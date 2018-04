Platit kartou ano, ale pozor na sankce

, aktualizováno

Už se vám někdy stalo, že se váš účet dostal do debetu, přestože nemáte od banky povolený kontokorent? Nečekaně do minusu vás mohou dostat poplatky za vedení účtu, ale i platba kartou u obchodníka. V každém případě vám toto nepovolené překročení limitu banka pěkně spočítá. Ptáte se, jak je to možné?