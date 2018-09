Platební karty dostávají nové funkce. Podívejte se, co už umí

„Šustot bankovek a cinkot mincí slýcháme čím dál méně. Češi mají stále více v oblibě bezkontaktní platby a technologické inovace, zejména pokud jim zjednodušují život a poskytují rychlé, pohodlné a bezpečné placení,“ říká generální ředitel Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku a Rakousko Miroslav Lukeš.

Součet vydaných platebních karet v Česku už převyšuje o takřka milion celkový počet obyvatel. Když se podíváme zpětně, svět platebních karet začal u nás fungovat před 30 lety. První platební kartu vydala v roce 1988 Živnostenská banka, předchůdce dnešní UniCredit Bank. V té době šlo o dispoziční kartu k tuzexovému účtu.

Jen rok poté vydala platební karty k účtům Česká státní spořitelna (dnešní Česká spořitelna), která uvedla do provozu také první bankomat. Prvními držiteli byli zaměstnanci České státní spořitelny, kteří dostali karty na testování. Třetí kartu v pořadí vydala Komerční banka, a to v roce 1992, hned rok na to se připojila i ČSOB.

Dnes si život bez platebních karet dokáže představit jen málokdo. Rozmanitost a šíře jejich využití dále roste a vyvíjí se. Pracují na tom jak samotné karetní organizace Visa a Mastercard, tak i banky. A nově se zapojují i města, aby s pomocí platebních karet zjednodušila svým občanům život.

Platební karty již nejsou jen pouhým nástrojem, se kterým lze pohodlně, rychle a bezpečně zaplatit u obchodníka, na internetu či vybrat peníze z bankomatu. Dostávají i nové funkce a začínají sloužit na místech, ve kterých jsme si jejich využití neuměli ještě před pár lety představit.

Podívejte se, co už platební karty umí a jak nám slouží.