních karet jsou nejrůznější doplňkové služby, jako např. cestovní pojištění, asistenční služby, zvýhodněné ceny a nadstandardní služby u leteckých přepravců

Nejen funkce, ale i podoba a pohodlí

Oblast platebních karet se velmi dynamicky rozvíjí. Dnes již banky zcela standardně nabízí možnost vytvořit si platební kartu "na míru“. Držitel karty si může vybrat dle svého přání obrázek, který by se mu na kartě líbil, může volit buď z galerie obrázků nabízených bankou, nebo si může zvolit svoji vlastní fotografii. Kromě designu karty si klienti mohou nastavit i PIN dle vlastní volby tak, aby byl snadno zapamatovatelný a předešli tak případným komplikacím v případě zapomenutí PIN na kartě.