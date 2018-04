Platební styk papírově zrychlil, skutečnost ale bývá jiná

"Zdá se mi, že novela zákona opět nějak nevyšla. Peníze mi totiž banka na účet připisuje ve stejných termínech jako před 1. listopadem," uvádí čtenářka v dopisu adresovaném redakci iDNEs.cz. Své tvrzení dokládá konkrétním případem. "Peníze odeslané z jedné banky 9. listopadu by měly být příjemci k dispozici už 10. listopadu, ve skutečnosti jsou ale až 11. listopadu. Přesněji řečeno, na účet peníze banka připíše 10. listopadu, ale až těsně před půlnocí," pokračuje čtenářka.

Jenže v takovém případě už ale nelze připsané peníze na účtu reálně (ve stejný den) využít. Pokud ano, pak sice příkaz zadáte k úhradě, ale banka jej zpracuje až v nejbližší pracovní (bankovní) den. Nic se pro vás tedy ve skutečnosti nezměnilo.

systém certis čnb = jediný systém mezibankovního platebního styku v České republice, který zpracovává mezibankovní platby v českých korunách, provozuje ho Česká národní banka.

O víkendu neúčtujeme, říkají banky

Běžně některé banky, přestože jste zadali příkaz k úhradě ve svátek, či o víkendu, odepisovaly peníze z vašeho účtu okamžitě. Ovšem ke zpracování do mezibankovního zúčtovacího systému Certis centrální banky (dříve tzv. clearingové centrum) je předaly až následující pracovní den.

Dnes ale o víkendu neúčtují a pouze upozorňují, že transakci nelze v tomto termínu provést. Musíte proto zadat datum nejbližšího pracovního dne. Jedinou výjimkou, kterou mají opět jen některé banky, tvoří převody v rámci banky. Jde o důsledek ustanovení zákona, podle kterého musí banka připsat obnos na účet příjemce nejpozději na konci dne, v němž došlo k přijetí příkazu.

"Pokud pošlete například v sobotu v noci platbu z jednoho eKonta na druhé, je na druhém účtu připsána během několika minut. Pokud jde platba přes systém Certis ČNB, tak se za bankovní dny považují pouze dny pracovní," vysvětluje Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí Raiffeisenbank.

Podobně funguje i Česká spořitelna. O víkendech a svátcích účtuje jen převody mezi svými účty. Vaší povinností je zadat příkaz nejpozději v osm hodin večer, tedy ve stejnou dobu jako ve všední den.

Ať už využijete jakékoliv cesty k předání příkazu k úhradě do banky (telefonické či internetové bankovnictví, předání na pobočce, sběrný box), je třeba držet se bankou stanovených časů. Když se do těchto určených limitů vejdete, měla by banka předat peníze z vašeho účtu ČNB ještě v ten samý den (viz. tabulka).

Ačkoliv vy bankou stanovené termíny dodržíte, na den, kdy peníze bude mít příjemce skutečně k dispozici, to mít žádný vliv nemusí. Záleží totiž i na tom, kdy banka příjemce připisuje došlé platby.

Lhůty pro převod standardní platby v České republice

(v české měně, peníze odúčtovány v den podání příkazu) Banka IB TB Pobočka Sběrný box Účtování příchozích plateb Citibank 18:30 15:00 15:00 - neuvedeno Česká spořitelna 20:00 20:00 dle pob. 12:00 průběžně ČSOB 18:00 18:00 dle pob. nelze* průběžně

do 15:30 GE Money Bank 18:00 18:00 14:30 - průběžně

do 18:00 Komerční banka 20:30 20:30 13:00 nelze* průběžně LBBW 16:00 16:00 14:00 - průběžně

do 16:00 mBank 8:00 8:00 - - průběžně

do 16:00 Poštovní spořitelna 18:00 18:00 17:00 - průběžně

do 15:30 Raiffeisenbank 23:59 23:59 15:00 dle pob. průběžně

do 23:59 UniCredit Bank 20:00 20:00 10:00** - průběžně

do 17:30 Volksbank 17:00 17:00 15:00 15:00 průběžně Pozn.:

IB = Internetbanking, TB - telebanking

* příkazy k úhradě vhozené do sběrného boxu banka provede vždy až následující pracovní den, konkrétní čas tedy není rozhodující; ** mimopražské pobočky, v Praze do 12:00 hod.

Rychlejší převod včasné podání příkazu vždy nezaručí

Nechcete-li zbytečně utrácet za expresní (prioritní) platby a přitom máte zájem maximálně urychlit zpracování vašeho pokynu, měli byste si se zadáním příkazu k úhradě pospíšit. Vyplatí se i dobře zvolit způsob, jakým příkaz předáte bance ke zpracování.

Rozhodnete-li se použít sběrného boxu ČSOB či Komerční banky, musíte počítat s tím, že příkaz banka nezaplatí dříve než následující pracovní den.

V mBank vám zaručí převod v den podání příkazu jedině, když svůj příkaz zadáte ke zpracování do osmé hodiny ranní. "mBank odesílá platby do Certisu ČNB každý pracovní den ráno," potvrzuje Pavla Renčínová, tisková mluvčí banky.

Banka plátce (odesilatele platby) má totiž od listopadu povinnost zajistit, aby měla banka příjemce peníze na účtu k dispozici nejpozději do konce následujícího dne poté, co od svého klienta přijme platební příkaz. Banka příjemce pak připisuje příslušný obnos na jeho účet neprodleně. To vše samozřejmě platí pro transakce v české měně a v rámci České republiky.

ČNB zpracuje standardní platby do několika minut

Účetní den v centrální bance končí v 16:00 hodin každého pracovního dne. Banky však do ČNB předávají data ke zpracování a zároveň dostávají v průběhu celého dne podle předem určených a závazných pravidel.

Například sestavy tzv. prioritních plateb putují do centrální banky ke zpracování každých 30 minut. Jejich realizace v systému Certis trvá přibližně 10 vteřin. Ostatní platby systém zpracuje během několika minut. Tato doba ale může být i delší, neboť při velkém množství plateb se položky řadí do fronty. Podle informací ČNB je systém mezibankovního platebního styku schopen zpracovat až 1,5 milionu plateb za hodinu.

Příchozí položky proto banky připisují na účty svých klientů obvykle průběžně, většina jich ale určuje pro denní účtování konečný čas – nejčastěji mezi 15:30 a 18:00 hodinou. Po tomto čase připisují peníze na klientské účty na začátku následujícího pracovního dne.

Konkrétní časy však banky tají a odkazují na dodržování pravidel nastavených centrální bankou.

kde najít lhůty pro platební styk platné od 1.11.2009 Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku

- konkrétně ustanovení § 108 - 114

Nedodržování lhůt platebního styku nejprve reklamujte

Jestliže nebudete spokojeni s lhůtami, které buď banka plátce nebo banka příjemce uplatňují při převodu peněz, transakci ve své bance reklamujte. Banka má na řešení reklamace lhůtu 30 dnů.

Když nebudete s navrženým řešením souhlasit, můžete se pak ve své záležitosti obrátit na Finančního arbitra České republiky, případně na Českou národní banku.

Finanční arbitr je oprávněn řešit mimosoudní cestou spory vzniklé právě v platebním styku, a to i mezi klientem a bankou. Svou funkci vykonává nezávisle, nestranně a také bezplatně.

Poškozený, je-li jeho stížnost oprávněná, má nárok na náhradu škody ve formě úroků a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.

Bude-li vaši stížnost řešit ČNB a ta na základě šetření zjistí, že se banka dopustila tzv. správního deliktu, může jí uložit pokutu až 20 milionů korun.