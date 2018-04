Platební karty vytlačují fotografie v peněženkách

Fotografiím v peněženkách přichází velká konkurence – platební karta, kterou si klient může navrhnout podle svého přání. Na její lícové straně může mít fotografii i vlastnoručně vyrobený obrázek.

S nabídkou těchto karet přišly začátkem června Komerční banka a ČSOB. Zatímco v případě KB si můžete kartu objednat už nyní, u ČSOB si ještě nějakou dobu počkáte. Důvodem je to, že ČSOB v první fázi tuto službu nabídne pouze VIP klientům jako uznání jejich loajality k bance, a to zdarma. V druhé fázi zhruba v půlce srpna si design karty budou moci změnit i ostatní klienti. Ti si ale budou muset připlatit. Kolik to přesně bude, zatím banka tají. Prozradila jen, že řádově to nebudou tisíce.

Fotografie za 400

Komerční banka už nyní na svých stránkách nabízí možnost vytvořit si kartu s vlastním designem. Klient však za kartu s obrázkem dle vlastních představ kromě běžných poplatků (v přepočtu 240 – 700 Kč ročně) zaplatí jednorázový poplatek 390 korun.

Karty mají stejně jako v případě ČSOB standardní dobu platnosti tři roky.

Také ČSOB bude službu nabízet na internetových stránkách. V současné době na ně ale má přístup jen 280 bankéřů, kteří se s Image kartami učí zacházet. Během několika dnů začnou oslovovat vybrané klienty, které zvolí podle vlastního uvážení. Limit je 30 klientů, ale může to být i více. Když uvažujeme na 280 bankéřů 30 klientů, bude karta nabídnuta minimálně 8500 zákazníkům. Ti pak přijdou přímo na pobočku a společně s bankéřem svoji kartu vytvoří.

Na Michaela Jacksona zapomeňte

Pokud už si nyní plánujete, koho nebo co si na kartu dáte, vyškrtněte si ze svého pomyslného seznamu logo své firmy, Michaela Jacksona nebo erotické motivy. A to není konec.

Co všechno by se tedy na kartě nemělo objevit?

ČSOB i Komerční banka mají podobné požadavky:

reklamní nebo propagační materiály, značkové výrobky

ochranné známky, loga, slogany

slavné osobnosti, politici, herci, kreslené postavičky

telefonní čísla, adresy, PINy

pornografie, sexistické motivy

alkohol, tabákové výrobky, střelné zbraně

motivy zobrazující nezákonné chování

rasistické a náboženské motivy

gesta, písmo (rukopis), neznámý jazyk

černobílý design

Každá fotografie, kterou pošlete, je nejprve schválena a teprve potom může vaše vlastní karta vzniknout.

A jak celý proces funguje?

Na internetových stránkách bank si můžete vybrat buď fotografii nabízenou bankou, nebo vložíte svou vlastní. Tu potom jednoduše upravíte. Tchyně v rohu fotky se tak dá například jednoduše odstranit. Následně vyplníte formulář se svým jménem a číslem účtu a je hotovo. Bojíte se, aby toto místo vás neudělal někdo jiný? Nemusíte, kartu vám totiž vydají na pobočce jen po předložení občanského průkazu.

PIN vám přitom může zůstat stejný jako u předchozí karty, nebo můžete požádat o úplně novou kartu s novým PINem.

Jen embosovaná Visa a kreditky

ČSOB zatím službu nabízí jen pro debetní embosované karty Visa Classic. Klienti Komerční banky si fotografií mohou ozdobit také vybrané typy kreditních karet, které jsou nabízeny i jako součást některých produktových balíčků. Postupně bude služba dostupná i u dalších typů karet, včetně podnikatelských. ČSOB plánuje službu rozšířit na kreditní karty až v budoucnu.