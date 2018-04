Platy jako v unii: zatím v nedohlednu

Patříme do Evropy? Určitě ano, ale v peněženkách se to ještě nepozná. Dosažení životní úrovně unie je dlouhodobou záležitostí. Podle zprávy o dopadech rozšíření Evropy zveřejněné v The Economist potrvá Česku 39 let, než se dotáhne na úroveň unie. Tuzemští odborníci jsou optimističtější a hovoří o horizontu 25 let.

Přestěhovat se do jiné z přistupujících zemí by nám výrazně nepomohlo. Jen Kypr a Malta se podle tohoto srovnání dostanou na úroveň unie za méně než 30 let. Naopak výrazně horší výhledy mají země, které se do unie teprve chystají - Bulharsko by mělo evropské společenství dohnat až za 63 roků, Rumunsko za 80 let.



P laty porostou podle výkonu ekonomiky

Platové vyrovnání bude také podle všeho otázkou několika pětiletek. „I když to půjde hodně dobře a Česká republika nastartuje velký hospodářský růst, může trvat deset let, než se dostanou platy na úroveň západní Evropy. Pokud to však půjde tak jako dneska, bude to trvat opravdu desítky let,“ uvedl pro Českou televizi vrchní ředitel ČNB Jan Frait. „Nemůžeme dohnat unii platově, dokud ji nedoženeme hospodářsky a nestaneme se ekonomicky silným státem,“ potvrzuje ředitelka poradenské agentury Mercury Alice Hamidová.

Vývoj platů bude nejvíc záviset na výkonu ekonomiky i jednotlivých firem. „Výše a růst platů jsou přímo závislé na konkurenceschopnosti daného podniku i země. Pokud bude podnik úspěšný, stát nebude financovat rostoucí sociální výdaje prostřednictvím vyšších daní nebo jiných srážek ze mzdy, může být vzestup platu vysoký. Při růstu ekonomiky o tři až čtyři procenta ročně by platy mohly vzrůst o šest až sedm procent ročně,“ říká analytik Raiffeisenbank Ivo Nejdl.



Z aostáváme v produktivitě a jsme hodně nemocní

Co je zatím brzdou konkurenceschopnosti tuzemských firem, na které závisí ekonomický růst? „Negativními faktory jsou nízká produktivita a vysoká nemocnost lidí. Produktivita se pohybuje zhruba okolo šedesáti procent průměrné produktivity práce v EU,“ vysvětluje Michaela Olsen z PricewaterhouseCoopers. Podle ní je na nedostatečné úrovni zavádění nových poznatků i motivace pracovníků k celoživotnímu vzdělávání. Zatímco průměrný plat v Česku dosahuje 64 procent platu v Německu, některé profese jsou na tom ještě o dost hůře. Podle zjištění společnosti Trexima, která se zabývá platovým srovnáním, bere například svářeč zhruba třiapůlkrát menší plat než jeho německý kolega, učitel na základní škole však až osmkrát méně.

Povolání Zedník Prodavač Bankovní úředník Pekař Země měsíční mzda Belgie 2029 1343 1473 1835 Norsko 2912 2350 2737 – SRN 2662 2107 2866 2249 Rakousko 1432 1255 2580 1856 Velká Británie 2550 1624 2219 1812 Maďarsko 292 264 499 313 Polsko 390 408 663 361 Česká republika 433 321 524 286

Povolání Tiskař Popelář Zdravotní sestra Automechanik země měsíční mzda Belgie 2100 – – 1884 Norsko – – 2809 2831 SRN 2802 1961 2362 1961 Rakousko 2242 1835 2486 1785 Velká Británie 2935 2036 1889 2453 Maďarsko 473 341 379 259 Polsko 510 465 428 472 Česká republika 546 395 410 514

Pozn.: jedná se o měsíční mzdy v eurech přepočítaných podle kurzu platného v období zjišťování dat; údaje jsou za rok 2002; zdroj Trexima Zlín

P racujte na sobě

Kdo nechce spoléhat jen na to, jak bude prosperovat tuzemská ekonomika, může se k evropským platům posunout sám. Musí však pro to něco udělat. Studenti mohou začít studovat bez překážek na zahraničních univerzitách, což je dobrý předpoklad pro dosažení vyššího platu i v tuzemsku. Utopií už by nemělo být zahájení studia v Praze, pokračování v Paříži a získání diplomu třeba v Soulu, protože Brusel podporuje také výměnu s mimoevropskými školami. Celoevropskou snahou přitom je, aby okolo roku 2010 byly v maximální míře koordinovány studijní plány jednotlivých oborů a nároky na studium v členských státech EU.

A jak je to s pracovními příležitostmi? Ty jsou omezené a liší se podle zemí i vykonávané profese. Pracovní trh je otevřený Čechům v Británii a Irsku. Zástupci vybraných profesí, jako jsou například lékaři nebo zdravotní sestry, mohou pracovat na povolení ve formě takzvané zelené karty také v Německu a Rakousku. Bez omezení je možné si najít práci v zemích, které přistupují do EU s Českem. Ale proč se hrnout do zemí, kde jsou platy nižší nebo stejné jako v tuzemsku? Nadějněji to s uplatněním proto vypadá třeba na Kypru či Maltě, kde se průměrný plat pohybuje výše - okolo 50 000 korun měsíčně.

