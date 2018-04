Podívejte se, jak se změnily platební karty

V našich peněženkách máme hlavně debetní karty, osm z deseti vydaných karet je právě tohoto druhu. Ze statistik Sdružení pro platební karty vyplývá, že stoupá využívání především bezkontaktních karet – z celkových 11,4 milionu vydaných platebních karet v roce 2015 jich bylo 8,1 milionu bezkontaktních. „Pípací“ karty, u kterých není při platbách do 500 korun nutné zadávat PIN, tak pomalu ale jistě začínají vytlačovat klasické karty.

Fungování platebních karet zajišťují v Česku především dvě karetní společnosti – MasterCard a Visa. Podle statistik převažuje nyní značka MasterCard, k 1. čtvrtletí 2016 měli Češi v peněženkách s touto značkou 7 milionů platebních karet, se značkou Visa bylo vydáno 4,3 milionu karet.

Během deseti let vzrostl v Česku počet bezhotovostních transakcí uskutečněných prostřednictvím platebních karet u obchodníků téměř čtyřikrát. Loni jimi bylo provedeno 580,5 milionu plateb, to je 1,5 milionu transakcí denně. Celkový objem plateb v roce 2015 přesáhl 447 miliard korun, což je oproti roku 2006 trojnásobný nárůst. V posledních 10 letech vzrostl také počet obchodníků, kteří přijímají platební karty, a to na dvojnásobek.

„Ve velkých a většinou i v menších městech se už dnes v podstatě obejdeme bez hotovosti. Na problém narazíme jen při placení třeba parkovného v pouličních automatech či při jednorázové platbě v městské hromadné dopravě. Ale i v této oblasti se situace zlepšuje. V některých místech je i tyto platby možné provést kartou, například v Brně či Liberci, v Praze se tato možnost testuje. Horší situace je v malých městečkách či vesnicích, kde často s pokusem o platbu kartou neuspějeme,“ říká Tomáš Hládek, poradce pro platební styk České bankovní asociace.

A jak bude situace vypadat za dalších 10 let? „Hotovost u nás určitě v tak historicky krátké době nezmizí, ale rozvoj nejrůznějších forem bezhotovostního placení se určitě nezastaví a bude pokračovat. Technologie jdou dopředu takovým tempem, že nelze vyloučit ani to, že k placení nebude nutná nejen hotovost, ale ani platební karta,“ míní Tomáš Hládek.

Když se ohlédneme do historie, první platební kartu vydala u nás v roce 1988 Živnostenská banka, předchůdce dnešní UniCredit Bank. Tehdy se jednalo o dispoziční kartu k tuzexovému účtu. Jen rok poté vydala platební karty k účtům Česká státní spořitelna (dnešní Česká spořitelna), která v té době uvedla do provozu také první bankomat. Prvními držiteli byli zaměstnanci České státní spořitelny, kteří dostali karty na testování. Třetí kartu v pořadí pak vydala Komerční banka, a to v roce 1992, hned rok na to se připojila i ČSOB.

Platební karty mění náš životní styl. Dá se s nimi nejen platit a vybírat peníze z bankomatů, ale získat i další služby, třeba cestovní pojištění, procenta z nákupu při placení přes internet zpět, nebo nejrůznější bonusové a slevové programy.

V běhu času Češi začínají stále víc slyšet i na to, jak platební karta vypadá. Banky se proto trumfují v samotném designu. Zlatá barva se stala symbolem luxusu, bohatství. Movití lidé začali upřednostňovat eleganci a nenápadnost a z peněženek dnes vytahují i černé platební karty. Vznikají platební karty určené jen ženám, teenagerům, majitelům tučných kont, s motivy sportovními, uměleckými, elegantními i překvapivými. Proč ne. Svět platebních karet přece nemůže stát na místě.