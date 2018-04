Platí vám správně za pracovní cesty?

Záleží na tom, co jste během cesty dělali. Na rozdíl od cestovních náhrad (náklady na cestovné, telefonní hovory), které se vyplácejí za celou dobu strávenou na cestě, dostanete mzdu jen za dobu, kdy děláte svou práci.

To znamená, že se nepočítá čas potřebný k překonání vzdálenosti, který nespadá do vaší pracovní doby a během něhož neplníte své pracovní úkoly. Jde o čas, kdy se vezete vlakem, autobusem nebo řídíte firemní vůz jako takzvaný řidič referent (řízením tedy nevykonáváte svou práci).

Pokud plníte úkoly na pracovní cestě i mimo pracovní dobu, jde o práci přesčas - když se například protáhne obchodní jednání. Pak vám náležejí náhrady i mzda za přesčas. Kdy jde o pracovní cestu? Například tehdy, když zaměstnance, který má ve smlouvě sjednané místo výkonu práce v Brně, vyšle zaměstnavatel do Ostravy. Rozhodně o ni nejde, když cestujete z bydliště do zaměstnání a zpět.

„Pokud je místo výkonu práce v pracovní smlouvě konkretizováno na adresu sídla či provozovny zaměstnavatele, je pak pracovní cestou každá cesta mimo toto pracoviště, a to i v rámci stejné obce,“ upřesňuje právník Oldřich Choděra.