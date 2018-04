Platí listovní tajemství na pracovišti?

Trestní zákon upravuje porušování tajemství dopravovaných zpráv. Tohoto činu se dopouští, kdo úmyslně poruší tajemství uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo jiným dopravním zařízením, anebo zprávy podávané telefonem, telegrafem nebo jiným veřejným zařízením.

Trestní zákon postihuje i toho, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, nebo telefonního hovoru, které nebyly určeny jemu. Postihuje i toho, kdo takového tajemství využije. Problém je v tom, že trestní zákon se v obou případech vztahuje pouze na porušení tajemství zpráv v průběhu jejich přepravy. Trestně by byl postižen, kdo by rozlepil zásilku určenou vám nebo se napojil na váš telefonický rozhovor či jinak zasáhl do telekomunikačního spojení či jiného přenosu informací a tímto způsobem se dozvěděl o obsahu přepravovaných zpráv.

Na doručené zásilky či jiné informace se již trestně právní ochrana nevztahuje. Číst již otevřené dopisy není slušné, na druhé straně ani trestné. Záleží na tom, jaké informace váš spolupracovník ostatním poskytl a zda se tím nedopustil nějakého jiného trestného činu. Osobně se však domnívám, že s největší pravděpodobností by se z jeho strany mohlo jednat pouze o přestupek proti občanskému soužití.