Platební karty s výhodami: komu se vyplatí

Co-branded karty v sobě ukrývají obchodní spolupráci zpravidla banky, resp. finančních institucí s jinými firmami nebankovního sektoru. Oběma obchodním partnerům mají přitom zajistit příliv nových, příp. udržení stávajících klientů a ruku v ruce s tím i lepší obchodní výsledky. Co však co-branded karty přinášejí běžnému spotřebiteli? Má vůbec smysl se o ně více zajímat?

Jak již bylo zmíněno, znamená spolupráce bankovních institucí a společností nebankovního sektoru oběma stranám nesporná pozitiva. Nicméně vzhledem k široké nabídce platebních karet debetních i kreditních, je už téměř nutností nabízet i běžnému klientovi zvažujícímu často více variant, také služby s určitou přidanou hodnotou. Služby navíc (resp. zařazení do slevových programů) jsou přitom standardem spíše u karet vyššího typu – např. karty zlaté, avšak s vyššími pořizovacími náklady. Ty však nepatří mezi nejužívanější a běžně nabízené klientovi. Jedná se spíše o karty prestižní. Podívejme se však na běžného klienta banky se standardními potřebami a užíváním karet.

Jsou to právě co-branded platební karty, v nichž nalézáme onu přidanou hodnotu. Vysvětluje se tím částečně také to, proč si například člověk, který nemá úvěr a postrádá i zájem úvěr v budoucnosti získat, kreditní platební kartu pořídí. Jak široká je nabídka co-branded platebních karet, jež lze nalézt u našich bankovních institucí?

Jaké slevy můžete dostat

Karty s různými výhodami můžeme nalézt mezi kartami debetními i kreditními, mezi těmi druhými jich však je podstatně více. Co tedy očekávat?

Česká spořitelna má většinu karet spjatých s programem Partner. Partnerskými společnostmi v programu jsou firmy jako CK Čedok Asko nábytek, Humanic, eProton, Fann parfumerie, Fokus optik, Klenoty Aurum, Olympus, OP Prostějov, Palace Cinemas, Sportisimo a Ticketpro. Zde mají klienti banky zajištěny obchodní slevy v případě, že použijí k úhradě zboží a služeb právě platební karty České spořitelny (debetní i kreditní) s příslušným označením. Klasický co-brand pak banka nabízí ve spojení s Univerzitou Karlovou.

HVB Bank Czech Republic má program Renome, ve kterém nabízí rovněž slevy a další výhody, tentokrát však ve spojení s obchodními značkami Baťa, Blažek, Droxi, Fokus optik, Klenoty Aurum a Reserved. Každá tato společnost má s HVB Bank svou vlastní kreditní kartu napojenou na svůj věrnostní systém, dále však je možno sbírat body, které lze pak uplatnit v celé síti partnerů Renome. V tomto případě se ovšem jedná vždy o platební karty kreditní.

Nejvíce co-brandovaných karet na trhu nabízí právě HVB Bank Czech Republic - dále např. Kreditní kartu Visa Generali, Visa Winterthur, Visa iDnes, Visa Škoda, či Visa/ČSA.

ČSOB naopak spojila výhody tentokrát debetní elektronické čipem opatřené platební karty s výhodami plynoucími z členství v klubu deníku Metro.

Hrajete-li golf a jste-li registrovaným členem České golfové federace, pak nepřehlédněte kreditní kartu Živnostenské banky s označením Visa Golf. Každé použití karty totiž znamená přímou podporu České golfové federaci, která je určena především na rozvoj juniorského golfu v ČR.

Nelze rovněž zapomínat na kreditní co-branded kreditní karty Citibank s její Eurotel kreditní kartou. Čerpání výhod a získání karty samotné je podmíněno členstvím v programu Eurotel Benefit. Pokud jste členem zmíněného programu (tj. provoláte alespoň 50 minut ve třech po sobě jdoucích měsících) a jste zároveň zaměstnáni nebo podnikáte na základě živnostenského oprávnění, pak budete bankou osloveni osobní nabídkou.

Přírůstek od Citibank pro cestovatele

Nejnovějším přírůstkem v rodině co-branded kreditních karet je Citi ČSA, která se v aktivní nabídce Citibank objeví počátkem července letošního roku. Spojuje přitom výhody kreditní karty (bezúročné období až 55 dnů, pohotová finanční rezerva) s výhodami, které poskytují České Aerolinie svým pravidelným cestujícím. Držitelé kreditní karty Citi ČSA jsou začleněni do programu OK Plus – Frequent Flyer Programme (hodnota plateb kartou je přepočítávána automaticky do podoby mílí, které pak klient má možnost vyměnit za např. nadváhu přepravovaných zavazadel, letenky aj.).

Systém zvýhodnění plateb kreditní kartou zavedla též BAWAG Bank věrnostními kartami Sphere card. Ten dává klientovi právo využívat všech výhod, jež poskytují obchodní partneři banky, např. Kenvelo, Barum, Avis, Arcada či Orea Hotels aj. Celkem se jedná přibližně o 5000 obchodních míst v České i Slovenské republice, přičemž tyto poskytují slevy v rozpětí 5-50 %. Tuto slevovou kartu nabízí ke svým kreditním kartám i Raiffeisenbank. Získáte ji jako bonus ke kreditní Raiffeisenbank nebo kartě National Geographic. Druhou jmenovanou, platíte-li v obchodech, přispíváte finančními prostředky do fondu National Geographic na záchranu přírody celého světa a další výzkumné či vzdělávací projekty. Jde o tzv. affinity card.

Vybírejte pečlivě

Paleta nabízených karet s různými výhodami je tedy poměrně široká a nabízí možnosti nejen jak ušetřit, ale také jak přispět na dobrou věc. Výhody, které plynou z používání těchto karet, jsou poměrně zajímavé – slevy dosahují pěti i více procent a zasahují téměř do každé části našeho každodenního života. Budete-li tedy osloveni ve své bance s nabídkou, zda chcete co-branded kartu, zvažte, nakolik se vám nabízené výhody vyplatí, a porovnejte je s cenou karty, která bývá zpravidla vyšší než u karet bez co-brandu a mezi bankami i jejich partnery se velmi liší.

