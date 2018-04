Platných smluv se změny nedotknou

Když je něčeho moc, stane se vůči tomu člověk imunní. To může platit i o reklamách na stavební spoření, které se na lidi valí ze všech stran. Tentokrát však není imunita na místě. Naopak všichni, kdo hospodaření s penězi rozumějí, se shodují: kdo o stavebním spoření uvažuje, neměl by ve vlastním zájmu váhat a smlouvu založit. A ten, kdo už ji má, by měl prověřit, zda ji nelze změnit nebo založit souběžnou smlouvu, aby výhodných podmínek, které dosud platí, mohl využít po delší dobu.

C o je jisté

Mám si uzavřít novou smlouvu a ukončit tu starou? Dotknou se navrhované změny nějakým způsobem stávajících smluv, napadne lidi, kteří se již stavebnímu spoření upsali. „Z návrhu novely je zřejmé, že podmínky spoření pro již uzavřené smlouvy i smlouvy, založené ještě do konce roku, se budou řídit dosavadními předpisy po celou dobu platnosti smluv,“ říká Zdenka Blechová ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Nejcitelnější změnou, která se chystá, je snížení státní podpory z maximálních 4500 korun na 2400 korun. Vyplatí se tedy projít stávající smlouvy o stavebním spoření a zvážit, jestli na ně rodina nemůže dávat víc peněz a čerpat státní podporu v plné výši. Podpora se vyplácí každému jen jednou, maximum získává každý včetně dětí do 15 let, pokud ročně naspoří 18 000 korun. Když má rodina k dispozici více než 18 000 korun ročně, je vhodné vklady rozložit na několik smluv, a získat tak více státních podpor.

V ariantou je založení souběžné smlouvy

Další možností, jak využít stávajících lepších podmínek co nejdéle, je založení další, souběžné smlouvy. Každý může mít tolik smluv, kolik chce, na něž stačí spořit tak, jak si sjednal ve smlouvě se spořitelnou. Pokud má klient více smluv, může si vybrat, na kterou z nich bude čerpat podporu státu a během spoření rozhodnutí změnit. Konkrétně člověku, který spoří například už čtvrtý rok a v příštím roce by zakládal stejně další smlouvu, se vyplatí uzavřít ji ještě do konce roku s tím, že nárok na státní podporu zruší na stávající smlouvě a převede ho na novou smlouvu. Na té by měla zůstat po celou dobu spoření podpora státu ve výši, jakou má dnes. Tím si „zajistí“ výhodnější podmínky spoření po delší dobu. I tento krok je však třeba dělat s rozvahou. Kdo by chtěl ze stávající smlouvy brát úvěr, mohl by si změnou smlouvy zkomplikovat jeho přidělení.

Jak změnu čerpání podpory provést? Celkem jednoduše vyplněním jednoduchého změnového formuláře, stačit by měla i žádost, kterou spořitelně zašle ve formě dopisu.

S pořit se dá dlouho

Máte problém se stavebním spořením, nebo jen hledáte více informací o tomto produktu? Navštivte naši on-line poradnu.

Kdo chce jen spořit a rozhodne se založit novou smlouvu do konce roku, vyplatí se mu předem zvážit, jak vysokou cílovou částku, což je součet naspořených peněz a případného úvěru, si vybere. Taktické je zvolit co nejvyšší cílovou částku a spořit ji pozvolně podle dosud platných, výhodnějších podmínek co nejdelší dobu, třeba deset let. „Zatím není předpisy stanoveno, jakou nejdelší dobu může cyklus stavebního spoření trvat,“ potvrzuje tisková mluvčí Stavební spořitelny Komerční banky Hana Vaněčková. „Klient může spořit až do výše sta procent cílové částky, ale musí dbát na to, aby ji takzvaně nepřespořil,“ doplňuje tisková mluvčí Pavla Paseková z Českomoravské stavební spořitelny. Například spořitelna Wüstenrot už zvýhodňuje klienty, kteří spoří delší dobu. Čím déle spoří, tím vyšší bonus z úroků získávají. Pokud nežádají o úvěr, získají po 7 letech spoření navíc 40 procent z celkových úroků.

Kdo už smlouvu má, může také požádat o navýšení cílové částky, ale neobejde se bez souhlasu stavební spořitelny. V současné době omezily všechny spořitelny možnost navyšování cílových částek pro starší, lépe úročené smlouvy.

S mlouvu pro děti raději do konce roku

Chcete vědět, kde nejrychleji získáte úvěr ze stavebního spoření? Kam pro úvěr ZDE .

Do spořitelny by se zájemci o spoření měli vypravit co nejdříve hned z několika důvodů: kromě snížení státní podpory také kvůli prodloužení cyklu spoření z pěti na šest let a odebrání státní podpory dětem do 15 let. Dosud mají „dětské smlouvy“ stejná zvýhodnění jako smlouvy s dospělými, spořitelny jim často ještě navíc přiznávají slevu ze vstupních poplatků. Proto se vyplatí uzavřít pro děti smlouvu do konce roku, protože pokud bude platit nový zákon v navrhované podobě, ztratily by dětské smlouvy hodně na atraktivitě. Spořitelny na připravované změny už čile zareagovaly a nabízejí nyní dětským klientům další různé výhody a slevy. K tomu, jak budou lákat malé klienty po novém roce, se odmítají konkrétněji vyjadřovat s tím, že navrhovaná novela zákona ještě nemusí mít konečnou podobu.

S tavební spoření zůstane výhodné

I po změně podmínek zůstane stavební spoření stále velmi výhodné. „Předpokládáme, že bude mít i po úpravě státní podpory vyšší výnosnost, než jakou nabízejí současně běžně dostupné finanční produkty na trhu, totiž šest procent,“ říká tisková mluvčí Českomoravské stavební spořitelny Pavla Paseková. Zároveň však dodává, že přesná čísla budou známa až po definitivním přijetí novely zákona. Při nízkém riziku, které je s investicemi do stavebního spoření spojeno, je v současnosti šest procent velmi slušný výnos.

Víte, jak uzavřít dobrou smlouvu o stavebním spoření? Jaká je podoba stavebního spoření v zahraničí? Kde získáte úvěr ze stavebního spoření nejrychleji? Čtěte ZDE.

Máte už uzavřenou novou smlouvu? Co si myslíte o připravovaných změnách ve stavebním spoření? Těšíme se na vaše názory!