Platit hotovostí vychází z módy

Podaří-li se jim ještě víc zvětšit pohodlí lidí a odbourat strach z podvodů, útrata bude dál růst a promazávat celý karetní koloběh, který se dnes týká prakticky každé peněženky několikrát za týden.

"Platit penězi je velmi neefektivní," tvrdí Bruno Carpreau z MasterCardu. S americkým McDonaldem vymýšlí plán, jak zkrátit fronty a vyrobit bezkontaktní kartu - zákazník ji jen přiblíží k terminálu, ozve se pípnutí a pak stačí jen potvrdit PIN.

"Zrychlení plateb jim zvedne obrat o dvě až tři procenta, což u obra jako McDonald's znamená zásadní věc," uvedl Carpreau během veletrhu platebních karet v Paříži. Tam se sjeli hlavní hráči karetního byznysu a probírali nové metody, jak plastové peníze víc rozšířit mezi lidi.

V Česku bude ke konci roku v oběhu téměř sedm milionů karet, přes které proteče přes 400 miliard korun. Většina těchto peněz stále putuje přes bankomaty, ale vzrůstá význam bezhotovostních plateb, kdy se prodavač ani zákazník s penězi vůbec nesetkají. Za uplynulý rok přibylo v Česku přes pět tisíc obchodů, kde lze platit kartou.

V západní Evropě jde podle statistik MasterCardu přes kartu kolem patnácti procent veškeré útraty v obchodech. U benzinových pump je to celá třetina. Tímto směrem míří i Česko. "Přesouvá se pozornost od hotovosti k bezhotovostním platbám. Lidé přišli na to, že komfort je zajímavý," uvádí Miloslav Křečan z kartového úseku České spořitelny.

Z každé takové útraty obchodník platí bance poplatek několik procent, ale vzhledem k rozmachu a tlaku na používání platebních karet platí pravidlo, že kdo karty přijímá, má víc zákazníků. Ti také většinou utratí víc peněz, na čemž celé odvětví funguje. Ve velkých obchodech se také sníží náklady na ozbrojené doprovody a další manipulaci s bankovkami a mincemi.

V Česku jde bankám zatím hlavně o to, aby lidé karty používali. Ale například v Británii už jsou o krok dál. Lidé mají v peněžence několik karet a banky mezi sebou hrají černého Petra, která z karet zůstane v peněžence a kterou klient vytáhne. Visa proto v Paříži přišla s novinkou: každý ať si design karty navrhne podle vlastní libosti. "Tuhle fotografii mám rád, a proto budu rád v obchodě vytahovat právě tuto kartu," uvádí příklad spoluautor projektu Nick Stammers.

Svět karet je plný novinek

Díky čipům, které začínají na své karty dávat i české banky, se do budoucna otevírá řada příležitostí. Ve světě se rozbíhá další kolo, kdy lze s kartou dělat úplně nové kousky, než jen platit.

"Čip je cesta, abychom si udrželi důvěru lidí. Díky němu se zvedá bezpečnost i příležitost pro nové obchody," uvádí viceprezident MasterCard Pascal Dufour. Na čip se vejde daleko větší množství informací, proto lze do karet například naprogramovat slevy podle toho, kde zákazník nakupuje.

Data nelze ani zkopírovat tak, jak se o to podvodníci pokoušejí u magnetických karet , například kopírováním karet u bankomatů, s čímž měla letos problémy Česká spořitelna. "Doufám, že má příští karta už bude jen s čipem a bez magnetického proužku," uvádí Claire Chufflebothamová z firmy NCR, která vyrábíi pro Česko a jejíž strategií je magnet zcela "vymýtit".

Některé firmy věří, že přes čipové karty lidé budou jednou ovládat i svůj účet na počítači. "Internetové bankovnictví dnes už není chápáno jako bezpečné kvůli tomu, že do počítače se vám mohou přes internet dostat různé viry," uvádí Per Skygebjerg, viceprezident švédské firmy Todos, která chce do pěti let získat pro svou technologii přes sto milionů lidí. Nabízí bankám malé "čtečky" karet za deset dolarů, které spolu s kartou vyrobí klientům pro každou internetovou či telefonní transakci nový, jedinečný kód.