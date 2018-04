Čtvrtina lidí dostane letos odměny. Podle pozice od osmi do 179 tisíc

Finanční odměny letos podle průzkumu společnosti Profesia. cz dostane 28 procent zaměstnanců, což je o osm procent méně než v roce 2008 a o dvě procenta méně než loni.

"Zaznamenáváme ale meziroční nárůst průměrné výše finančních odměn, a to z 21 398 korun v roce 2008 na 27 507 korun letos," říká Kateřina Jaroňová z Profesia.cz.

Firmy šetří a na finanční bonusy nemají

Podle průzkumu společnosti LMC mezi 1 200 respondenty je však letos jen 13 procent zaměstnanců přesvědčeno, že dostanou roční prémie či třináctý plat. Dalších 18 procent si výplatou bonusů není jisto, a proto na ně raději nespoléhá. Naproti tomu jedenáct procent lidí letos s nadstandardními odměnami nepočítá vůbec a celkem 58 procent zaměstnanců tvrdí, že prémie nikdy nedostalo.

"Zaměstnanci celkem silně pociťují zvyšující se tlak na efektivitu práce a již delší dobu jsou vystaveni rétorice jednostranně orientované na úspory. To se celkem logicky odráží v rostoucí skepsi většiny lidí ohledně výplaty odměn nad rámec běžných mezd," komentuje Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC.

Místo oblečení na lyže třeba vitaminy či šampaňské

Svátky se v tuzemských firmách stále slaví, i když o poznání skromněji než v minulosti. Pryč jsou doby, kdy zaměstnanci na konci roku dostávali od vedení podniku za dobré výsledky luxusní dary v podobě lyžařského oblečení, lázeňských poukazů či kosmetických balíčků… Tato doba skončila s krizí v roce 2008. V posledních dvou třech letech se dávají jen maličkosti – šampaňské, potravinové doplňky, vstupenky do divadla, cukroví...

"Společnosti při výběru dárků pro své zaměstnance postupují mnohem rozvážněji. Volí spíše věci související s vánoční tematikou či dárky spojené s péčí o zdraví. Někteří zaměstnavatelé dávají univerzální vouchery nebo šeky. Což myslím není vhodné, dárek by měl být především osobním poděkováním a rovněž jeho předání by mělo být určitým rituálem. E-mailem oznámená informace, že vánoční šeky se vydávají v personálním oddělení od tolika do tolika hodin, je velmi neosobní," říká Jitka Tejnorová ze společnosti DMC management consulting.

"U podniků, které vyrábějí vlastní produkty, se setkáváme s firemními výrobky nebo se slevami na nákup ve firemních obchodech. Tyto dárky jsou před Vánocemi velmi oblíbené. Podpoří totiž zájem lidí o jejich značku," dodává.

Průměrný třináctý plat je letos 19 tisíc

Řada lidí musí letos zapomenout i na třináctý plat, dostane ho jen 15 procent zaměstnavatelů, kteří většinou pracují u velkých společností. V malých firmách do 50 pracovníků dostane v prosinci o jednu mzdu navíc jen každý desátý, u velkých podniků nad tisíc zaměstnanců je to přibližně každý pátý. Může za to horší ekonomická situace firem.

"Klesající trend zaznamenáváme již pět let. V roce 2008 dostalo třináctý plat až 26 procent zaměstnanců, letos už jen 15 procent. Nicméně průměrná výše bonusové mzdy i zde konstantně roste - z 14 402 korun v roce 2008 na 19 036 korun v roce 2012," uzavírá Kateřina Jaroňová z Profesia.cz.

