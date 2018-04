Platíte poplatky za výpis, který nedostáváte? Službu reklamujte

Na otázky čtenářů odpovídá František Klufa, který působí jako finanční arbitr České republiky, na jeho úřad se mohou obrátit ti, kdo nejsou spokojeni s postupem banky. Pomoc finančního arbitra je bezplatná, požádat o ni může kdokoli.

Dotaz: Mám u banky otevřený účet v eurech, měl jsem tam pár eur, postupně mi banka strhávala poplatky, až tam nezůstalo nic. Pak stále strhávala až do minusu, a ještě sankčně úročila. Na můj podnět, aby to zastavila a výpisy nezasílala, však sdělila, že nejprve musím záporný zůstatek uhradit a potom teprve zasílání výpisů zastaví.

Ke konci roku se banka dotazovala na ověření zůstatku účtu, já jsem s jeho výší nesouhlasil. Odpověď z automatického mailu zněla: "Čekejte, až se někdo ozve." Do dnešního dne se tak nestalo. Postupovala banka správně? Co mohu dělat dál?

Odpověď: Záleží na znění smlouvy a obchodních podmínek, respektive na ceníku, ze kterého odúčtování poplatků vychází. V těchto dokumentech by mělo být uvedeno, za co a v jaké výši banka poplatky odečítá, rovněž tak podmínky ukončení smluvního vztahu. Pokud banka toto porušila, podejte reklamaci a pak se můžete obrátit na naši kancelář.

Dotaz: V obchodním domě jsem platil kartou a po provedení platby byla karta znehodnocena magnetickým polem, sloužícím k odstranění bezpečnostních štítků.

V bance mi řekli, že musím platit poplatek 250 korun za nový PIN a 250 korun za vydání nové karty. Ale tento poplatek je uveden pouze v případě ztráty nebo odcizení platební karty. Ani jeden zmíněný případ u mě nenastal. Proto nechci tento poplatek platit. Jak mám proto, prosím, postupovat dále?

Odpověď: Pokud poplatek není uveden v sazebníku banky a výměna platební karty není ani ošetřena v obchodních podmínkách, podejte u banky reklamaci.

Jestli nebude vyřízena ve váš prospěch, můžete poté do naší kanceláře zaslat návrh na zahájení řízení. Pokud došlo k poškození platební karty obchodníkem, měl jste s ním sepsat škodní protokol a škodu (poplatky) následně vymáhat přímo na něm.

Dotaz: V červnu jsem ukončila pracovní poměr v bance, kde jsem byla nucena v době pracovního poměru mít zřízen zaměstnanecký účet. Před pár dny mne kontaktoval její pracovník s tím, že mi byl automaticky zaměstnanecký účet převeden na běžný účet. O tom jsem však nevěděla.

Banka mi také sdělila, že mám na běžném účtu debetní zůstatek (za vedení účtu 50 korun měsíčně a za výpisy 20 korun měsíčně, tyto jsem však nikdy neobdržela) ve výši 2 677,27 koruny. Abych tento účet mohla zrušit, uhradila jsem celou dlužnou částku. Bylo toto vymáhání dluhu ze strany banky odůvodněné, nebo mohu požadovat vrácení této částky?

Odpověď: Záleží na tom, co bylo uvedeno ve smlouvě k zaměstnaneckému účtu, jaký je postup banky při zrušení tohoto účtu. To, že banka požadovala uhradit veškeré dluhy, aby mohl být účet zrušen, je ze strany banky oprávněné (je to rovněž uvedeno v podmínkách k běžnému účtu), ale to, že jste neobdržela výpisy z účtu, v pořádku rozhodně není.

Můžete podat reklamaci v bance, pokud vám nebude vyhověno, můžete zaslat návrh na zahájení řízení do naší kanceláře.