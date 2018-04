Plaťte jednu půjčku místo několika

Konsolidace krok za krokem

1. Nejprve si udělejte přehled o tom, komu platíte a kolik a zejména, kolik vám ještě zbývá doplatit. Nelze jen jednoduše od původního úvěru odečíst dosud zaplacené splátky. Ten, kdo vám půjčil, si účtuje poplatky a přidává úroky. Aktuální informaci o dlužné částce byste měli najít na posledním výpisu, který vám věřitel poslal. Pokud výpisy nedostáváte (třeba u některých forem splátkového prodeje), kontaktujte věřitele a zeptejte se, jaká je právě teď dlužná částka.

2. Podívejte se do původní smlouvy, kde je napsáno, za jakých podmínek můžete úvěr splatit předčasně. Ne vždy je možné splatit pouze to, co aktuálně dlužíte, zvláště nebankovní instituce mnohdy trvají i na splacení očekávaných úroků.

3. Vyčíslete celkovou částku, kterou je třeba doplatit.

4. Obraťte se na společnost, u které chcete své úvěry konsolidovat. Nechte si spočítat, jaké by byly nové splátky a na jak dlouhou dobu. Na jednání s sebou vezměte kromě osobních dokladů i stávající úvěrové smlouvy.

5. Nová banka bude posuzovat vaši schopnost splácet, takzvanou bonitu. Budete k tomu potřebovat potvrzení o příjmech od svého zaměstnavatele, podnikatelé daňové přiznání. Bonita se posuzuje aktuálně.

"O konsolidaci by se tak měli zajímat třeba ti, kdo mají pocit, že se firmě, ve které pracují, nedaří, a tak by mohli být ohroženi výpovědí, nebo ženy, které plánují nástup na mateřskou dovolenou. Až se jim příjem sníží, mohli by mít se získáním konsolidované půjčky problém," vysvětluje Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank.

6. Mezitím musíte obejít věřitele a s každým si domluvit ukončení smlouvy. Nová banka vám s administrativou pomůže, ale závěrečný podpis musíte nakonec udělat sami.

7. Když je vám konsolidovaná půjčka schválena, banka nebude posílat peníze na váš účet, ale rozešle je přímo vašim dosavadním věřitelům. Každému, kolik mu patří.

8. Potřebujete-li hotovost, banka vám může půjčit i něco navíc, záleží na tom, kolik jste schopni splácet.

Menší splátky, ale zaplatíte víc

Kdyby to bylo jen takhle jednoduché, všichni dlužníci by už dávno měli konsolidaci, spláceli by méně, rodinné rozpočty by se nehroutily a vše by bylo růžové. Proč tedy není?

– Konsolidaci banka povolí jen tomu, kdo zatím všechny své dosavadní závazky splácí bez problémů. Pokud se tedy obracíte na banku až ve chvíli, kdy jste již občas nezvládli poslat splátku původních úvěrů, budete mít smůlu. Banky kontrolují vaši splátkovou minulost.

"Klient vyplňuje prohlášení o tom, že své dosavadní závazky řádně a včas splácí. Kromě toho banka nahlíží i do registrů klientských informací, kde by se problémy se splácením objevily," uvádí Martina Lambert z LBBW Bank.

– S konsolidací je spojeno to, že si na všech dosavadních úvěrech musíte vyřídit předčasné splacení. Ne že by to bylo pekelně složité, ale pro mnohé lidi je to nepříjemná administrativa, přes kterou se nepřenesou.

– Budete sice splácet méně, zato delší dobu, celkový účet tedy naroste. Platí přitom úměra: čím nižší splátka, tím delší doba a tím víc celkově zaplatíte.

Příklad Klient, který chce splatit úvěry v celkové hodnotě 111 000 korun může platit:

4 509 korun po dobu 30 měsíců, celkem 135 270 korun

3 593 korun po dobu 40 měsíců, celkem 143 720 korun

2 606 korun po dobu 60 měsíců, celkem 156 360 korun

2 105 korun po dobu 84 měsíců, celkem 176 820 korun

Co rozhodně konsolidace není

Pozor však při výběru. Ve finančních kruzích se stala konsolidace módním slovem. Když vám nabídnou půjčku, abyste měli na současné splátky není to konsolidace. "To je spíš vytloukání klínu klínem a hrozí to zapadnutím do dluhové spirály," varuje Lucie Vrbková v knize Už nikdy dlužníkem.

Volnější podmínky nabízejí nebankovní společnosti. Nevadí jim zápis v registru dlužníků, mnohdy dokonce ani exekuce. Cena za vstřícnost je však docela vysoká – požadují zástavu nemovitostí.

Když do podobné půjčky půjdete třeba kvůli úvěrům za 200 000 korun, riskujete, že když nebudete platit včas, přijdete o svůj byt či dům. Navíc se předem ani nedozvíte potřebné podrobnosti, třeba na www.poctivapujcka.cz jsme se pídili po přesných podmínkách půjčky.

Kromě proklamací na téma "bez poplatků" či "odhad zdarma" jsme se nedozvěděli nic konkrétního. Víc prý až po odhadu hodnoty nemovitosti. Ovšem komu by se chtělo pustit si do domu odhadce firmy, která předem nechce sdělit podmínky obchodu?

příklad konsolidace Klient má kontokorent 20 000 korun. Každý měsíc ho téměř plně vyčerpá, srovná ho vždy další výplatou.

Využil kreditní kartu. Splácí na ni 1 500 korun měsíčně, celkový dluh je 15 000.

Na splátky si koupil lednici. Zbývá mu zaplatit 8 000 korun, měsíční splátky jsou 1 000 korun.

Na úvěr má ještě auto. Měsíčně platí 3 400 korun a zbývá 68 000 korun.



Měsíčně splácí 5 900 korun (+ kontokorent), celkem dluží 111 000 korun. Má tyto možnosti:

GE Money Bank

60 měsíců x 2 606 Kč = celkem 156 360 Kč

LBBW Bank

60 měsíců x 2 473 Kč = celkem 148 380 Kč

Raiffeisenbank

60 měsíců x 2 464 Kč = celkem 147 840 Kč



Poznámka: uvedeny banky, které nabízejí speciální produkt na konsolidaci půjček, individuálně se lze domluvit v kterékoli bance

Zdroj: webové kalkulačky bank