Plaťte přes internet bezpečně!

V několika posledních letech se stále více rozmáhá fenomén nákupů přes internet. Tento trend se nevyhýbá ani České republice a po vcelku úspěšném loňském roce předpovídají odborníci českým internetovým obchodům v letošním roce další razantní nárůst tržeb.

Placení přes internet ovšem není tak jednoduché a hlavně bezpečné, jak nám mnozí internetoví obchodníci namlouvají. Pokud se totiž některé údaje (především číslo platební karty a doba platnosti) dostanou do nesprávných rukou, může podvodník během krátké doby Váš účet notně „provětrat“. Banky v ČR totiž za takovéto zneužití platební karty neručí, což znamená, že pokud někdo Vaši kartu zneužije, budou Vám prostředky z účtu strženy. Vy potom můžete transakci reklamovat - ovšem tento proces je zdlouhavý a jeho výsledek je leckdy nejistý. Jiná praxe je v USA, kde klient ručí za zneužití karty do výše 50 USD a zbytek odpovědnosti přebírá banka. U nás je v současné době připravován tzv. zákon o bezhotovostním platebním styku, který má zakotvit spoluúčast klienta do výše 150 EUR.

I přes nebezpečí ale objem nákupů přes internet roste a proto se snaží i banky a internetové obchody o zajištění co nejvyšší bezpečnosti platebních transakcí. Kromě pasivních opatření, jakými jsou doporučení a poučení ze strany bank, se na českém internetu rozvíjí i několik systémů, které mají bezpečnost transakcí zajistit. Mezi nejrozšířenější služby patří:

Platební systém eBanky

Pro použití tohoto systému placení přes internet je nutné, aby zákazník měl v eBance účet. Tento platební systém musí samozřejmě podporovat i internetový obchodník (v současné době se jedná o 164 firem). Peněžní transakce poté proběhne mezi Vaším účtem a účtem obchodníka a banka slibuje vyřízení platby do pěti minut. Obchodník tak může téměř bezprostředně po zaplacení zboží expedovat. Jedinou nevýhodou tohoto systému tak zůstává to, že je přístupná jen klientům eBanky. Kromě tohoto platebního systému nabízí eBanka svým klientům od počátku dubna také možnost zablokování karty pro transakce přes internet. Výhodou je, že blokaci lze zrušit před nákupem a po nákupu ji opět obnovit, i když je zde určité časové prodlení a služba je také zpoplatněna (blokace je zdarma, odblokování stojí 50 Kč).

Juicepay

Juicepay je služba nabízející internetovou platební kartu, kterou poskytují společnosti Eurotel a Citibank. Registrace je zdarma a klient nemusí ani později platit žádné poplatky. Jedinou podmínkou je, aby měl účet vedený u jakékoli banky v ČR. Při placení kartou se nakupující proklikne na speciální zabezpečenou stránku kde transakci zadá. Na svém juice účtu můžete nastavit i automatické udržování zůstatku – pokud zmocníte Citibank k inkasu z Vašeho běžného účtu (vedeného u jakékoli banky).

SET

SET je komunikační protokol, který byl vyvinut pro zajištění bezpečnosti plateb kartou přes internet pomocí šifrování, digitálního podpisu a digitálních certifikátů. Nutností je, aby zákazník i obchodník využívali speciální software. Při platbě si vymění programy zákazníka i obchodníka své certifikáty a ověří tak navzájem svou totožnost. Platební příkaz s citlivými údaji je potom zašifrován tak, že si jej může přečíst jen banka a ne obchodník. Banka potom operaci buď autorizuje a obchodník může odeslat zboží, nebo je operace zamítnuta a z obchodu sejde. V důsledku přísného oddělení informací určených pro obchodníka a pro banku patří tento systém v současnosti k nejbezpečnějším, bohužel je ale využíván jen Komerční bankou a velmi skromným počtem jejích klientů.

I like Q

Elektronická peněženka „I like Q“ je určena zvláště pro placení malých částek, tzv. mikroplateb. Uživatelé si mohou do elektronické peněženky posílat peníze z jakékoliv české banky a následně v elektronické měně Q (100 Q = 1 Kč) platit na internetových serverech. Účastníci systému I like Q mohou také „kvéčka“ vydělávat a následně je směnit za koruny – to v případě, že jim například za vyplnění ankety převede na jejich účet určitou sumu „kvéček“ internetový server. Samozřejmostí je i zpětná konverze vašich Q zpět na koruny. Hlavní výhodou systému je naprostá anonymita, nejsou požadovány žádné údaje týkající se Vaší osoby – musíte zadat pouze login jméno, heslo a bezpečnostní heslo. Pro případ dodávky zboží do domu tedy zadáváte adresu až na stránkách obchodníka.

Klasická platba platební kartou

Tato transakce probíhá ve většině případů tak, že zákazník vyplní do objednávkového formuláře kromě specifikace požadovaného zboží také své jméno, adresu a informace o platební kartě (tedy její číslo a datum platnosti). Vyplněný formulář poté odešle buďto v elektronické podobě nebo třeba faxem. Bezpečnost platby se dá zvýšit kombinací odeslání dat elektronickou cestou a potvrzení transakce faxem, kde je také podpis. Tento způsob placení přes internet je ale pravděpodobně tím nejnevhodnějším, který můžete zvolit. Při platbě totiž musíte spoléhat pouze na solidnost obchodníka a doufat, že Vámi zadané údaje nebudou nikterak zneužity. Riziko hrozí například i při placení kartou v restauraci, kde si číšník může jméno a číslo karty opsat a potom jí použít k placení. Určitou výhodu v této oblasti mají držitelé kreditních karet v USA, kde klient schvaluje transakce vždy po určité době (například vždy jednou za měsíc). Pokud nějakou transakci neschválí, není mu odečtena z účtu a je zahájeno reklamační řízení.

Jednoduchý profil jednotlivých instrumentů poskytuje následující tabulka (nejméně příznivé hodnocení je jedna hvězdička).

Způsob platby Bezpečnost Možnost použití (flexibilita) Rozšířenost Klasická platba platební kartou * *** ** Platební systém eBanky *** * *** Juicepay *** * * SET *** * * I Like Q *** ** **

Ke zvýšení bezpečnosti veškerých transakcí, kde není karta fyzicky přítomna, má posloužit i nedávné opatření asociací Europay Int. A VISA Int.. Jedná se o transakce jako je poštovní objednávka, telefonická objednávka nebo právě transakce uskutečněné prostřednictvím internetu (pokud není použit protokol SET). V těchto případech bude muset zákazník uvést ještě další třímístné číslo (poslední tři číslice z čísla vytištěného na zadní straně podpisového proužku) a bez něho není možné od 1. dubna uvedené transakce realizovat. Účinnost tohoto opatření je ale značně omezená – právě proto, že při předávání tohoto kódu jiné osobě hrozí stále stejný způsob zneužití. Toto opatření zamezí pouze zneužití karty podvodníkem, který získá číslo Vaší karty například ze ztracené účtenky, kde kód uveden není.

Náhledem do budoucnosti je novinka ve světě internetových plateb, kterou představila koncem února asociace Europay Int., když přizpůsobila pro použití čipové karty Eurocard-MasteCard mobilní telefon Motorola Timeport. Stačí kartu jednoduše do telefonu zasunout a pak už jen vyslat platbu sítí GSM. Tento projekt bude poprvé uveden do provozu ve Francii, kde byl také vyvinut, koncem letošního roku. V jeho neprospěch hovoří bohužel především to, že jej prozatím bude možno využívat jen s jedním typem telefonu a jeho masovější využití je prozatím otázkou budoucnosti.

Jaké máte zkušenosti s nakupováním přes internet? Jsou důvodem, že jste ještě přes internet nenakupovali, obavy z nedostatečné bezpečnosti těchto transakcí, nebo se jedná jen o určitý konzervatismus?