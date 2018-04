Platební neschopnost: Jak ven z pasti?

Paní Kovářová odešla na mateřskou dovolenou a tak její příjmy poklesly na 3 696 Kč. Celkově si manželé „popůjčovali“ na 100 000 Kč. Průměrná výše úroku z kreditních karet činí 1,60 % měsíčně. Manžel pracuje jako obráběč strojů u strojírenské firmy kde si přijde na 12 700 Kč. Kovářovi měli už před odchodem manželky na mateřskou půjčku ve výši 140 000 Kč. Výše splátky je nastavena na 2 955 Kč měsíčně při 14 % p. a. se splatnosti 72 měsíců.

Kovářovi si chtěli dovybavit byt - konkrétně pořídit novou pračku, zařídit dětský pokoj, nakoupit potřebné věci pro dítě (oblečení, povlečení, kočárek atd.) Jako nejsnazší řešení se jim jevilo využít možnosti dodatečného čerpání hotovosti z kreditních karet, kterými se podbízí nejen banky, ale také i pojišťovny. Celkově si manželé „popůjčovali“ na 100 000 Kč. Průměrná výše úroku z kreditních karet činí 1,60 % měsíčně.

Základní pojmy:

Úvěr z kreditní karty: V případě kreditní karty čerpáte úvěr až do výše limitu, který vám finanční instituce při vydání karty poskytne. Dobu splácení i výši měsíční splátky si určujete sami, přičemž minimální povinná splátka je zpravidla 5 % z vyčerpané částky. Kreditní karta má sice úrok vyšší o 15 až 30 procent, ale má takzvané bezúročné období (nejčastěji 45 až 55 dní), během kterého můžete půjčené peníze splatit a nevydáte navíc ani korunu. Hotovostní výběry se úročí vždy, na ně se bezúročné období nevztahuje.

RPSN : Roční procentní sazba nákladů, zahrnuje všechny náklady spojené se spotřebitelským úvěrem, to znamená, že se do ní promítá úroková sazba, cena za přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr, cena za vedení úvěrového účtu, případně další náklady spojené s úvěrem. Vyjadřuje klientovi celkovou cenu, kterou za úvěr zaplatí.

: Roční procentní sazba nákladů, zahrnuje všechny náklady spojené se spotřebitelským úvěrem, to znamená, že se do ní promítá úroková sazba, cena za přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr, cena za vedení úvěrového účtu, případně další náklady spojené s úvěrem. Vyjadřuje klientovi celkovou cenu, kterou za úvěr zaplatí. Konsolidace: Konsolidací úvěru obecně rozumíme splacení existujícího úvěru novým úvěrem.

Konsolidací úvěru obecně rozumíme splacení existujícího úvěru novým úvěrem. Spotřebitelský hypotéční úvěr : U spotřebitelských hypotečních úvěrů je nutné vždy zástavní právo k nemovitosti. Hodnotou nemovitosti může být zajištěno i více úvěrů klienta poskytnutých souběžně či postupně. Výše souběžně nebo postupně poskytovaných úvěrů je kromě hodnoty nemovitosti dále limitován pouze bonitou klienta. Za spotřebitelský úvěr se nepovažuje úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti, úvěr nižší než 5 000 Kč a vyšší než 800 000 Kč nebo spotřebitelský úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách. Účelem úvěru může být např. úhrada zboží a služeb, náklady osobní spotřeby, úhrada závazků a podobně.

Americká hypotéka: Americká hypotéka je neúčelový úvěr fyzickým osobám, které mají příjem ze závislé činnosti nebo z podnikání a který umožňuje financovat jakékoliv potřeby klienta. Banka nezjišťuje, k jakému účelu peníze potřebuje. Zajištění úvěru probíhá zástavním právem k nemovitosti.

Upřesňující údaje:

Na první pohled se výše úroku u kreditní karty nemusí zdát tak vysoká (1,60 % p.m.), ale po přesnějším přepočtu dosahuje úrok 19,2 % p.a. Tedy v řeči čísel to znamená, že domácnost zaplatí na úrocích 1 600 měsíčně, zároveň je klient je v tomto případě povinen splácet min. 5 % z dlužné částky (5 000 Kč). Pro upřesnění uvedeme, že aktuální výše dlužné částky u „první“ půjčky je cca. 110 000 Kč, nesmíme také opomenout poplatek za vedení úvěrového účtu 49 Kč/měsíc (RPSN 16,27 % p. a.). Celková výše splátek se vyšplhá na 9 555 Kč (2955 + 1600 + 5000).

Tato měsíční zátěž se stává pro naše manžele naprosto neúnosná. Peníze, které jim přicházejí na účet, tak téměř ze 60 % odtékají na úhradu splátek a rodině zbývá na „živobytí“ cca. 6 800 Kč (počítáno po úhradě poplatků za vedení účtu, výpisy atd.). Manželé hledají cestu, jak se z této nepříjemné situace dostat. Chtěli spořit dítěti, pojistit ho, ale vzhledem k situaci, ve které se nyní nacházejí, bude muset toto vše počkat minimálně 2 roky.

Návrh řešení:

Jako možné řešení se v této situaci zdá vzít si paradoxně další úvěr. Ptáte se „Pane Bože, proč?“ I když Kovářovi už mají splátek takhle nad hlavu, je řešením právě ono „vypůjčení dalších peněz“. Takzvaná „konsolidace“, tedy refinancování původních půjček. Říkáte si: „Ale kdo jim půjčí? Leda tak lichvář.“

Situace ovšem není až tak beznadějná. Manželé mají to štěstí, že mají byt v osobním vlastnictví. Vhodným řešením se jeví americká hypotéka.

Základním předpokladem pro poskytnutí úvěru je schopnost klienta splatit úvěr ve sjednané lhůtě. Při posuzování schopnosti klienta splácet úvěr se vychází z výpočtů z jeho tzv. volných finančních prostředků (resp. z volných finančních prostředků jeho rodiny).

Kdyby si manželé chtěli skutečně půjčit u banky 210 000 Kč, museli by kalkulovat s výše uvedenými splátkami (9 555 Kč), a v takovémto případě by na úvěr skutečně nedosáhli.

Jak na to?

Proto je nutná následující úprava. Ze strany klienta je potřeba, aby si vyžádal písemně aktuální výši dlužných zůstatků k určitému datu od jednotlivých finančních institucí. V našem případě se jedná o úvěr, kde zbývá doplatit 110 000 Kč a na kreditních kartách přibližně 100 000 Kč. Poté, co budeme mít k dispozici tato potvrzení, můžeme je použít jako doklad k tomu, aby banka neponižovala naši bonitu. Další podmínkou banky je, že peníze nedostane klient na účet, ale budou převedeny bezhotovostně právě těm finančním institucím, vůči kterým mají manželé závazky.

Předpokládejme tedy, že tržní hodnota bytu, ve kterém se Kovářovi nacházejí, je zhruba 900 000 Kč. Banky by jim podle požadavků na úvěr půjčili 63 % respektive 70 % hodnoty nemovitosti (567 000 – 630 000 Kč). Dalším limitujícím faktorem jsou celkové příjmy domácnosti. Pro naši potřebnou výši úvěru jsou tyto příjmy naprosto dostačující. Rodina se nakonec rozhodla, že si vypůjčí celkem 300 000 Kč.

Uvažujme výši úrokové sazby v obou případech 6,8 % p. a. se splatností 15 let a poplatkem 49 Kč/měsíc za správu účtu. Potom výsledná výše splátky bude činit včetně poplatku za správu účtu 2 731 Kč/měsíc (RPSN 7,57 % p.a.). Celkové náklady tak budou dosahovat výše cca. 491 374 Kč, což zrovna není málo, ale na druhou stranu to pomůže rodině výrazně snížit výši měsíčních splátek rozložením splácení úvěru do delšího časového období 15 až 20 let. Díky tomuto výraznému poklesu z 9 555 Kč na únosných 2 731 Kč si může rodina dovolit spořit „malému“, pojistit ho a zároveň si dopřát určitý životní standard.

V delším časovém horizontu se dá předpokládat jak růst mzdy, tak i ukončení mateřské, a tím pádem nastavení vyšších splátek pro rychlejší umoření dluhu. Závěrečné doporučení zní: uzavřít min. rizikové životní pojištění na p. Kováře, aby se tak rodina vyhnula nepříjemné situaci, kdy by přišla o živitele rodiny.

Hlavní výhody neúčelových hypotéčních úvěrů:

neúčelový úvěr spadá pod režim zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelských úvěrů, lze tedy kdykoliv během splácení uskutečnit mimořádnou splátku části nebo celého úvěru bez sankcí

možnost získat okamžitě zdroje na cokoliv bez nutnosti dlouhodobě spořit

výhodná úroková sazba oproti spotřebitelským úvěrům, kreditním kartám apod.

možnost výrazného snížení výše měsíční splátky rozložením splácení úvěru do delšího časového období

Nevýhody:

Závěr:

nutná zástava nemovitosti, která není zatížena zástavním právem třetí osoby ani omezením převodu vlastnictví

Bylo by možné v tomto případě popsat několik typů amerických hypoték, tento příklad ale slouží pouze jako demonstrativní ukázka toho, jak je možné řešit nepříznivou situaci.

Cílem nebylo popsat konkrétní typy amerických hypoték, ale názorně ukázat, že i když jednotlivec/rodina neodhadne výši měsíční zátěže, je tady určitá šance, jak tuto nepříjemnou záležitost řešit.

Rady a tipy:

V podobné situaci nevěšte hlavu, hledejte odbornou radu u finančního poradce, ne u lidí, kteří poradenství jen předstírají.

Před přečerpáním kladného zůstatku z kreditní karty si zjistěte podmínky pro splacení dlužné částky.

Zbytečně se nezadlužujte víc, než je to nezbytně nutné.

Kreditní kartu používejte zejména na bezhotovostní platby zboží a služeb přímo na prodejních místech, a to pokud jste si jisti, že jste schopni vrátit peníze do konce bezúročného období.

K výběrům z bankomatů, příp. výběru hotovosti na přepážkách bank je určena hlavně karta debetní, nicméně i prostřednictvím kreditní karty můžete vybrat hotovost přímo v bankomatu nebo na přepážce. Nezapomeňte ale, že transakce budou úročeny hned od začátku úrokem pohybujícím se v rozmezí 15 – 30 % p.a.

Snažte se vedle půjčky spořit/investovat, pokud máte volné finanční prostředky. Vhodnou alternativou může být kolektivní investování do podílových fondů formou pravidelných vkladů.