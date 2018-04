Platit kartou přes internet nemusí být hazard

Zeptáte-li se kterékoli banky na bezpečnost nákupu zboží či služeb v ne příliš bezpečném prostředí internetu klasickou platební kartou , můžete očekávat vždy stejnou reakci. Upozorní vás, že takový nákup sice umožňují (aby ne, když je tato služba po celém světě tak oblíbená), avšak vystavujete se díky němu riziku pozdějšího zneužití vaší karty.

Typy zabezpečení platebních karet naleznete ZDE

Některé banky (například Komerční banka) vám pro vaše bezpečnější nákupy on-line nabídnou využít několika typů zabezpečení, či jejich kombinaci. Obecným omezením zneužití platební karty je nastavení limitu čerpání prostředků za konkrétní období (denní, týdenní limit).

Jakými kartami mohu platit po internetu?

Většinou banky umožňují klientovi platit za zboží objednané na internetu pouze embosovanými kartami (KB, ČSOB, Union Banka atd.). Přitom vaše karta musí být pro tuto službu odblokovaná. Některé banky blokují nové karty automaticky (například Union Banka), jiné naopak. V případě, že získáte zablokovanou kartu pro internetové transakce, je nutné požádat banku o její odblokování. Na trhu existují banky které vám nákup na internetu, z důvodu nízké bezpečnosti, neumožní vůbec. Mezi tuto menšinu patří v současné době například Raiffeisenbank (ještě letos by však měla uvést na trh virtuální kartu).

Virtuální karta

Právě z důvodu nízké bezpečnosti využití standardních platebních karet k platbám po internetu již některé banky nabízí speciální platební karty, které jsou určeny výhradně k nákupům na internetu (tzv. e-commerce transakce) a zaručují uživateli maximální bezpečnost. Jedná se o tzv. virtuální kartu. Virtuální proto, že se nejedná

Doporučení pro placení kartou na internetu 1/ Plaťte pouze na serverech, které znáte, které mají vybudované jméno na trhu, a kterým věříte 2/ Pokud odesíláte údaje o platební kartě, vždy si zkontrolujte, zda budou zaslány jedním z bezpečnostních protokolů 3/ Hodláte-li využívat tuto službu častěji, určitě si pořiďte virtuální kartu, nebo nakupujte prostřednictvím jednoho z bezpečných platebních systémů

o standardní plastikovou platební kartu, ale pouze o několikamístné číslo platební karty. Přitom nedílnou součástí karty není, jak je zvykem u klasických karet, PIN, ale tentokrát třímístný kód.

Především virtuální karty, kterých bude v budoucnu stále přibývat, budou využívat výše zmíněných zabezpečení. Komerční banka například nabízí klientovi, v souvislosti se svou kartou E – CARD, na výběr mezi oběma typy zabezpečení včetně jejich kombinace.

Obecným omezením zneužití platební karty je nastavení limitu čerpání prostředků za konkrétní období (denní, týdenní limit). Velice praktickou se v tomto případě jeví pružnost, s jakou se ke změnám limitu staví eBanka. Budete-li chtít ochránit svou kartu po každé on-line platbě snížením výše čerpacího limitu, pak jednoduše zkontaktujete eBanku, která provede tuto operaci oproti ostatním bankám velice promptně. Snížení limitu je provedeno okamžitě, zvýšení trvá jeden, maximálně dva dny. Navíc máte možnost tak učinit nejen osobně na pobočce, jak bývá zvykem u klasických karet, ale také telefonicky, nebo přímo na stránkách eBanky.

V současné době jsou na trhu dvě základní virtuální karty. Jednu nabízí Komerční banka a jedná se o platební kartu E – CARD, druhou pak banka eBanka – EC/MC Internet CARD. Pokud je chcete získat, je nutné, abyste měli minimálně zřízený účet u příslušné banky. Komerční banka vám dokonce virtuální kartu vydá až ke klasické kreditní kartě.

Ani virtuální karty vám však nebudou poskytovány zadarmo. V následující tabulce máte možnost porovnat poplatky, které v souvislosti s používáním jednotlivých karet zaplatíte:

Typy poplatků Platební karty určené k nákupům po internetu E - CARD Komerční banka INTERNET CARD eBanka Vydání karty zdarma zdarma Roční vedení karty k účtu 65 Kč 150 Kč Platba v tuzemsku i v zahraničí zdarma zdarma Znovuvygenerování údajů o kartě 130 Kč 150 Kč Blokace karty 150 Kč 200 Kč Odblokování karty 65 Kč 50 Kč Žádost o změnu limitu 50 Kč zdarma Platnost karty 3 roky 2 roky

Také konkurenti virtuálních platebních karet zajišťují bezpečné nákupy

Konkurenci tomuto platebnímu instrumentu tvoří mikroplatební systém v podobě tzv. elektronické peněženky I LIKE Q (poskytovatelem je firma Villusion). I LIKE Q je transakční internetový systém, který používá elektronickou (virtuální) měnu Q. Ta je svázána s českou korunou (1 Q = 1 haléř, potažmo 100 Q = 1 Kč), přičemž peněženku je možno plnit i vybírat přes speciální účet I LIKE Q, který spravuje eBanka. Elektronická peněženka je velice praktická, protože ji můžete použít nejen pro nákup zboží, ale i pro přístup na placenou službu či získávání odměn. Nezanedbatelnou výhodou je bezesporu fakt, že veškeré služby (kromě směny Q na Kč), které elektronická peněženka nabízí, jsou zdarma.

Bezpečnost vašich plateb prostřednictvím I LIKE Q je zajištěna jednak dvěma hesly a jednak tím, že v peněžence máte vždy jen tolik peněz kolik potřebujete a chcete. Co do stupně bezpečnosti je I LIKE Q srovnatelná s bankovními standardy.

Další konkurenci internetovým platebním kartám představuje také Citiconnect (dříve Juicepay), jejíž poskytovatelem je, jak název napovídá, Citibank. V tomto případě zadáváte údaje o své platební kartě pouze na zabezpečené stránce Citibank, která tvoří jakousi vysoce bezpečnou bránu mezi vámi a obchodníkem. Tato brána využívá zabezpečení SSL. Obchodník tentokrát vůbec nemá přístup k datům, která do formuláře zadáte, obdrží od Citibank pouze potvrzení o výsledku vaší autorizace.

Za vysoce bezpečné lze považovat také platby realizované díky platebnímu systému eBanky. Tento systém vám umožní provádět platby za zboží, objednané na internetu, formou platebního příkazu. Platby jsou tak bezpečné proto, že probíhají prostřednictvím systému samotné banky a jsou realizovány až po doručení zboží do vašich rukou. Do té doby je částka, připravená k platbě, na vašem účtu blokována.

Zneužívání on-line plateb není pouze českým problémem

Bohužel u nás dosud neexistuje žádná plošná statistika, která by se orientovala na podvody spáchané na základě této problematiky. Sami obchodníci většinou uvádějí velice nízký podíl podvodných akcí, nicméně někteří z nich přiznávají až dvacet procent.

Nákup prostřednictvím internetu je po celém světě velice oblíbené. S masovostí využívání této služby však narůstá i případů jejího zneužívání. Opravdu velká pozornost je této problematice věnována ve Spojených Státech, kde již dva roky existuje jistá složka FBI, která se nazývá „Internet Fraud Complaint Center“. Sem mají lidé možnost cíleně nahlásit incidenty, při kterých byl spáchán trestný čin prostřednictvím počítače na což pak úřady přímo reagují.

Používáte při platbách on-line některý druh zabezpečení, nebo platíte za objednané zboží naostro? Podělte se s námi o váš názor.