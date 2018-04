Platy rostou, místa přibývají. Specialisté s praxí si finančně polepšují

Pokud začnou růst platy programátorům a administrátorům sítě, je to dobré znamení pro všechny. Přidávat se začne i v dalších oborech. A to se přesně stalo.

"Loňský rok byl pro trh práce zlomový. Došlo k pozitivnímu obratu v oblasti IT, který signalizoval začátek postupného oživení trhu. Poprvé jsme tak od roku 2008 zaznamenali ve všech sledovaných oborech růst mezd," říká ředitel personální agentury Robert Half International v České republice Aleš Křížek.

Podle Křížka si finančně nejvíce polepšili uchazeči s praxí, která je pro zaměstnavatele stále klíčovým kritériem při náboru. Nejvýrazněji vzrostly mzdy IT specialistům s praxí tři až pět let v oboru, manažerům v oblasti logistiky, v technických oborech a obchodníkům s rychloobrátkovým zbožím. Pracovní trh se tak začíná po několika letech stagnace rozhýbávat.

Velká poptávka po schopných programátorech a takzvaných teamleaderech, tedy lidech, kteří jsou schopni nadneseně řečeno "převést řeč programátorů do normální češtiny", naznačuje, že studium informačních technologií má budoucnost.

Umíte Javu? Utrhnou vám ruce

Uplatnění lze v tomto oboru najít nejen u nás, ale i v zahraničí, především v Německu a Rakousku. "Na trhu prostě neexistují volní programátoři, kteří ovládají program Java nebo J2EE. Jestli o někom víte, dejte mi hned vědět, zaměstnavatelé mi utrhnou ruce, všichni je chtějí," poznamenává Křížek, podle něhož řada českých specialistů odchází do sousedních zemí. "Jsou tam dobře zaplaceni. Například ve Vídni mají naši programátoři možnost vydělat si v přepočtu i více než sto padesát tisíc korun měsíčně."

Stejně jako o specialisty v IT je stále zájem o dobré obchodníky. To potvrzují i webové pracovní servery, kde právě "obchodní zástupce" je často vůbec nejnabízenější pozicí. "Schopným obchodníkům se plat navyšuje i o několik tisíc korun měsíčně. Je to však zasloužené přidání. Mnoha obchodních týmů se v krizových letech dotklo propouštění, a tak mnohdy jde o velmi přepracované skupiny. Za svou práci dostávají konečně vyšší plat," vysvětluje Tomáš Bergl z Robert Half International.

Právě u obchodníků se za poslední tři roky významně změnil podíl fixní a bonusové složky platu. Ta fixní ustoupila bonusové části, jejíž výše záleží na konkrétních pracovních výsledcích zaměstnance.

Až o deset procent se platy navýšily a budou navyšovat hlavním účetním, které si firmy doslova hýčkají. Souvisí to s tím, že podniky nyní kladou větší důraz na správu a sledování svých financí. I to je naučila ekonomická krize. Vzrostl také zájem o odborníky, kteří spravují pohledávky podniků. Ti si loni vydělali měsíčně v průměru o pět tisíc korun více než v roce 2009. V bankovnictví a pojišťovnictví se dají vydělat rovněž velké peníze. Finanční manažer si může měsíčně přijít i na čtvrt milionu korun.

O absolventy zájem není

Podle průzkumu Salary & Benefit Guide, který společnost Robert Half provádí pravidelně každý rok, začaly firmy v poslední době také více otvírat nová pracovní místa.

"Požadavky na kandidáty ze strany zaměstnavatelů byly i nadále vysoké, výsledkem byla často zdlouhavá a neefektivní výběrová řízení," vysvětluje ředitel Křížek, podle něhož je český pracovní trh stále typický nedostatkem odborníků s předchozí praxí napříč všemi obory. Z toho důvodu jsou zaměstnavatelé ochotni přidat i na nástupní mzdě, jen aby získali kvalitního pracovníka.

Smůla se stále drží absolventů škol, kterých je bez práce už skoro padesát tisíc. Není o ně zájem. "Absolventi s krátkou nebo žádnou praxí zůstávají na pracovním trhu déle. Firmy totiž preferují odborníky, kteří již mají požadované zkušenosti. A to nejlépe z konkrétního odvětví, takže mohou danou pozici zastávat okamžitě bez nutnosti zdlouhavého zapracování či školení," říká Křížek.

Odborníci studentům přitom doporučují, aby si zdokonalovali znalost cizích jazyků. Angličtina totiž stále zůstává jedním z hlavních požadavků při výběrových řízení na volné pozice.