Platit přes web bude snazší

V pokročilém stadiu je Komerční banka a ČSOB. "Už jsme ve fázi testování," říká šéf rozvoje platebních karet v Komerční bance Ladislav Hozák. "Poslední plán mluví o tom, že od 1. července bychom měli začít napojovat obchodníky," říká Milan Tománek z ČSOB.

Internetových obchodů, které byly v Česku schopné přijímat platby kartou, je dosud jako šafránu. Až na občasné výjimky totiž nebyl nikdo, kdo by jim zprostředkování těchto plateb umožnil. "Jednání byla spousta, lidé z banky to vždy odmítli, že placení po internetu jim přináší více starostí než užitku," říká Jan Hanuš z Expres Stores.

To se má nyní změnit. České banky nyní chtějí být k obchodníkům vstřícnější, zároveň se situace mění se vstupem země do Evropské unie. "Visa přiřadila Česko na seznam členských států, budeme tedy přijímat i majitele obchodů a webových stránek z vaší země. Je to otázka týdnů," potvrdil zástupce firmy CCBill, která zprostředkovává platby na internetu.

Dobrá zpráva to je i pro majitele karet, kteří chtějí nakupovat v zahraničí. Někteří obchodníci a zprostředkovatelé totiž nechtěli v tuzemsku vydané karty přijímat. "Vždy záleží především na frekvenci výskytu podvodných operací s kartami z daného státu," uvedl reprezentant firmy iBill na dotaz, zda tento karetní procesor přestane s téměř automatickým zamítáním plateb provedených kartami vydanými v tuzemsku.

I nadále však nebudou mít k internetu přístup všechny karty. Záleží totiž také na tom, kdo kartu vydal a jaké u ní nastavil podmínky. Některé karty, hlavně základní neembosované (bez reliéfu), jsou pro platby po internetu či po telefonu blokované. Tím se banky preventivně zbavují komplikací a případných sporů ohledně zneužití karty. Navíc zatím byla masová veřejnost podle bankéřů k placení po internetu a k prozrazování detailů o své kartě značně podezíravá.

"Skutečností je, že my se jako obchodníci vůbec k číslům karet nedostaneme, vše probíhá přímo mezi bankovními účty," říká Petr Král z Inet Shops. "Karty přijímáme už několik let a s žádnými podvody jsme se nesetkali."

V současnosti jsou vzhledem k malému počtu vybavených obchodů, ale i embossovaných karet, nejběžnějším způsobem placení na internetu dobírka a převod z účtu. "Karty představují asi jen pět procent z transakcí, ale jejich podíl výrazně roste," dodává Petr Král. V to doufají i banky. Nyní chtějí podporovat hlavně nákupy v rámci jejich stáje "ověřených obchodů". Pak totiž všechny příjmy z takového nákupu zůstávají v bance, která na každé transakci přes virtuální terminál vydělává na poplatcích. Kolik přesně banky strhnou obchodníkům v novém režimu plateb po internetu, není jasné. Pravděpodobně však více než v kamenných obchodech, kde se srážky pohybují až do výše čtyř procent.





Jak platit bezpečněji kartou na internetu



Údaje o kartě



* používejte vlastní počítač

* zadávejte až při vlastním placení, ne dříve

* plaťte jen při zabezpečeném připojení (ikona zámku v prohlížeči)

* neposílejte údaje o kartě e-mailem, když tak po částech

* speciální internetové karty lze zamykat, nastavovat limity



Výběr obchodu



* dobrá zkušenost přátel je cenným doporučením

* zveřejňuje adresu, ne jen poštovní schránku

* uvádí kontakt, například telefonní číslo

* odpovídá na dotazy

* má reklamační řád, jasné poplatky

* chrání osobní údaje zákazníků

* ceny jsou reálné

